2019-01-15T17:32:57+03:00
Спорт

Lada Sport Rosneft показала спортивные машины на базе «Гранты» и «Весты» на новый сезон

Дизайн автомобилей доработали, теперь гоночные машины выглядят более спортивными
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Перед новым сезоном команда представила обновленную «Ладу Весту». Фото: Lada Sport RosneftПеред новым сезоном команда представила обновленную «Ладу Весту». Фото: Lada Sport Rosneft
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Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила машины для нового сезона. В этом году АВТОВАЗ подготовил новое авто для ралли – машина построена на базе хэтчбека Lada Granta.

- Хэтчбек, построенный по требованиям переднеприводного класса R3, будет стартовать на этапах чемпионата России. Управлять им будет действующий победитель монокубка LADA Rally Cup Юрий Аршанский, гоночный талант которого дополнит опытный штурман Александр Андреев, - рассказали в команде.

Хэтчбек на базе «Гранты». Фото: Lada Sport Rosneft

Хэтчбек на базе «Гранты». Фото: Lada Sport Rosneft

Автомобиль оснащен 190-сильным двигателем, шестиступенчатой кулачковой коробкой передач и оригинальной подвеской.

Спортивный хэтчбек на базе «Гранты» примет участие и в кольцевых гонках S1600. За руль посадят Михаила Митяева и Владимира Шешенина.

Ранее в Lada Sport Rosneft гонщики выступали на 1600-кубовых хэтчбеках на базе «Лады Калины», однако в 2018 году команда перешла на «Гранту» второго поколения.

Посмотреть на раллийную новинку АВТОВАЗа можно будет уже в конце января, когда стартует новый сезон.

Большие надежды в Lada Sport возлагают на свою самую мощную машину – Lada Vesta TCR. У нее вложили 350-сильный турбодвигатель двигатель, установлена новая задняя подвеска. Машине подправили внешность – «Веста» стала выглядеть более спортивно, изменилась у машины и аэродинамика. Представлять команду в «Туринге» будут Кирилл Ладыгин и Михаил Грачев.

Новый дизайн спортивной «Весты». Фото: Lada Sport Rosneft

Новый дизайн спортивной «Весты». Фото: Lada Sport Rosneft

В «Супер-продакшн» «Весту» решили обновить совсем немного.

- Автомобиль Lada Vesta 1.6T по сравнению с прошлым годом претерпит минимальные изменения, - объяснили в команде, - но ожидается, что класс «Супер-продакшн», в котором он выигрывает гонки, пополнится новыми участниками, что сделает борьбу более интересной. Защищать цвета тольяттинской команды здесь будут Владислав Незванкин и Андрей Петухов.

«Веста» Владислава Незванкина и Андрея Петухова. Фото: Lada Sport Rosneft

«Веста» Владислава Незванкина и Андрея Петухова. Фото: Lada Sport Rosneft

В «Супер-продакшне» в прошлом сезоне Lada Sport взяла первые места как в командном, так и личном зачете. А вот в более серьезном «Туринге» в 2018 году дотянуться до «золота» не вышло – в командном зачете «Ладу» обошел «Лукойл Рейсинг Тим», в личном зачете Кирилла Ладыгина обошли Дмитрий Брагин из СТК «ТАИФ Мотоспорт» и Алексей Дудукало из того же «Лукойл Рейсинг Тим».

Сейчас новые «Весты» проходят обкатку на трассах Франции.

Облик машин на новый сезон разработал главный дизайнер АВТОВАЗа британец Стив Маттин. Это он, кстати, придумал, как будет выглядеть «Мерседесы» SLR McLaren и S-Class, а также вазовские Xray и Vesta.

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