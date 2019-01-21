«Барселона» взяла у «Леганеса» реванш за поражение в первом круге и рискует потерять Дембеле

Грозная каталонская «Барселона» начала второй круг матчем с «Леганесом». Несмотря на поражение в первом круге сине-гранатовые дали понять, что рассчитывают на победу малой кровью и оставили в запасе нескольких игроков старта, в частности Ивана Ракитича и своего лидера — Лионеля Месси.

Тем не менее состав у хозяев в любом случае выглядел грозно. Дембеле, Суарес и Коутиньо могут создать проблемы любому сопернику.

В первом тайме ярче всех себя проявил француз. «Барса» традиционно много владела мячом, а Усман выделялся — финтил, отдавал передачи и бил по воротам. И один удар оказался точным. Каталонцы провели разящую контратаку в финале которой Дембеле отдал на Альбу, тот сделал ему ответную передачу в центр штрафной и чемпион отправил мяч в сетку — транзитом через штангу.

Больше за стартовые 45 минут особо опасных моментов не было. Хозяева подходили к воротам, но были не точны в завершении. Гости большую часть времени оборонялись. Игра запомнилась множеством мелких фолов, а арбитр не стеснялся показывать желтые карточки.

Во втором тайме казалось, что «Барселона» только увеличит отрыв, но и гости заиграли активнее. И даже умудрились сравнять счет — прострел партнера замкнул Брэйтуэйт.

Эрнесто Вальверде решил не рисковать и выпустил на поле Месси и Ракитича. Вскоре тренеру хозяев пришлось делать еще одну замену — досадную травму получил один из лучших игроков встречи Усман Дембеле. Вместо него на поле появился Малком.

«Барса» усиливала давление и все-таки смогла забить — Месси сильно пробил из-за штрафной, Куэльяр парировал мяч, но Суарес был первым на добивании. Гол засчитали не сразу, а после просмотра видеоповтора — уругваец попал не только по мячу, но и по голкиперу. Впрочем, споры ни к чему не привели.

Ближе к концовке гости пытались сравнять счет, но уже в дополнительное время отличился Лео Месси. Он отлично сыграл в перепасовку с Альбой и с правой ноги отправил мяч под перекладину. 3-1 — окончательный результат.

«Барса» по-прежнему опережает «Атлетико» на 5 очков и стремится к чемпионству. Правда, у сине-гранатовых проблемы с составом — если травма Дембеле окажется серьезной, нападающих у каталонцев останется совсем мал