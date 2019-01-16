25 добрых дел: АО «Транснефть – Приволга» помогает детям и пожилым людям

В ушедшем году оператор магистральных нефтепроводов отмечал 65-летний юбилей. К этому рубежу предприятие подошло не только с серьезными производственными достижениями, но и со значимыми социальными проектами. В подразделениях АО «Транснефть - Приволга» активно развивается волонтерское движение.

С надеждой на счастливое будущее

В преддверии Нового года сотрудники Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть - Приволга» совместно с представителями профсоюзного комитета организовали сбор средств для проведения новогодней благотворительной акции «Помогаем добрым делом» в рамках марафона «25 добрых дел», посвященного 25-летию ПАО «Транснефть». В акции приняли участие более 500 человек.

На большую часть собранных средств волонтеры Самарского РНУ приобрели оборудование и подарки для воспитанников интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в городе Чапаевске.

- Наше образовательное учреждение - самое большое в регионе. Здесь круглогодично живут и учатся более 200 ребят - 58 в группах дошкольного образования и 172 - с первого по девятый класс, - рассказала директор интерната Наталья Колабекова.

Детки в этом большом общем доме непростые. Практически всем поставлены медицинские диагнозы. В основном это задержка речевого развития, умственная отсталость. Тем не менее сотрудники интерната - дефектологи, учителя-логопеды, психологи и врач-психиатр - делают все возможное, чтобы социализировать и адаптировать к обычной жизни особенных деток.

- Если родители или опекуны вовремя направляют к нам детей, то можно скорректировать их здоровье и поведение. Ребята догоняют сверстников, учатся в обычных школах, - объяснила Колабекова. - Но для этого нам необходимо специальное оборудование и методические дидактические материалы, которые используют в своей работе специалисты.

Сотрудники Самарского РНУ очень хотят, чтобы у ребятишек из чапаевского интерната было интересное и успешное будущее. Поэтому они подарили им интерактивную панель «Сказочный домик», логопедическое оборудование с дидактическими материалами. Также приобретен коврограф - игровой комплекс, состоящий из набора развивающих пособий. Он имеет специальное ковролиновое игровое поле, на котором располагаются разнообразные пособия для проведения игр. Это оборудование и игровой комплекс станет прекрасным решением для групповых развивающих и коррекционных занятий в детском учреждении.

Кроме игрового оборудования, по просьбе руководства интерната, сотрудники Самарского РНУ приобрели пятнадцать специальных поддонов для оснащения и благоустройства душевых комнат.

Новогодние акции уже стали доброй традицией: фото из центра социального обслуживания населения "Ровесник" в Самаре. Фото: "Транснефть Приволга"

Молодежь всегда в центре событий

По статистике малыши в России перестают верить в чудеса уже в семь лет. Они не ждут в гости Деда Мороза, не надеются на волшебство. А зря. Ведь любой взрослый может подарить ребенку чудо. И молодые специалисты Самарского РНУ это знают совершенно точно. Не с пустыми руками они приехали на новогодний утренник 26 декабря в интернат города Чапаевска. Воспитанники детского дома встретили гостей в карнавальных костюмах, показали гостям прекрасное представление с песнями и танцами. Конечно, мальчишки и девчонки получили сладкие новогодние подарки от волонтеров. Стоит отметить, что новогодние акции уже стали доброй традицией АО «Транснефть - Приволга».

- В прошлом году я впервые приняла участие в благотворительной акции: 25 декабря мы устроили для ребят из школы-интерната в Камышле новогодний квест, - рассказала слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике метрологической лаборатории, председатель совета молодых специалистов Самарского РНУ Юлия Линючева. - Малыши искали подарки от Деда Мороза, и это было здорово. У них горели глаза, они буквально ловили каждое наше слово. Душевно это дается непросто, но, возможно, именно поэтому в этом году я снова отправилась в детский дом - ребятам наше внимание действительно нужно.

В чапаевский интернат гости приехали не случайно.

- Это детское учреждение находится в регионе присутствия нашего предприятия, - говорит председатель первичной профсоюзной организации Самарского РНУ филиала АО «Транснефть - Приволга» Мария Платунова. - Здесь находится нефтеперекачивающая станция «Покровская», и жители города Чапаевска - ее сотрудники. В преддверии Нового года в интернат приехали молодые специалисты компании, которые каждый год с радостью и большим энтузиазмом участвуют в таких акциях - они люди активные и всегда находятся в центре событий. Мы посещаем детские дома области, а в Чапаевске дружим также с жителями дома ветеранов. Наше предприятие поддерживает не только детей, но и людей пожилого возраста.

- Такие акции дают детям уверенность: они не брошены, о них заботятся, помнят и любят. Это дорогого стоит, - считает Наталья Колабекова. - Спасибо огромное Самарскому РНУ за помощь и отзывчивость. К сожалению, многие наши воспитанники лишены родительской заботы и тепла, поэтому очень приятно, когда к нам приезжают такие большие и дружные компании.

В знак признательности за помощь и сотрудничество руководство интерната направило благодарственное письмо в адрес начальника Самарского РНУ АО «Транснефть - Приволга» Евгения Инжеватова.

Вклад в развитие региона

В подразделениях АО «Транснефть - Приволга» активно развивается волонтерское движение. Добровольцы помогают добрыми делами детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. 29 декабря работники аппарата управления передали 50 новогодних подарков детям, проживающим в комплексном центре социального обслуживания населения «Ровесник» в Самаре. Подарки приобретены сотрудниками аппарата управления по личным заявкам детей учреждения - это велосипеды, лыжи, мягкие игрушки, одежда и спортивная обувь, игры и конструкторы, куклы, тюбинги и санки. Кроме того, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.

Также предприятие известно своей работой в области поддержки образования, огромным вкладом в развитие культурной жизни региона, пропагандой спорта и здорового образа жизни.

Большая работа ведется и в сфере сохранения окружающей среды. Уже стали традиционными субботники на территории сквера в городе Новокуйбышевске. Их проводят сотрудники Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) АО «Транснефть - Приволга». В 2017 году в любимом месте отдыха горожан были заменены бордюры и асфальтовое покрытие тротуаров, обустроен цветник, высажены деревья и декоративный кустарник, поставлены скамейки. В прошлом году на средства предприятия была установлена площадка с уличными тренажерами, а активисты ЦБПО провели в сквере субботники по уборке территории, высадили деревья.

Волонтеры АО «Транснефть - Приволга» принимают самое активное участие в восстановлении лесов Самарской области и других регионов присутствия предприятия. Саженцы, высаженные руками сотрудников компании, растут в лесном массиве под Тольятти, в Саратове и Волгограде. В 2018 году в ходе реализации акции «Мы сажаем лес» молодые специалисты и сотрудники службы экологической безопасности и рационального природопользования Самарского РНУ вместе с семьями высадили саженцы дубов в Загородном парке губернской столицы.