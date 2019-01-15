Как платить за мусор в Самаре в 2019 году: тарифы, кому положены льготы и какую скидку сделает УК

Придет квитанция. На что смотреть?

В начале февраля жителям Самарской области придут квитанции с дополнительной строкой. Платить за вывоз мусора в 2019 году придется отдельно. Раньше эта цифра (от 1 до 6 рублей с кв.м.) была включена в сумму "за содержание жилья".

- Теперь строка "за вывоз ТКО" появится в квитанциях отдельно, - объяснили в регоператоре Самарской области. Это значит, что в первое время нужно будет последить за управляющими компаниями. Они, а также ТСЖ или любые другие потребительские корпоративы должны уведомить жителей, на сколько "скостится" стоимость содержания жилья теперь.

Если УК не торопится делиться информацией, можно направить туда письменный запрос. Нет ответа? Жалуйтесь в госжилинспекцию (8 (846) 200-02-56, 207-06-78).

Сколько платить за вывоз мусора в Самарской области в 2019 году?

Стоимость будет разная для различных населенных пунктов.

Для 10 городских округов (Самара, Тольятти, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Безенчук, Новокуйбышевск, Сызрань, Похвистнево и Отрадный) действует тариф с кв.м. Это справедливо и для частных домов, и для квартир в многоэтажках.

Тариф: 4,54 рубля за кв.м. с 1 января по 30 июня.

Все остальные сельские населенные пункты Самарской области будут платить по тарифу с человека, прописанного на данной жилплощади. Такие же условия будут действовать для города Нефтегорск и всех юрлиц.

Норматив накоплений ТКО на год составляет 1,95 кубометра на человека. Соответственно, платить за мусор один человек в 2019 году до 30 июня в МКД и ИЖС будет 97,20 рублей.

Важно: не платить нельзя, даже если договор не заключен. Услуга считается оказанной по умолчанию.

А как получить компенсацию?

Выплаты положены всем льготникам, получающим компенсацию за коммунальные услуги. Для этого ничего не нужно делать дополнительно.

- Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения Почты, - объясняют представители власти.