Как правильно окунаться на Крещение: советы моржа, психолога и священника

Считанные дни остаются для одного из важнейших православных праздников - Крещения Господня. По традиции в праздничную ночь тысячи верующих спешат окунуться в прорубь, а точнее в иордань. Ежегодно на праздничных богослужениях в храмах и церквях страны священники напоминают, что купание в ледяной воде не смывает грехи, в этом может помочь “только покаяние”, и если у вас нет сил и здоровья стоять в километровой очереди, чтобы окунуться в крещенскую воду, просто примите душ дома. Однако, несмотря на то, что купания в освященной воде является неоднозначным с точки зрения служителей епархии, люди все равно вооружаются сланцами и полотенцами и, как стемнеет, едут на озера и реки. По традиции к этому купанию присоединяются и корреспонденты КП-Самара. Как же подготовиться к этому обряду? Вооружились советами экспертов: психолога, ветерана клуба любителей зимнего плавания и, конечно же, священника.

Леонид Дидуренко - морж с 30-летним стажемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветеран клуба “Белые медведи”: “ Заходить в воду нужно так, как будто ты идешь на встречу с любимым человеком”.

Если с психологическим настроем все понятно, то вот с физической подготовкой как-то не очень. Поэтому мы обратились в клуб здоровья “Белый медведь”. Именно эти люди все зиму даже в самые лютые морозы окунаются в прорубь на Волжской набережной. Чтобы мастер-класс не прошел, как говорится “мимо кассы” на теории мы решили не останавливаться, а сразу приступить к практике. Прямо в разгар рабочего дня встретились с представителями клуба здоровья у теплой раздевалки на Полевом спуске. Наш главный учитель - доцент, кандидат философских наук, преподаватель СГСПУ Леонид Дидуренко.

Переодеваемся в специальной кабинкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В вагончике “Белых медведей” тепло, пахнет дровами. Здесь есть все для комфорта: мужская и женская раздевалки, фен, ведро для отжима мокрых вещей, лавочки, печка, самовар и строгий, но справедливый дежурный.

Небольшая зарядка - для верного настрояФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я быстро переоделась и, завернувшись в полотенце, вслед за Леонид Павловичем, зашагала к проруби. Деревянные лестницы ведут в воду, снаружи место купания от ветра защищают елки.

Перед купанием нужно размяться и мысленно настроитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сначала остановитесь перед водой, повесьте полотенце, глубоко вздохните три раза, и только потом спокойно заходите. Без криков, без лишнего шума, - подсказывает Леонид Павлович, а дежурный по вагончику контролирует каждый мой шаг, чтобы я не поскользнулась. Казалось,он взглядом даже измеряет мой пульс. - На ступенях надолго не останавливайтесь. Нащупайте дно, там примерно по грудь, окунитесь с головой. Все, выходите, долго в ледяной воде стоять не надо.

Окунаться нужно с головойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые несколько ступеней я преодолела легко, а вот дальше становится прохладнее. С головой окунаться не очень хотелось. Но это оказалось проще, чем я думала. Выйти из воды мне помог дежурный.

- Прежде чем завернуться в полотенце 1-2 минут постой на снегу, обсохни - это полезнее всего, - подсказывает мне мой наставник.

Когда вокруг -17, а вода под +5, окунаться не страшно, а после проруби некоторое время не чувствуешь холода, кажется, что жарко. Через 3 минуты дежурный закутал меня в полотенце и отвел меня греться.

На берегу нужно насухо вытереться и переодетьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В вагончике он снял с печи два кирпича, положил на пол и сказал:

- Скорее переодевайся в сухое и сюда, на кирпичи, ноги греть.

После купания нужно переодеться и согреться чаемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я еще никогда не стояла на раскаленных кирпичах. После ледяной воды это очень приятное ощущение. Правда, через 3 минуты стало припекать.

- Ты газетку положи, так сильно жечь не будет, - подсказал дежурный, а сам принялся играть на губной гармошке.

Позже пришел греться и Леонид Павлович. Дежурный налил нам теплого чаю.

- Запомните, купаться в проруби можно только в трезвом виде - это самое главное правило, во-вторых, окунаться надо без всякого шума крика, без всплесков. Окунуться лучше с головой, - рассказывал Леонид Дидуренко. - Привыкнуть к этому невозможно, это особое психологическое состояние. Поэтому никакие обливания подготовиться к купанию в проруби не помогут. Заходить в воду нужно без страха, так, как будто ты идешь на встречу с любимым человеком. Это же природа, и мы часть природы. Желательно перед купанием не есть. Организм лучше “протапливается”, когда он свободен от пищи. Хорошее настроение тоже необходимо.

Прорубь от ветра огорожена елочкамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат философских наук напомнил, что алкоголь употреблять не стоит и после купания.

- Есть специальный фермент, который перерабатывает алкоголь в организме. У южных народов этого фермента много, а вот у северных очень мало. А русские - это все-таки северные люди. Так что алкоголь это не наше, - продолжал Леонид Павлович. - После того, как вышел из проруби, правильно встать и высохнуть. Это самое оптимальное состояние.

Это полезно знать:

Что взять с собой на Крещение, чтобы окунуться в прорубь:

- Сланцы или специальные носочки,

- Сухие вещи,

- Полотенце.

Главные правила для тех, кто мечтает окунуться в прорубь от педагога-валеолога Виталия Бобкова:

- отправляясь купаться, настройтесь на общение с природой

- купаться лучше не ранее, чем через 1,5-2 часа после еды

- купаться лучше в присутствии страхующего

- новичкам погружаться лучше, придерживаясь за лестницу

-в сильные морозы на снег можно выходить в легкой обуви.

МЧС должны рассказать, где будут купелиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог: “Не надо участвовать в подобных купаниях, если вы внутренне не готовы”

Не секрет, что в любом важном деле главную роль играет правильный внутренний настрой. За настроем мы обратились к психологу-консультанту с 20-летним стажем Нине Ковалюнас. Нина отметила, что для людей глубоко верующих купание в проруби действительно может принести исцеление.

- Купание в проруби в ночь на Крещение - ритуал, корни которого уходят вглубь православной веры. Возможно именно глубокая вера в то, что крещенская вода обладает особой силой и даёт верующим людям действительно мощный импульс исцеления от крещенского купания: и физически и духовно, - уверила психолог.

К купанию, особенно если о вере вы вспоминаете только на праздники, нужно подготовиться психологически и физически:

- Первое и главное: не надо участвовать в подобных купаниях если вы внутренне не готовы к подобным вещам, попросту, не хотите. Тем более не стоит настаивать на участии в купаниях детей. Даже если ребёнок очень просит вас разрешить ему искупаться в крещенской проруби - это именно тот случай, когда взрослый может сказать твёрдое «нет». За детей до определенного возраста отвечают родители и, если, родители не уверены в полезности процедуры, а принявший участие в ней ребёнок заболел, виноваты будут, конечно, взрослые, - заявила Нина Ковалюнас. - Если же родители уверены в полезности крещенского купания и способны взять на себя ответственность за своё здоровье и своих детей, готовиться к подобным стрессам нужно все равно заранее. И себя и ребёнка надо морально настраивать, что процедура пройдёт хорошо.

В этом деле возраст не важенФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 важных совета от психолога

- Никакого алкоголя ни до, ни после процедуры,

- Люди, способные помочь, которые будут находиться рядом: это особенно важно для новичков.

- Идеально, если крещенское купание будет частью общей программы закаливания: если человек не просто решил «смыть грехи» в ночь на Крещение, а постоянно следит за физическим и психологическим здоровьем: обливается холодной водой, много времени проводит на воздухе

Протоиерей: “К христианскому, церковному празднованию Крещения прорубь не имеет прямого отношения”

Психологически подготовились, про физическую подготовку узнали, не хватает только духовного настроя. Чтобы узнать все тонкости праздника Крещения Господня в точке зрения духовности, отправились к ректору, заведующему кафедрой церковно-практических дисциплин, доценту, протоиерею Максиму Кокареву.

- К христианскому, церковному празднованию Крещения прорубь не имеет прямого отношения! В начале ХХ века авторитетные священники, критикуя этот обычай, писали, что окунаться особенно любят те, кто все святки гадал. Таким образом пытаясь "отмыться". Для тех, кто считает себя христианином, главное в этот праздник - попасть на праздничную службу и причаститься Христовых Таин, - заявил Максим Кокарев. - Если кому-то все же хочется помимо церковной службы еще и окунуться, то это конечно не запрещено.

Священник отметил, что готовиться к купанию в проруби специально не надо, лучше в это время на службе быть и молиться Христу. Дал протоиерей и совет тем, что все же решит окунуться в холодную воду.

- Окунаться, лучше в сорочке. Если кто уж окунается, то лучше троекратно и со словами "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь", - подсказал священник. - Про детей - все индивидуально. Есть родители, у которых дети с раннего возраста закаленные. Им не повредит. Тем, кто раньше этого не делал, без подготовки рисковать, наверное, не стоит.

Главное, по мнению священнослужителя, чтобы в центре праздника (как и вообще всей церковной жизни) стоял Христос, пришедший ради нас на землю!