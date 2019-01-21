Брань и крик. Каким был первый самарский мост

Проблема соединения двух берегов реки Самары была насущной с незапамятных времен. Ведь именно с юга, через Засамарскую слободку в наш город поступала основная часть зерна.

Первый постоянный наплавной мост через Самарку был построен в 1859 году. Он был конечно же деревянным и имел ширину всего в 4 сажени, то есть 8,5 метров.Движение по нему было, как бы сейчас сказали двухполосным. Естественно, повседневным явлением были пробки. Ожидание иногда растягивалось на целые сутки. Провоцировало пробки и то, что проезд по мосту был платным. Взимание платы отнимало драгоценное время.

Конструкция наплавного моста тоже вызывала вопросы. Вот, как ее описывали очевидцы: при въезде на него обоза с одного конца он погружался в воду, а другой конец — приподнимался. Переезжали по ступицу в воде, с бранью и криком.

В 1878 году был построен новый наплавной мост, 4-х полосный, шириной в 13 метров. А вот идея строительства постоянного, железного моста появилась еще до революции, но как водится в Самаре, от идеи до реализации проходит очень много времени. В итоге его строительство началось лишь в начале 1950-х. При возведении моста пришлось снести две церкви, в том числе Спасо-Преображенскую построенную еще в 17 веке.