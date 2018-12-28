2018-12-28T14:09:20+03:00
Здоровье

Здоровые суставы: как самарцам сберечь здоровье своих суставов и где помогут, если проблем избежать не удалось

Специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza рассказали, кому стоит обратить особое внимание на здоровье суставов и какие современные методы лечения применяют в Самаре.
Евгения ВАСИНА
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Здоровые суставы – это богатство, которое трудно оценить, пока его не упустишь. Здоровому человеку даже сложно представить, какого это чувствовать боль при ходьбе, ощущать трудность при поднятии ноги, руки или при попытке присесть. Однако около 30% людей рано или поздно сталкиваются с патологией суставов. Среди них не только пожилые люди, в группе риска спортсмены, люди, занимающиеся тяжелой физической работой, люди, имеющие лишний вес, а также те, кто болен сахарным диабетов и другими хроническими заболевания. Более того, слабые суставы могут достаться и по наследству.

Способов лечения суставов множество. Врачи при этом отмечают, что в решении этой задачи необходим индивидуальный подход. В большинстве случаев помогает комплекс лечебных мероприятий, включающий лекарственные методы, физиотерапию, лечебную физкультуру и другие методы.

Среди современных способов решения проблем с суставами медики выделяют плазмолифтинг (его также называют аутоплазмотерапией). Этот терапевтический метод считается одним из самых безопасных и эффективных.

Плазмолифтинг способствует снятию боли, воспаления и улучшению подвижности сустава, он ускоряет процесс восстановления хрящевой ткани. Подробнее о плазмолифтинг рассказал врач травматолог-ортопед высшей категории лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Юрий Лабаев.

- Это одна из лучших методик для лечения заболевания суставов плазмой вашей крови. Применение этой методики очень широкое. Плазмолифтинг направлен на восстановление поврежденных тканей хряща. Также этот метод применяют при поражении околосуставных образований: связок, мышц, - рассказывает Юрий Лабаев.

При использовании этого метода применяют только натуральные компоненты.

- Здесь нет никакой химии. Мы берем кровь из вены пациента, выделяем из нее обогащенную тромбоцитами плазму. Эту плазму и используют во время процедуры, - поясняет врач травматолог-ортопед. – Тромбоциты - это клетки, которые отвечают за восстановление поврежденных тканей. За счет этого и уходит болевой синдром, снимается отек, напряжение мягких тканей, увеличивается подвижность суставов.

Как и у любой методики, у плазмолифтинга есть несколько противопоказаний.

- Это онкологические заболевания, системные заболевания и заболевания крови, - рассказывает Юрий Лабаев. - Перед процедурой пациенту необходимо сдать анализ крови. Плазмолифтинг проводят не чаще раза в неделю. Для лечения обычно достаточно трех процедур. Повторять процедуру можно раз в полгода.

Подробнее о процедуре Юрий Лабаев рассказал в видеоролике, который можно посмотреть здесь – https://www.matreshkaplaza.com/

Подробнее о процедуре Юрий Лабаев рассказал в видеоролике

Подробнее о процедуре Юрий Лабаев рассказал в видеоролике

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.

Услуги оказывает НАО "Санаторий "Металлург"

Проголосовать в конкурсе «Клиника года 2018» за лечебно-оздоровительный центр Matreshka Plaza можно здесь.

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