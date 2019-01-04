“Меня спрашивали, по какому праву я выхожу на улицу”: незрячая девушка из Самары учит инвалидов пользоваться смартфонами и играть в теннис

- Я уже возле «Ашана», а вы? – говорит мне Ольга Лифанова по телефону. – Приходите, я буду с собакой, не перепутаете.

И действительно, девушка стоит возле кассы и убирает смартфон в карман, отсюда мы идем в сторону фудкорта. У Ольги I группа инвалидности по зрению, она может определить, включена ли в помещении лампа, и что за окном сейчас день, а не ночь. Понять, что находится вокруг девушке помогает собака-поводырь Гера. Ольга уверенно идет по коридорам торгового центра, обходит ведро и швабру, которые забыла уборщица, и находит столик: была в торговом центре уже не раз. К тому же Гера помогает

Первая в Самаре с собакой-поводырем

- Собака поводырь у меня появилась в 2016 году, - рассказывает Ольга. - Тогда я стала первой в Самаре, у кого появился проводник. Удивительно, ведь в области больше трех тысяч людей с инвалидностью по зрению, как и у меня. Многие спрашивали, как я получила собаку – люди просто не знали, что делать, потому что им никто не объяснял.

Гера стала настоящей помощницей для Ольги. Но оказалось, что не везде в городе готовы признать права человека с собакой-поводырем. Девушку не пускали в банк, магазин и даже в автобус, пытались выгнать, несмотря на закон. А еще пес нравился окружающим: пока Ольга шла по улице, его пытались потискать, отвлечь.

- Поводырь хорошо понимает, когда он на работе, а когда - просто собака, - объясняет девушка. – Люди не всегда это понимают, некоторые стараются покормить Геру или познакомить ее со своими домашними питомцами на улице. Иногда слепому человеку с собакой стоит помочь, например, подсказать, какой автобус приехал на остановку. Но не нужно толкать меня в спину, хватать за капюшон, если я отказалась от помощи.Я понимаю, что люди не со зла причиняют мне дискомфорт, но хочется, чтобы они были внимательнее.

Тогда, чтобы помочь незрячим людям получить собаку-поводыря и популяризировать их использование в городе, Ольга решила создать социальный проект «С собакой все пути открыты». В России с этим пока проблемы – максимум 500 собак-поводырей на всю страну и только 7 в Самарской области. В 2017 году девушка с командой друзей представила проект на форуме «IВолга». В том же году проект выиграл грант на форуме «Территория смыслов», благодаря чему в разных регионах России открылись четыре клуба владельцев собак-поводырей.

“Что вы делаете на улице?”

К сожалению, даже Самара - 2019 - это не город для незрячих людей. Основная проблема – отсутствие доступной городской среды и плохие дороги особенно вдали от центра. Ходить по ним с палочкой - то еще удовольствие.

- Вот прислушайся к сигналу светофора, когда загорится зеленый свет – слышно еле-еле, - говорит Ольга, когда мы переходим дорогу по улице Карбышева. – А где-то звука совсем нет. Я два года добивалась, чтобы возле моего дома поставили звуковой светофор. Дошло до того, что меня спрашивали, на каких основаниях я выхожу на улицу и где я работаю.

Ольга признается: без собаки-поводыря ей страшно идти по улице и тем более переходить дорогу на сложном перекрестке. Тем не менее, отсутствие доступной городской среды по всему городу не становится помехой к тому, чтобы двигаться. Сегодня Ольга работает заместителем директора в Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» и каждый день едет с рюкзаком на работу в автобусе.

Современный смартфон и теннис для незрячих

- А давай я добавлю тебя в соцсетях! – говорит мне Ольга и достает из кармана смартфон. – Я могу тебе прислать ссылку на свою страницу по смс, а ты присылай мне запрос. Так быстрее.

Я не верю тому, что вижу: пара быстрых движений по экрану, и девушка открыла приложение. Ольга спокойно общается во всех мессенджерах и соцсетях и работает в «Гугл диске». Над вопросом: «Но как ты это делаешь?» девушка смеется – легко! Смартфон Ольги ничем не отличается от моего, просто работает по-другому: все действия озвучивает цифровой помощник. Причем так быстро, что я не разбираю ни слова, а Ольга уже нашла мой номер и отправила СМС. Незрячим людям не нужно смотреть на экран, чтобы открыть заметки или набрать номер. Главное, научиться всем этим пользоваться. В этом году Ольга создала новый самарский проект «Со скоростью звука». Сейчас она с коллегами учит незрячих людей ходить по городу, ездить в транспорте и пользоваться смартфоном.

- Всем ведь нужно работать, приезжать на фестивали, покупать продукты, отвечать на сообщения – не важно, есть у тебя проблемы со зрением, или нет, - говорит девушка. - Есть много возможностей жить и развиваться, которые использую я и многие мои незрячие знакомые. Но еще больше людей совсем не выходят из дома, и их нужно многому научить. Мы рассказываем не только о том, как набрать номер телефона, а, например, как зарегистрироваться в соцсетях или на сайте по поиску работы.

Уроки со смартфоном делятся на два уровня: базовый и продвинутый. На первом слепые люди запоминают, как разблокировать телефон, записать номер в контакты телефона или поменять сим-карту. На продвинутом уровне ученикам объясняют, как регистрироваться и общаться в соц-сетях, работать с облаком и почтой.

Не отказывают себе незрячие люди и в спортивных развлечениях: Ольга с коллегами учат слепых людей играть в настольный теннис. Этот вид спорта называется шоудаун и сочетает в себе аэрохоккей и обычный настольный теннис. Ольга рассказывает, что играть могут все, но зрячим нужно завязать глаза – отбивают шар только на слух. В России проводятся даже федеральные соревнования по шоудауну, в которых участвует и Самарская область. Ольга надеется, что у региона появятся новые спортсмены. В этом году проект Ольги «Со скоростью звука» получил грант на форуме ПФО «IВолга», а в декабре девушка стала лауреатом XXI акции «Благородство».

СПРАВКА "КП"

Курсы для незрячих людей "Со скоростью звука"

Адрес:

Реабилитационный центр самарский, отделение реабилитации инвалидов по зрению.

Ул. Мяги, 5.

Инклюзивный ресурсный центр.

Ул. Алексея Толстого, 76.

Тел: +79276954146