2019-01-19T23:14:17+03:00
Спорт

«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби: обзор центрального матча 23 тура АПЛ 19 января 2019

«Канониры» взяли реванш у «аристократов» за поражение в первом круге. Представляем обзор матча 23 тура «Арсенал» - «Челси» АПЛ 19 января 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В матче отличились Ляказетт и Косельни (на фото). ФОТО: twitter.com/arsenalВ матче отличились Ляказетт и Косельни (на фото). ФОТО: twitter.com/arsenal
Изменить размер текста:

Унай Эмери разобрал «Челси». Во всех смыслах. Перед матчем, когда объяснял своим подопечным, что надо делать. И во время матча, когда его «Арсенал» обыграл «аристократов» на «Эмирейтс». Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0.

Представляем обзор матча 23 тура «Арсенал» - «Челси» чемпионата Англии по футболу 19 января 2019 года

«Канониры» начали встречу с канонады атак. «Арсенал» играл агрессивно, быстро и разнообразно. Это принесло свои плоды на 14 минуте, после домашней заготовки. Речь об угловом, который «канониры» разыграли (в этом матче многие стандарты команда Эмери будет разыгрывать подобным образом). Две передачи – и мяч у Бельерина. Элегантная подача, Ляказетт изящно разворачивается в окружении двух защитников и подсекает мяч в верхний угол мимо вратаря «Челси» Кепы – 1:0.

На этом хозяева не остановились. Через минуту-другую футболисты в красных джерси снова были перед носом Кепы. «Челси» отвечал, но беззубо. За весь матч команда Сарри не нанесла ни одного внятного удара в створ ворот Лено. Были опасные моменты, были острые проходы, были замысловатые комбинации. Не было главного – голов. Даже больше – не было намеков на эти голы. Достаточно было посмотреть последние минуты встречи. «Челси» надо было забивать кровь из носу. Не один, а два мяча – чтобы не дать «Арсеналу» взять три очка и сократить отставание. Что делают игроки «Челси» – они катают мяч рядом со штрафной, не решаясь туда войти. «Аристократам» в такие моменты очень не хватало Дрогбы, Диего Косты, Игуаина – кого-нибудь, кто мог бы взять и забить. Воспользоваться передачей из глубины Давида Луиса, откликнуться на прострел Виллиана, поддержать прорыв Азара. Такого игрока в обойме Сарри нет.

Зато у Эмери есть. Обамеянг, Ляказетт, даже Косельни, который не поленился прибежать в чужую штрафную и забить плечом. Опять же, после заготовленного розыгрыша стандарта.

0:2 с таким завершением атак, как у «Челси», в матче с таким «Арсеналом» - можно было собирать вещи и ехать готовиться к следующей игре сразу после свистка на перерыв.

Во втором тайме гости немного разнообразили игру, стали что-то придумывать. И «Арсенал» подустал – это было заметно. Однако «канониры» продолжали плотно играть в обороне, и футболисты «Челси» то и дело вязли среди игроков хозяев. Так и закончили – 2:0. «Арсенал» взял реванш за поражение в первом круге. Уверенно и без вариантов для соперника.

Победу хозяевам омрачила только травма Бельерина. Защитник не смог доиграть матч, с поля его уносили на носилках. Пока рано говорить, надолго ли выбыл испанец, но выглядело все серьезно.

Эта победа позволила «Арсеналу» догнать «Манчестер Юнайтед». Подопечные Эмери идут на пятом месте с 44 очками. «Челси» четвертый с 47 очками. В верху таблицы АПЛ все плотнее и плотнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Самары в пожаре в частном доме погибли три человека
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти
«Динамо Самара» сыграет матч 1/2 финала Кубка России по мини-футболу 20 января в «МТЛ Арене»
Детский тренер «Лады», которого обвиняют в пьяном вождении, уверяет, что ничего не принимал и экспертиза это подтвердила
12 жителям Сызрани выплатят 810,5 тысячи рублей на учебу в медицинских вузах
В Железнодорожном районе Самары накрыли подпольный игорный клуб
Глава департамента спорта Самары покинул свой пост после трех месяцев работы
Не дождался коммунальщиков: в Самаре сняли на видео, как мужчина счищает ногами с крыши дома сосульки
ЦСК ВВС проиграл в овертайме «Дизелю» 3:4
В Безенчуке полиция задержала беременную мать троих детей с марихуаной
В начале рабочей недели в Самарской области похолодает
В Тольятти сын украл у матери телевизор и унес его к приятелю
В Самаре бойцы ОМОН и полиция нашли пять нелегалов на рынке на Товарной
Пожарные быстро справились с возгоранием: в МЧС рассказали о пожаре на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной
«Лада» уступила «Барсу» и продлила серию поражений до 7 игр
Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму
Баскетболисты «Самары» разгромили «Урал» в матче Суперлиги
Одинокие пенсионеры и дети-сироты получат льготы на вывоз мусора в Самарской области
Команды КВН из Самары прошли во второй тур «КиВиН-2019»
В Самарской области проверят секцию, где учился драться школьник, избивший учительницу
Экс-вратарь «Крыльев» Лория перешел в немецкий футбольный клуб
Нужно сохранить авторитет педагога: в Тольятти появится «горячая линия» для школьников и их родителей
В Самару приедут «Королевские тигры Суматры» с 27 января
В Самаре из-за сломанного самолета задержали рейс до Москвы
В 2018 году в Самарской области отремонтировали 316 км дорог