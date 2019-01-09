2019-01-09T23:46:04+03:00
Общество

Проезд в Тольятти с 1 января 2019 года: сколько стоит, какие льготы есть

Цену за проезд в Тольятти с 1 января 2019 года подняли, общественный транспорт стал чуть менее доступен
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти с 1 января 2019 года тоже выросли цены за проезд в общественном транспорте. Это решение администрация приняла в конце декабря 2018 года, тогда постановление было опубликовано на сайте горадминистрации. Теперь проезд в Тольятти с 1 января 2019 года стоит 28 рублей для всех категорий населения за наличный расчет.

Способы сэкономить, правда, у тольяттинцев есть. В отличие от Самары. Можно приобрести транспортную карту жителя города Тольятти. По ней проезд стоит 25 рублей.Правда за саму карту нужно отдать 100 рублей.

Все цены выросли на 3 рубля - как в Самаре. И теперь в автограде проезд стоит столько же, сколько и в областной столице.

Также существуют безлимитные карты, которые также можно использовать при оплате проезда в Тольятти с 1 января 2019 года.

Транспортная карта с безлимитным проездом для граждан стоит 1500 рублей (в Самаре это 1800 рублей). Безлимитка для студентов стоит 840 рублей, для школьников - 600 рублей. Причем безлимитка для горожан подорожала на 500 рублей - раньше она стоила 1000.

Также выросла и цена за проезд в Тольятти в маршрутках. 28 рублей теперь нужно заплатить за поездку по городу и 30 рублей - за поездку между районами города.

Больше всего горожане недовольны тем, что о повышении проезда практически нигде не сообщали. Постановление было подписано только 26 декабря, цены 1 января стали неприятным сюрпризом для многих.

- Ни в одном городе нет такого различия, чтобы цена между районами отличалась. ТОльятти - город миллионеров, - грустно пишут жители.

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