2019-01-14T13:27:31+03:00
Общество

Чтобы детки учились, общались и развивались: в Самаре прошла благотворительная акция «Рождение добра» для детей с ментальными нарушениями

Около 500 человек из Самарской области приехали на рождественский праздник в центр «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе
Татьяна ПОПОВА
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Организаторы уверены - в Рождество действительно происходят чудесаОрганизаторы уверены - в Рождество действительно происходят чудесаФото: Татьяна ПОПОВА
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12 января в центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе прошла гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра». На праздник пришли дети и подростки с ментальными нарушениями, а также дети-сироты из самарского психоневрологического интерната и других коррекционных учреждений. Организаторы акции объясняют, что на Рождество к ним пришло около 500 человекиз Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Новокуйбышевска. Такой праздник проводится в областной столице в четвертый раз.

На улице гостей встречают лошади, запряженные в сани. Такое рождественское развлечение на праздник каждый год готовят казаки станицы «Красноглинская» и Самарский казачий кадетский корпус. Вокруг саней с бубенцами быстро выросла веселая очередь, а всех желающих лично прокатил казачий полковник Александр Рябов.

Ребята остались довольны таким праздником Фото: Татьяна ПОПОВА

Ребята остались довольны таким праздникомФото: Татьяна ПОПОВА

- Сыновья сегодня катались в санях первый раз, и теперь уговаривают завести дома пони, - смеется тольяттинец Игорь Панюков – Это так приятно, что детям с особенностями дарят праздник. У старшего сына умственная отсталость, конечно, ему сложно с обычными детьми, а здесь он с радостью играет.

Со двора дети бегут в здание «Кириллицы», где их ждали Дед Мороз, Снегурочка и герой детского мультфильма «Лунтик».Те, кто не позавтракал дома или проголодался после катания в санях, хрустели сладостями – угощения на таких мероприятиях должны быть обязательно, объясняют организаторы.

Некоторые родители назвали акцию «Рождение добра» особенным Рождеством Фото: Татьяна ПОПОВА

Некоторые родители назвали акцию «Рождение добра» особенным РождествомФото: Татьяна ПОПОВА

Некоторые родители назвали акцию «Рождение добра» особенным Рождеством. Здесь дети с ДЦП, синдром Дауна или умственной отсталостью, вместе рисуют песком, склеивают бумажную Снегурочку или водят хоровод. Многие из них входят в творческие коллективы и выступают на сцене.

- Некоторые семьи стесняются своих особенных детей, потому что общество не всегда понимает их ценность, - рассказал «КП - Самара» Александр Чернышев, депутат думы городского округа Самара, руководитель благотворительного фонда «Солнечный» круг». – Конечно, рождение такого ребенка – это неожиданность. У меня у самого в 2013 году родилась дочь Настя с синдромом Дауна. Тогда родилась идея детского праздника для детей-инвалидов. Благодаря «Рождению добра» мы показываем, что в миллионной Самаре живут разные люди и они достойны полноценной и безопасной жизни. Когда родители приходят на праздник и видят счастливых детей вместе, то понимают, что особенный ребенок ничуть не хуже других и его не нужно стесняться.

Здесь дети с ДЦП, синдром Дауна или умственной отсталостью, вместе рисуют песком, склеивают бумажную Снегурочку или водят хоровод Фото: Татьяна ПОПОВА

Здесь дети с ДЦП, синдром Дауна или умственной отсталостью, вместе рисуют песком, склеивают бумажную Снегурочку или водят хороводФото: Татьяна ПОПОВА

Организаторы уверены - в Рождество действительно происходят чудеса. Каждый год к благотворительной акции присоединяются частные организации, чтобы накормить детей и подарить подарки. Сегодня детей встретил театр «Витражи», Самарский областной театр кукол и аккордеонист, обладатель золотого кубка международного форума талантов в Лас-Вегасе Сергей Адайкин. Здесь же выступают и детские творческие коллективы.

- Мы каждый год танцуем на «Рождении добра», сегодня приехали с вальсом. – рассказала Елена Спирина, художественный руководитель танцевального коллектива детей с ограниченными возможностями здоровья «Русичи». – Наш коллектив сложилсяблагодаря инициативным родителям, чьи дети имеют ОВЗ. У моего сына тоже синдром Дауна, но он активный и любит танцевать. Мы нашли единомышленников и уже пять лет выступаем на сцене. Конечно, ребятам нужно больше репетиций, чтобы выучить танец, но им это нравится. Кроме того, дети перестают стесняться, им гораздо легче двигаться в пространстве.

Для маленькой Сонечки Царевой это первый такой праздник Фото: Татьяна ПОПОВА

Для маленькой Сонечки Царевой это первый такой праздникФото: Татьяна ПОПОВА

Ежегодно число гостей акции увеличивается. Четырехлетняя Софья Царева на праздник пришла впервые. Здесь она вместе с мамой смотрит на выступление актеров и играет. У Сони синдром Дауна, Лариса Царева удочерила девочку и теперь не пропускает ни одно детское мероприятие. Несколько лет назад женщина стала лауреатом Акции «Благородство».

- Это мой второй приемный ребенок, - рассказывает Лариса Николаевна,- старшей дочери уже 18 лет, она тоже инвалид, но стала самостоятельная. Когда мы увидели Соню, поняли – наша дочка. Она очень ласковая и послушная, но с другими ребятами пока не играет. Поэтому мы ходим на все праздники, чтобы она знакомилась, училась.

После концерта каждый ребенок получает сладости и развивающий подарок. Фото: Татьяна ПОПОВА

После концерта каждый ребенок получает сладости и развивающий подарок.Фото: Татьяна ПОПОВА

После концерта каждый ребенок получает сладости и развивающий подарок – конструктор из натурального дерева. Внутри резного домика спрятана светящаяся елка, которая отбрасывает разноцветные звезды на потолок комнаты. Организаторы акции объясняют: такой подарок интересно изучать, рассматривать и разукрашивать вместе с семьей, что очень важно для детей с ментальными нарушениями.

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