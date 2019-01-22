2019-01-22T10:40:08+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2019

Представляем полное расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 в Минске, рассказываем, когда будут кататься российские фигуристы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
У Алины Загитовой практически нет равных соперницУ Алины Загитовой практически нет равных соперниц
Изменить размер текста:

Представляем полное расписание телетрансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на российских телеканалах и в сети интернет. Расскажем, где удастся следить за, пожалуй, главным спортивным событием этой зимы онлайн, а где можно будет посмотреть соревнования в записи. Во сколько включить телевизор, чтобы увидеть прямые трансляции из Минска, где за медали будут биться и российские фигуристы Алина Загитова, Максим Ковтун, Максим Кацапалов и Виктория Синицына. А еще в Минске пройдет прощальная гастроль Хавьера Фернандеса,и борьба россиян с французами и в танцах на льду, и в парном катании.

Наблюдать за событиями чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 в Минске можно будет на Первом канале, каналах Матч ТВ и Матч.Арена, а также канале Евроспорт.

23 января

11:40 Женщины. Короткая программа. Первый канал (11.45 Матч.Арена, 14:30 Евроспорт - 2)

18.55 Пары. Короткая программа. Первый канал (19.00 Матч.Арена, 23:30, 00:45 Евроспорт - 2)

24 января

11:35 Мужчины. Короткая программа. Первый канал (12:00 Матч.Арена, 14:45 Евроспорт - 2)

18:55 Пары. Произвольная программа. Первый канал (19:40 Матч.Арена, 03:15 Евроспорт - 2)

25 января

12.35 Танцы на льду. Ритм-танец. Первый канал (12.40 Матч.Арена)

17:35 Женщины произвольная программа. Первый канал (18.00 Матч.Арена)

26 января

11:10 Мужчины. Произвольная программа. Первый канал (11.15 Матч.Арена)

16:20 Танцы. Произвольный танец. Первый канал (16:25 Матч.Арена, 17:00 Евроспорт - 2)

27 января

14:55 Показательные выступления. Первый канал (15:00 Матч.Арена)

Также следить за успехами наших российских фигуристовы вы сможете благодаря трансляциям kp.ru онлайн из Минска. Мы расскажем, сможет ли Алина Загитова побороть волнение, а российские мужчины-одиночки победить именитого испанца.

КСТАТИ:

Состав Сборной России по фигурному катанию на Чемпионат Европы 2019 в Минске:

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приехавшую в Минск на чемпионат Европы Алину Загитову фанаты встретили букетом роз

Олимпийская чемпионка - главная звезда турнира, который стартует 23 января (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самарчанка Анастасия Павлюченова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Жительница Самары поссорилась с матерью и ударила ее ножом в живот
В Самарской области приставы «выбили» из алиментщиков почти 134 млн рублей
Определиться с выбором социального проекта самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» помогут представители НКО
В Тольятти на козырьке подъезда нашли труп женщины
До стадиона «Самара Арена» запустят еще один трамвай
В центре Самары "Гранта" выехала на перекресток и влетела в "Приору"
В региональном УФСИН поблагодарили «КП-Самара» за сотрудничество
В Тольятти ищут виновника аварии, из-за которого пострадал 13-летний пассажир автобуса
Владельцам земли в парке 60-летия Советской власти предложат участки возле "Самара Арены" или в Заречье
В Самарской области браконьер убил трех косуль на 360 тысяч рублей
Дороги Самары сковали 9-балльные пробки
«Что за тело в трубках?»: по Самаре разъезжает «Газель» с «инопланетянином»
Этой ночью Самару от снега будут «спасать» больше 330 спецмашин
В ТЦ «Мега» сработала сигнализация: эвакуировали 530 человек
Музей Эльдара Рязанова в честь Дня студента будет дарить подарки
На день «Халяль» в Самару приедут гости из 27 стран мира
Юные самарские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по бильярду
Олег Ланин вторую часть сезона будет выступать в «Химках»
Тольяттинец предложил полицейскому взятку в 250 тысяч рублей, но тот отказался
В Самаре появится комиссия по выяснению причин аварий на теплосетях