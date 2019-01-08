Любой комфорт за ваши деньги: проезд в Самаре с 1 января 2019 года стал дороже, что дальше?

Билетик-то верните

С 1 января самарцы начали новую жизнь, новый год принес не только надежды на лучшую жизнь, но и первые подорожания. Уже в первый день 2019 года горожане грустно сетовали: ну вот, 28 рублей - достань и в сумку кондуктору положи. В коммерческих маршрутках стоимость проезда в Самаре с 1 января 2019 года выросла еще сильнее. Перевозчики особенно новшества не анонсировали, но поспешили обрадовать пассажиров: готовьте три десятки и ни копейкой меньше.

А вот в маршрутках проезд стоит уже 30 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, на некоторых маршрутах началась путаница: например, жители города пожаловались, что в автобусе №61 висят сразу два объявления, в соответствие с одним, проезд стоит30 рублей, со вторым - 25 рублей. В Департаменте транспорта г.о. Самара все праздники отвечали на обращения самарцев в твиттере. ЗА дополнительные 3 рубля горожане решили бросить все силы на то, чтобы транспорт наконец-то стал комфортнее. Посыпались жалобы и на кондукторов:

- Мою безлимитку пробили в 67 автобусе, а билет не отдали, только чек о записи на карту. А мой билет тут же продали другому человеку, - жалуется Антон.

- Мне кондуктор не отдал билет, хотя я требовал, ушел и сделал вид, что не слышит, - вторит ему Елена.

Может быть, сотрудники просто решили немного заработать на праздниках? В ТТУ и в Самараавтогаз с этими случаями обещают разобраться. И просят сразу жаловаться, если что не так.

А вот здесь проезд все еще стоит 25 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странная ситуация и в автобусе № 48К. Здесь проезд все еще стоит 25 рублей - чудо какое-то.

- Да мы сами удивляемся. Мы люди подневольные, нам сколько скажут, столько за проезд и берем. «Экспресс-авто» наша компания, пока о повышении нам ничего не говорили, а у всех наших «коллег» проезд уже по 30 рублей, - пожаловался водитель Дмитрий.

Возможно, причина в том, что этот маршрут дублирует своего коллегу - №48. И его вообще хотят сократить?

Чем хочу, тем и плачу?

Еще один неприятный сюрприз ждал владельцев транспортных карт. Раньше по ним горожане в автобусах, троллейбусах и трамваях получали скидки. Теперь всех решили уравнять в правах. Зато теперь расплачиваться за проезд в Самаре с 1 января 2019 года в общественном транспорте можно банковской картой или телефоном с приложением Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

- Вы же в магазине не получаете скидок за то, что платите картой? Здесь то же самое, просто безналичная оплата - это удобнее. Мы сделали так¸ чтобы у "покупателя" были на выбор варианты - как совершить платеж, - рассказал еще в декабре на радио "КП-Самара" заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Стоит отметить, что в ходу остались безлимитные транспортные карты: школьника, студента и гражданина. На них нужно раз в месяц класть определенную сумму, а уже потом ездить без ограничений.

Безлимитки все еще осталисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это полезно знать

Вас все равно нужна транспортная карта, если:

- вы опасаетесь пользоваться банковской картой в битком набитом автобусе,

- вы не хотите часто вынивать из кошелька зерплатную карту и она у вас единственная,

- ваша банковская карта не поддерживает технологию бесконтактной оплаты, а менять ее вы принципиально не хотите,

- вы часто катаетесь на электричках по области. Там для пассажиров все еще действуют скидки по ТК.

Минус транспортной карты: стоимость выпуска - 100 рублей.

Поднести карту, подержать подольше - и вуаля, билет готовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги сняли, а сообщить забыли

О том, чтобы платить банковской картой, горожане мечтали давно. И вот сбылось: наверное, специально, чтобы не раздражать кондукторов и горожан мелочью с "некруглой" ценой за проезд, введение безналичного расчета приурочили к подорожанию билетов. Правда, и тут не все так гладко. Сейчас в автобусе, трамвае и троллейбусе можно заплатить бесконтатной банковской картой - без смс и пин-кода. Также можно воспользоваться телефоном с NFC-чипом, точно также, как вы это делаете в супермаркете. В первые дни с оплатой были сбои, но сейчас, кажется, все наладилось. Вот только sms о снятии денег приходят не сразу - на это тоже активно жалуются. Мы решили протестировать сервис и в самом деле, деньги сняли только через три часа, смска так и не пришла. Так что придется расходы проверять в личном кабинете. В сети уверяют, что за проезд снимают деньги не каждый раз: в департаменте транспорта эту информацию не подтверждают. С работников транспорта тоже недоимки пока никто не требовал.

- Если билет напечатался, значит и деньги спишут, но чуть позже. Для нас это новая технология, пока не все оперативно, - спешат успокоить кондукторы. - Мы же сразу видим, что, например, на карте денег нет: так и пишет терминал: "недостаточно средств".

В объяснениях, правда, и сами кондукторы пока путаются. Мужчина в троллейбусе уверяет: чтобы заплатить, достаточно "Сбербанка Онлайн". На деле же все не так просто, если телефон не поддерживает NFC-технологию, можно даже не стараться.

- Я вообще надеюсь, что все будут картами платить, - делится кондуктор троллейбуса №8. - Это же сколько мелочи таскать придется, если все сейчас будут 28 рублей "железками" набирать?

Телефон с NFC-чипом позволяет расплатиться в метро и на землеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В метро вариантов "расплаты" еще больше: можно купить жетон, заплатить транспортной картой, бесконтактной банковской, телефоном с NFC-чипом и телефоном с приложением Multipass. Последнее только кажется излишеством. Для каждого способа - свой турникет, к желтым "окошкам" прикладывают транспортные карты, к Черным коробочкам - банковские. С мультипассом - в самый крайний проход.

Это полезно знать

Как пользоваться приложением Multipass

Это приложение - кошелек в телефоне. Скачать его можно здесь. После этого можно привязать к личному кабинету свою транспортную или банковскую карту, а затем расплачиваться с помощью формирующегося каждый раз на экране QR-кода.

Пригодится тем, кто не хочет рисковать средствами на основной карте, школьникам, которым карту и не доверят, да и всем, у кого смартфон в кармане, а кошелек не близко.

Кстати, в метро деньги с карты списывают мгновенно. Что же, и на земле, наверное, скоро смогут.

А что вы думаете о новшествах в общественном транспорте? Станет ли он лучше работать? Будете платить банковскими картами?

КОНКРЕТНО

Одна поездка в муниципальном транспорте Самары с 1 января 2019 года – 28 рублей.

Стоимость безлимитной единой транспортной карты – 1800 рублей в месяц.

Стоимость поездки по карте школьника и карте студента - 14,6 рубля.

Безлимитная карта школьника - 560 рублей.

Стоимость безлимитной студенческой карты - 730 рублей.

Лимитированный проезд студентов по льготному тарифу: на 20 поездок - 280 рублей, на 40 поездок – 560 рублей.

Стоимость «сезонки» для обладателей социальных карт - 270 рублей за 90 поездок ежемесячно.