«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби: обзор центрального матча 23 тура АПЛ 19 января 2019

Унай Эмери разобрал «Челси». Во всех смыслах. Перед матчем, когда объяснял своим подопечным, что надо делать. И во время матча, когда его «Арсенал» обыграл «аристократов» на «Эмирейтс». Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0.

Представляем обзор матча 23 тура «Арсенал» - «Челси» чемпионата Англии по футболу 19 января 2019 года

«Канониры» начали встречу с канонады атак. «Арсенал» играл агрессивно, быстро и разнообразно. Это принесло свои плоды на 14 минуте, после домашней заготовки. Речь об угловом, который «канониры» разыграли (в этом матче многие стандарты команда Эмери будет разыгрывать подобным образом). Две передачи – и мяч у Бельерина. Элегантная подача, Ляказетт изящно разворачивается в окружении двух защитников и подсекает мяч в верхний угол мимо вратаря «Челси» Кепы – 1:0.

На этом хозяева не остановились. Через минуту-другую футболисты в красных джерси снова были перед носом Кепы. «Челси» отвечал, но беззубо. За весь матч команда Сарри не нанесла ни одного внятного удара в створ ворот Лено. Были опасные моменты, были острые проходы, были замысловатые комбинации. Не было главного – голов. Даже больше – не было намеков на эти голы. Достаточно было посмотреть последние минуты встречи. «Челси» надо было забивать кровь из носу. Не один, а два мяча – чтобы не дать «Арсеналу» взять три очка и сократить отставание. Что делают игроки «Челси» – они катают мяч рядом со штрафной, не решаясь туда войти. «Аристократам» в такие моменты очень не хватало Дрогбы, Диего Косты, Игуаина – кого-нибудь, кто мог бы взять и забить. Воспользоваться передачей из глубины Давида Луиса, откликнуться на прострел Виллиана, поддержать прорыв Азара. Такого игрока в обойме Сарри нет.

Зато у Эмери есть. Обамеянг, Ляказетт, даже Косельни, который не поленился прибежать в чужую штрафную и забить плечом. Опять же, после заготовленного розыгрыша стандарта.

0:2 с таким завершением атак, как у «Челси», в матче с таким «Арсеналом» - можно было собирать вещи и ехать готовиться к следующей игре сразу после свистка на перерыв.

Во втором тайме гости немного разнообразили игру, стали что-то придумывать. И «Арсенал» подустал – это было заметно. Однако «канониры» продолжали плотно играть в обороне, и футболисты «Челси» то и дело вязли среди игроков хозяев. Так и закончили – 2:0. «Арсенал» взял реванш за поражение в первом круге. Уверенно и без вариантов для соперника.

Победу хозяевам омрачила только травма Бельерина. Защитник не смог доиграть матч, с поля его уносили на носилках. Пока рано говорить, надолго ли выбыл испанец, но выглядело все серьезно.

Эта победа позволила «Арсеналу» догнать «Манчестер Юнайтед». Подопечные Эмери идут на пятом месте с 44 очками. «Челси» четвертый с 47 очками. В верху таблицы АПЛ все плотнее и плотнее.