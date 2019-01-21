Туристы в космосе, «сверхтяжелая» ракета и полеты к Марсу: новый гендиректор РКЦ «Прогресс» рассказал о «космических задачах» самарского предприятия

Об итогах работы РКЦ «Прогресс» в 2018 году

В 2018 году ракетно-космический центр провел 16 запусков, из них один завершился неудачей. Уже установлены причины аварии и сделаны выводы.

Оборот предприятия в прошлом году составил около 30 млрд. рублей.

Уже началась работа над ракетой-носителем среднего класса «Союз-5», первый запуск планируется на 2022 год.

О планах на 2019 год

В 2019 число запусков может вырасти до 20-22. Но это будет зависеть от космической программы. И еще среди планов - увеличение выручки на 15% в 2019 году.

Про слухи об объединении с Центром Хруничева

Официальная позиция госкорпорации «Роскосмос» –АО «РКЦ «Прогресс» останется ее самостоятельным активом. Мы делаем три ступени, но на этом ракета-носитель не заканчивается. А также будет еще водородный разгонный блок, который будет делать Центр имени Хруничева.

Я думаю, что недопонимание информации из интервью генерального директора госкорпорации Дмитрия Олеговича Рогозина и породило слухи об объединении.

Дмитрий Баранов впервые провел пресс-конференцию для самарских журналистовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

О ракете сверхтяжелого класса

В соответствии с указом Президента РФ были назначены исполнители работ по изготовлению ракеты сверхтяжелого класса. Головным исполнителем по ракете-носителю является РКЦ «Прогресс», это прямо прописано в указе президента, этот документ определяет, кто и за что ответственен. В 2019 году мы планируем выбрать эскизный проект, уже есть несколько вариантов.

В ракете совершенно точно будут использоваться двигатели РД-171, с высокой долей вероятности будут использоваться двигатели РД-180. И, возможно, будут использоваться твердотопливные ракетные ускорители.

Про полеты на Марс

Ракету делают не для того, чтобы она просто была. Но под сверхтяжелую ракету очень тяжело найти адекватную нагрузку.Например, полёт на Марс – это фантастический проект, полет на эту планету –«билет в один конец» даже с наличием любой из тяжелых ракет. Чтобы оттуда улететь, нужна ракета меньшего размера, которую, видимо, собирать придется на месте.

О планах запуска ракеты-носителя «Союз- 2.1а»

В этом году мы запустим последние четыре ракеты-носителя «Союз -ФГ», которые использовались для пилотируемых полетов. В сентябре 2019 года запустим РН «Союз-2.1а» с цифровой системой управления, первый старт будет беспилотным, это позволит проверить все системы.

Про систему спутников OneWeb

Для запуска спутников системы OneWeb уже изготовлено пять ракет-носителей и еще несколько в работе. Отказываться от запуска экономически нецелесообразно. В моем понимании, Российская Федерация уже практически получила сумму, равную миллиарду долларов в качестве аванса для изготовления ракет и разгонных блоков. Отказываться – это все равно, что объявлять кому-то санкции. Если мы откажемся запускать эти спутники, их запустит другая компания. Мы просто потеряем деньги и статус надежного партнера, который запускает космические аппараты.

Про непрофильные производства

Предприятию, как акционерному обществу, необходимо приносить прибыль. Именно из-за этого сейчас происходит сокращение непрофильных производств. Мы делаем шприцы, выходим на рынок, но продавать их не можем. Сейчас достаточно отечественныхпроизводителей, которые делают тоже самое. Если мы выходим с ценами, куда закладываем социальные расходы, капитальный ремонт и прочее, мы неконкурентоспособны. Получается, что это производство дотируется за счет ракет-носителей. Это неправильно экономически.

С 1 января у нас на 10% подняли премию, для тех, кто приносит прибыль. Это люди, которые делают ракеты и космические аппараты. При этом диверсификации мы можем добиться и по-другому. Например, запуски иностранных спутников – это тоже диверсификация.

Про туристов в космосе

Сегодня космос становится все более гражданским. Уже соотношение запусков в интересах оборонных ведомств и гражданских составляет практически 50 на 50. Думаю, это будет развиваться параллельно. В том числе и космический туризм. Нужно понимать, что это неплохой способ заработать, это интересно с экономической точки зрения. Например, когда было свободное место в космическом корабле, запускали туристов. Если есть спрос, конечно, появляется и предложение.

И все это делают: и VirginGalactic, и Илон Маск. Есть и другие важные задачи, для которых нужен космос: например, запуск спутников OneWeb позволит развивать спутниковый интернет, делать его доступным в любом уголке планеты.