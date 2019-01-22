Новые очистные и памятники ветеранам: в АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» ПАО «НК «Роснефть» подвели итоги 2018 года

Предприятие активно развивается: сегодня это не только промышленный лидер, ответственный работодатель, но и крупный благотворитель.

Улучшая качество

В 2018 году Новокуйбышевский НПЗ продолжил многолетнюю тенденцию улучшения технико-экономических показателей предприятия - глубины переработки, отбора светлых нефтепродуктов, снижения потерь. В прошедшем году продукция Новокуйбышевского НПЗ в пятый раз стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и второй раз - Международного конкурса «ГЕММА». Золотые логотипы и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России» получили топливо для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта и бензины неэтилированные марок АИ-92 и АИ-95. Серебряным знаком отмечено топливо дизельное Евро-5. Все виды товаров получили дипломы «Новинка». Персональный почетный знак «Отличник качества» получил главный инженер АО «Новокуйбышевский НПЗ» Максим Романов. Высокое качество продукции - результат жесткого контроля на каждом этапе производства. Для предприятия это подтверждение эффективности проводимой в настоящее время на заводе программы модернизации производства, а для потребителя - уверенность в качестве товарной продукции под брендом «Роснефть». Качество всей продукции, вырабатываемой новокуйбышевским заводом, гарантировано системой менеджмента, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015. В 2018 году Новокуйбышевский НПЗ получил сертификат соответствия международному стандарту ISO по профессиональной безопасности работника интегрированной системы менеджмента предприятия ISO 14001:2018, а также подтвердил действие сертификата соответствия международному стандарту по экологическому менеджменту ISO 14001:2015, полученному в 2017 году. В конце прошлого года предприятие успешно прошло процедуру ресертификации по международному стандарту энергоменеджмента ISO 50001:2011.

С заботой об окружающей среде…

Одно из последних значимых достижений Новокуйбышевского НПЗ - ввод в эксплуатацию инновационного блока доочистки сточных вод по технологии мембранного биореактора на сооружениях биохимической очистки стоков. Передовая технология обеспечивает высокую степень очистки и возврат воды в производственный цикл. Это позволяет свести к минимуму потребление водных ресурсов. Максимальная суточная производительность блока - 80 тыс. кубометров в сутки. В биореакторе применены комбинированные технологии, сочетающие преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов, что позволяет обеспечить глубокую очистку промстоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью очистки 99%. Процесс полностью автоматизирован. Пуск инновационного блока состоялся 14 августа 2018 года при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Очевидно, что вопросам экологии на предприятии уделяется особое внимание. Завод неоднократно становился победителем конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант». В этом направлении Новокуйбышевский НПЗ эффективно сотрудничает с администрацией города Новокуйбышевска. В ближайшей перспективе - установка стационарных экологических постов для непрерывного автоматизированного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны АО «Новокуйбышевский НПЗ».

…и о людях

Обеспечение промышленной и пожарной безопасности, создание достойных условий труда - приоритетные задачи предприятия. В настоящее время на НК НПЗ продолжается выполнение программы модернизации производственных мощностей. Проводится масштабная работа по проектированию и строительству крупных объектов: комплекса гидрокрекинга, реконструкция УЗК и строительство новой установки первичной переработки АВТ-2.

На предприятии реализуются долгосрочные мероприятия и программы по обеспечению и повышению безопасности производства. Одно из перспективных направлений - удаление операторных от технологического оборудования в целях защищенности дежурного персонала. Пример - Центральный пункт управления, новые современные операторные АВТ-11, единого комплекса газофракционирования и стабилизации.

Персонал Новокуйбышевского НПЗ в полной мере обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты. С 2014 года на предприятии действуют «Золотые правила безопасности труда» ПАО «НК «Роснефть».

С 2017 года все работники обеспечены специальной одеждой в огнестойком исполнении. В 2018 году для повышения уровня комфорта и безопасности заводчан были проведены масштабные работы по ремонту, обновлению операторных, комнат приема пищи. Условия труда нефтепереработчиков постоянно улучшаются.

Условия труда нефтепереработчиков улучшаются год от года. Фото: АО "НК НПЗ"

Поддержка города и жителей

НК НПЗ - градообразующее предприятие. Вклад его в развитие инфраструктуры Новокуйбышевска переоценить сложно. За последние годы сделано немало. Отремонтированы дороги, благоустроена площадь имени первого директора НК НПЗ Гавриила Гореченкова. В канун 65-летнего юбилея Новокуйбышевска по инициативе почетных граждан, которую поддержало предприятие и НК «Роснефть», установлены памятники двум бывшим директорам завода. При поддержке Новокуйбышевского НПЗ НК «Роснефть» был возведен уникальный спортивный объект «Роснефть Арена». Ледовый дворец был построен за два года и стал большой инвестицией в здоровье маленьких и взрослых горожан, в развитие спорта в городе.

Благотворительные средства ежегодно направляются на обновление и развитие образовательных, социальных и культурных учреждений города. По сложившейся традиции в торжественной обстановке благотворительные сертификаты на различные суммы получают из рук генерального директора завода организации-благополучатели. Так, при поддержке Новокуйбышевского НПЗ в нефтехимическом техникуме в 2016 году было полностью заменено оборудование лаборатории. Жители города заметили, как преобразились после ремонта и реконструкции первый и второй этажи Дворца культуры - тоже не без помощи завода. Проведен ремонт помещений и в детской художественной школе. Многие годы благополучателями являются Центр социальной помощи семье и детям, Центр «Наш дом» для пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не стал исключением и 2018 год. Адресную благотворительную помощь в уходящем году получили пять образовательных и молодежных учреждений города. Благодаря помощи предприятия в Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже был отремонтирован фасад, в школе №7 обновлена медиатека, а для школы №19 закуплено необходимое строительное оборудование, у Дома молодежных организаций возведено ограждение, а школа №5 получила средства на укрепление материально-технической базы одного из структурных подразделений. Адресная помощь будет оказываться и в новом году. В рамках соглашения с регионами администрации города Новокуйбышевска были выделены средства на реконструкцию в 2019 году здания на улице Миронова,11, и детского сада «Буратино».

Благотворительная акция "Елка желаний" на НК НПЗ уже стала доброй традицией. Фото: АО "НК НПЗ"

Свою лепту вносят и сами заводчане. Доброй традицией НК НПЗ стало проведение благотворительной акции «Ёлка желаний». Год от года все больше сотрудников предприятия стремятся исполнить мечту ребенка, лишенного родительской любви, ласки, тепла. В этом году 25 воспитанников социально-реабилитационного центра для детей «Наш дом» написали письма Деду Морозу. А в роли сказочного волшебника выступили работники НК НПЗ. Их подарки - куклы, коньки или рюкзак - не просто вещи и игрушки. Это уникальная возможность вернуть малышам веру в чудо и самое прекрасное будущее. И руководство, и сотрудники предприятия уверены: делать добрые дела, значит, уже сейчас формировать будущее завода, его работников и их семей, родного города и региона.