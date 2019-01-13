2019-01-13T20:45:31+03:00
Общество

Летающий валенок, пузырь и поиски Маши: традиционные способы зимнего веселья

Корреспондент "КП"-Самара"
Светлана МАКОВЕЕВА
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На фестивале "Славянская зима" знакомят с традиционными русскими забавамиНа фестивале "Славянская зима" знакомят с традиционными русскими забавамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В это воскресенье в Загородном парке прошёл фестиваль «Славянская зима».

У посетителей была возможность поучаствовать в различных традиционных забавах: поводить хороводы, побиться на мешках, походить на ходулях, согреться горячим чаем и понаблюдать, как захватывают снежную крепость.

Владислав Рыбалкин, организатор мероприятия и руководитель культурного центра «Светлица», рассказал, как можно весело и по-славянски проводить время зимой.

В это время года основной «реквизит» - это снег. Пока его в изобилии, можно размахнуться: построить крепость или даже целый городок,а потом кинуться на их завоевание.

Есть много хороводных игр. Например, «Пузырь» подойдёт и детям и взрослым. Правила просты. Все встают в хоровод и начинают сближаться к центру, говоря «Месим, метим, месим тесто». Когда тесто замесили, оно раздувается, то же делает и хоровод. Со словами «Эх дуйся, пузырь, раздувайся большой, да не лопайся» он растягивается, пока кто-нибудь не расцепит руки, то есть не «лопнет».

Для более взрослых подойдёт игра «Где ты, Маша?». Все собираются в хоровод, в центр которого выходит парень. Он становится Яшей. Ему завязывают глаза, потому что перед ним вскоре предстанет Маша — так мы называем девушку, которую ему предстоит отыскать вслепую. Яша бегает в хороводе, выкрикивая «Где ты, Маша?». Она отзывается «Я тут», и он бежит на голос. Когда Яша догонит Машу, ему дается 5 секунд, чтобы культурно её ощупать. Парню развязывают глаза, и он должен угадать девушку. Ему дается три попытки. После каждой неудачной он отжимается, а если узнает, то Яша и Маша встают в центре хоровода друг к другу спиной. Со словами «Раз, два, судьба» они оборачиваются. Если в одну сторону, то целуются.

Валенок — нужная русской зимой вещь. Кроме традиционного использования, его можно привязать в веревке и крутить над головой. Суть этой народной забавы в том, что к обладателю «летающего» валенка подбегают другие парни и пытаются снять с него шапку.

Другая популярная игра для крепких мужчин — это «стенка на стенку». Вариантов много, но мы проводим потолкушки. Парни встают близко, плечом к плечу и пытаются вытолкнуть команду противника за линию.

Больше фото с фестиваля - в нашей галерее.

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