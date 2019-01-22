Расписание телетрансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2019

Представляем полное расписание телетрансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на российских телеканалах и в сети интернет. Расскажем, где удастся следить за, пожалуй, главным спортивным событием этой зимы онлайн, а где можно будет посмотреть соревнования в записи. Во сколько включить телевизор, чтобы увидеть прямые трансляции из Минска, где за медали будут биться и российские фигуристы Алина Загитова, Максим Ковтун, Максим Кацапалов и Виктория Синицына. А еще в Минске пройдет прощальная гастроль Хавьера Фернандеса,и борьба россиян с французами и в танцах на льду, и в парном катании.

Наблюдать за событиями чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 в Минске можно будет на Первом канале, каналах Матч ТВ и Матч.Арена, а также канале Евроспорт.

23 января

11:40 Женщины. Короткая программа. Первый канал (11.45 Матч.Арена, 14:30 Евроспорт - 2)

18.55 Пары. Короткая программа. Первый канал (19.00 Матч.Арена, 23:30, 00:45 Евроспорт - 2)

24 января

11:35 Мужчины. Короткая программа. Первый канал (12:00 Матч.Арена, 14:45 Евроспорт - 2)

18:55 Пары. Произвольная программа. Первый канал (19:40 Матч.Арена, 03:15 Евроспорт - 2)

25 января

12.35 Танцы на льду. Ритм-танец. Первый канал (12.40 Матч.Арена)

17:35 Женщины произвольная программа. Первый канал (18.00 Матч.Арена)

26 января

11:10 Мужчины. Произвольная программа. Первый канал (11.15 Матч.Арена)

16:20 Танцы. Произвольный танец. Первый канал (16:25 Матч.Арена, 17:00 Евроспорт - 2)

27 января

14:55 Показательные выступления. Первый канал (15:00 Матч.Арена)

Также следить за успехами наших российских фигуристовы вы сможете благодаря трансляциям kp.ru онлайн из Минска. Мы расскажем, сможет ли Алина Загитова побороть волнение, а российские мужчины-одиночки победить именитого испанца.

КСТАТИ:

Состав Сборной России по фигурному катанию на Чемпионат Европы 2019 в Минске:

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

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