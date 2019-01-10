Самара в мусоре: как проходит реформа, кто недоволен, за что мы платим и что делать жителям?

Старые перевозчики ушли рано?

Новый год в Самаре начался с мусорных проблем - в общем-то, как и почти по всей стране, во всех регионах, где в 2018 году присоединились к мусорной реформе и выбрали единого регионального оператора. Этого ждали, об этом говорили - и вот 1 января в соцсетях посыпались фотографии переполненных контейнеров с разных концов областной столицы. В Тольятти с некоторых контейнерных площадок исчезли контейнеры - их забрали с собой вытесненные с рынка перевозчики.

Единый регоператор уже 2 января поделился своими цифрами: мол, мусор вывезен с 97% площадок города, это 3105 площадок.

- Нам поступила за 1 января 81 жалоба, по большинству проблемных точек заявки уже отработаны. Самые большие сложности возникли в тех точках, где предыдущие перевозчики уже 28-30 декабря сложили полномочия и перестали вывозить мусор. Там накопилось огромное его количество, - объяснили в регоператоре свою позицию.

Крупногабаритные отходы сваливают рядом, их тоже увезут - но другие машины

Камнем преткновения стал еще один вопрос: оказалось, что регоператор намерен вывозить мусор, который исключительно находится в контейнерах. А также должен убрать то, что из контейнеров падает.

- Регоператор должен убирать только тот мусор, который падает из контейнеров во время загрузки. Не везде это выполнялось, но пока вопиющих проблем нет. В основном проблемы были в первые дни, когда не выполнили свои обязательства старые организации, вывозившие мусор, - рассказал руководитель центра общественного контроля Виктор Часовских. - Понятно, что проблемы есть, но это обычные погрешности, которые будут исполняться и корректироваться по мере того, как будет выстроен график вывоза отходов.

Больше всего проблем в Куйбышевском районе

А кто уберется у контейнеров?

Тем не менее, горожане со всем происходящим не согласны. Жалобы до сих пор появляются в соцсетях. Например, недовольны жители Куйбышевского района:

- На фото явно виден мусор на КП, валяющиеся из-за его несвоевременного вывоза, то есть по Вашей вине. Ранее перевозчики всегда подбирали весь мусор на КП. Вот вы нам проблемы создали, - пишут жители домов по ул. Бакинская.

Здесь жители жалуются, что никто не убирается вокруг КП

У этой проблемы тоже есть имя: это недоговоренность на данный момент между оператором и УК. Раньше "управляшки" владели и заправляли всем, теперь на них осталась только обязанность "содержать контейнерные площадки, находящиеся на придомовой территории" в чистоте и порядке". Но вот только договориться сложно: непонятно, кт о виноват в мусоре в каждом случае. Дворник не убрал? Или вывезли несвоевременно да еще и все просыпали?

- УК должна следить за порядком на контейнерной площадки. Раньше УК получала все деньги за вывоз ТКО и содержание площадки, теперь первая половина платежа должна уйти из строчки "за содержание жилья", но вторая - останется, - говорит Виктор Часовских.

Регоператор просит убирать машины от контейнерных площадок, иначе вывезти мусор невозможно

Есть и хорошая новость: если допустить, что проблема все-таки в перевозчике (именно они не посылают достаточно техники, плохо убирают за собой - особенно это видно в Куйбышевском районе), то у регоператора, в отличие от УК есть на них отличный рычаг давления: возможность быстро расторгнуть с ними договор и нанять нового. При этом отстраненному перевозчику некуда будет деваться - больше ни с кем заключать договоры на вывоз мусора он не имеет права.

Также в регоператоре обещают, что скоро поделятся с жителями графиком вывоза отходов.

- В первые январские дни мы отстраивали маршруты движения спецтранспорта, добавляли в единую компьютерную систему актуальную информацию о вновь выявленных контейнерных площадках, типе и количестве установленных на них контейнеров для сбора мусора. График вывоза отходов будет актуализирован в январе и опубликован, - рассказала директор по экологии Наталья Ржевская.

Перевозчики работают по городу

В селах не хватает контейнеров

Еще сложнее ситуация оказалась в селах: напомним, что если раньше жители частных домов могли не заключать договор на вывоз мусора, теперь это обязаловка. Квитанции придут всем, их необходимо оплачивать, так как услуга считается оказанной по умолчанию. Но у жителей небольших населенных пунктов возникли вопросы:

- Когда привезут контейнеры в.п.Немчанка Борский район? Мусор куда выбрасывать? За что вам платить деньги? Тогда за январь нечего вам оплачивать. Услуги вашей нет, - написали разгневанные сельчане в твиттере.

В регоператоре объяснили, что контейнеры - это не их забота, их должен установить муниципалитет. Помочь в этом может перевозчик. Непонятно только одно: откуда власти поселения должны брать на это деньги.

Есть и другой вариант: поведерный вывоз мусора. Так поступили, например, в с. Красная Горка К-Черкасского района. Вот только, как говорят жители, никакой информации до них не довели за все праздничные дни.

- Люди будут оплачивать поведерно или с человека по тарифу? - поинтересовались в ответ жители.

Наивные вопросы о работе регоператора

Что должен делать регоператор?

Региональный оператор «Экостройресурс» отвечает за мусор, как только он попадает в мусоровоз. А вот управляющая компания должна убирать территорию рядом с мусорным контейнером. И если мусор разлетелся далеко, возвращать его на место, в контейнеры. «Управляшка» также будет контролировать, как начисляется плата за услуги, учитывать жалобы жильцов и заключать договоры.

А житель?

Потребитель должен сообщать, сколько человек живет в квартире и платить за услугу. При этом жителям нужно выбрасывать мусор только в специальные мусорные контейнеры. И заодно сообщать, если с мусорками что-то случилось. Так что отмолчаться не получится.

Куда девать крупногабаритный мусор?

По закону в каждом районе есть специальные бункеры для его складирования. Пытаться утрамбовать в контейнер диван не стоит. Утилизация крупногабаритных отходов входит в структуру платежей за вывоз мусора.

Кто должен устанавливать контейнеры?

Это отвевтственность администрации сельского поселения или городского района в соответствие с Поавиновлением Правительства РФ №1039.

Сколько платить за вывоз мусора?

Квитанции должны прийти горожанам и сельчанам уже с 1 февраля, но полной ясности в вопросе нет. Жители Самары, а также Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьскп, Отрадного, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Чапаевска за вывоз мусора будут платить исходя из норматива на кв.м. Он составляет 0,091 кубометра с кв.м.

Тариф установлен министерством ЖКХ региона. Он составит 598,16 рублей за кубометр.

Например, житель квартиры 30 кв.м. должен будет заплатить в месяц (30*0,091 / 12)*598,16 = 136,05 рублей.

Сначала брать хотели с человека, прописанного на жилплощади. В этом случае получалось, что с человека придется заплатить 117 рублей (норматив на человека составлял при этом 2,35 кубометра в год). В той же квартире в 30 кв.м. могла жить семья из тех человек, тогд их расходы бы существенно возросли. А вот пенсионеры в больших квартирах пострадают: но им обещают льготы и субсидии.

По словам представителя министерства, новые тарифы состоят из трех частей: расходы на транспортирование отходов, обработка и обезвреживание доходов и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Повлияет на тарифы и увеличение НДС. С 1 июля тариф будет установлен в 619,32 рубля.

В сельских районах норматив будет установлен в 1,95 кубометра с человека в год. Это 97 рублей в месяц соответственно.

А можно не платить?

С 1 января соцсети заполонил душераздирающий текст о том, что нечего за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) платить. Эксперты говорят: как только вы оплатите по квитанции, договор тут же будет заключен автоматически. Но на самом деле, даже если вы не будете платить за вывоз мусора, договор все равно заключается автоматически.

- Он считается заключенным через 15 дней и соответственно автоматически образуется обязанность по внесению платы за предоставление этих услуг. Неоплата неизбежно повлечёт за собой формирование задолженности, начисление штрафных санкций, суд, принудительное взыскание, - объясняет правозащитник, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Ястребов.

В соответствии со статьей 24.7 Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить договор с регоператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления. Это же касается и жителей частных домов.

Кто пришлет квитанцию?

Счет за вывоз мусора может быть выставлен отдельной квитанцией или вынесен в платежке УК отдельной строкой. Сейчас регоператор устанавливают отношения с теми организациями, которые на той или иной территории обладают наибольшей информацией о жителях и имеют возможности выставлять гражданам платежные документы.

Как платить меньше?

Если в квартире никто не живет, плата за новую услугу будет взиматься с собственника. Правда, председатель правления регоператора Михаил Захаров уверяет: в таком случае человеку надо просто представить справку о том, что он там не живет. Так сумму можно будет уменьшить.

Как объясняет общественник Алексей Ястребов, сделать это возможно в двух случаях:

- если человек не жил в квартире более 5 суток;

- отходы вывозились несвоевременно, и этот факт официально подтвержден.

Зимой мусор должны вывозить не меньше раза в течение трех суток, а летом – не реже раза в сутки.

Когда будет раздельный вывоз мусора?

Пока речи об этом не идет. Можно только сложить пластиковые бутылки в отдельные сетчатые контейнеры. Но их забирает другой перевозчик.

Куда обращаться, если ничего не понятно?

Регоператор открыл «горячую линию» для жителей Самарской области:

8(846)303-06-48

Там ответят на все вопросы. Одна из участниц думских слушаний по «мусорной реформе» пыталась во время заседаний дозвониться по телефону «горячей линии», но трубку так никто и не взял.