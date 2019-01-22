"Меня упрекали, что я торгую внешностью ребенка!": Откровения мамы 10-летней самарчанки, победившей в престижном конкурсе красоты

Изящная девочка-гимнастка с яркой лентой в руке, гибкая, легкая, как перышко. Вот крупный план - ясный, чуть задумчивый взгляд. Вот она в нарядном платье, модных брюках, с необычной прической…

Фотографии и видеопрезентация юной красавицы Дианы Кистеневой восхитили жюри Всероссийского онлайн-конкурса красоты The Superface Russia.

Диана Кистенева, г. Самара, 10 лет.

Девочка заняла первое место. Конечно, ее мама гордилась победой и выложила в соцсети фото и видео своего ребенка.

Однако далеко не все обрадовались победе землячки, под фотографиями девочки появились едкие замечания:

«То есть интеллект нынче не в моде?», «Конкурс фотошоперов, а также накрутчиков голосов и сетевых попрошаек», «В 10 лет выглядит на все 40!», «Детский конкурс красоты - это эксплуатация внешности! О чем думает мама?», - злорадствовали пользователи. А другие изумлялись, откуда же берется столько негатива?

Маме Дианы пришлось попросить удалить пост о победе девочки.

- Я надеюсь, Диана никогда не увидит этих негативных комментариев. К счастью, ее нет в социальных сетях. У нее есть только Инстаграм-аккаунт, который веду я, - с грустью говорит мама Дианы Юлия. - Всегда есть люди, которые поддерживают, и те которые «против». Мнения людей разные, это есть и будет всегда. Я попросила удалить пост о победе Дианы после большого количества негативных комментариев, часть которых были от несуществующих реально людей. Считаю недопустимым, когда о ребенке пишут такое.

Красотой Дианы восхитились жюри Всероссийского онлайн-конкурса красоты The Superface RussiaФото: Личный архив героя публикации

Не модель, а спортсменка

Оказалось, что Диана вовсе не модель, а профессиональная спортсменка. С четырех лет она увлеченно занимается гимнастикой, а в модельное агентство заглянула два года назад больше из любопытства.

- Она у меня очень активная. Но не всегда хватает времени. Мы с ее отцом стараемся не перегружать ребенка. Чтобы оставались время и силы и на шалости, и на отдых, - говорит Юлия. - Диана очень любит гимнастику. О карьере модели дочка не думает, мы просто посещаем некоторые проекты время от времени. Модельную школу Диана окончила год назад, обучение было около девяти месяцев, с тех пор нам звонят фотографы, приглашают на съемки. Это, скорее, хобби, на которое мы иногда тратим выходные. От коммерческих предложений я отказываюсь. Не хочу в данный момент делать из ребенка «модель». Если она и захочет заняться модельным делом, это должно быть в осознанном возрасте.

Конечно, как любая другая девочка, Диана любит фотографироваться, примерять разные образы, участвовать в проектах, телепрограммах. Девочка пробовала себя и в рисовании, и в музыке, но спорт все равно оказался на первом месте. Гимнастике она посвящает по 3 - 4 часа каждый будний день. В копилке Дианы немало побед в соревнованиях областного и всероссийского уровня.

- Диана мне призналась, что гимнастику бросать не собирается. Планирует получить как минимум звание к.м.с., - улыбается мама девочки. - Мне кажется, чтобы ребенок был в будущем успешным, хотел развиваться, с малых лет его следует отдать в какую-то секцию, посмотреть, нравится ли это. Если нет, попробовать что-то другое. Диана выбрала гимнастику, а я ее поддержала. Музыка и рисование одновременно с гимнастикой мы не потянули, это была бы слишком большая нагрузка на ребенка, - делится Юлия.

Сказано на Радио КП - Мама Дианы Кистеневой, победительницы конкурса The Superface Russia 00:00 00:00

Диана не только фотомодель, но и гимнастка.Фото: Личный архив героя публикации

The Superface Russia длился четыре месяца

После победы в конкурсе Диану ждут публикации в журналах OWL и в BRULEE, участие в RUSSIAN FASHION SHOW в Москве, а также участие в показе и фотосессия. Кстати, второе место в конкурсе тоже досталось девочке из Самары Злате Подгорской.

- Не знаю, насколько популярен этот конкурс, но участники там были не только из России, но и из стран СНГ. Всего было четыре возрастные категории. Конкурс длился четыре месяца, это была очень плодотворная работа. Нас поддерживала фотограф и руководитель одного из филиалов модельной школы, в которой дочь числится, Кристина Калягина. Именно Кристина делала фотографии, проводила съемки, подбирала образы, - раскрывает тайны мама Дианы. - Конкурс проходил онлайн: нам давали задания, мы их выполняли, результаты отправляли на почту организаторам. Затем жюри отбирало лучших на каждом этапе. Нужно было подобрать определенные образы, показать необходимые эмоции, определенные требования предъявляли и к фотографу. Тут была работа не только модели, но и фотографа, а на последнем этапе - еще и видеографа. Нужно было снять видео и бэки к нему. Мама девочки признается, что с фотографом Кристиной Калягиной им очень повезло. Девушка быстро нашла общий язык с Дианой.

- Добрейшей души человек. Мы рады общению с ней. Это очень важно, когда модель и фотограф находят общий язык. Необходимо, чтобы ребенку это нравилось. Моей дочери позировать для Кристины по душе. Дети же такие, если им что-то не нравится, не будут делать, - замечает Юлия. - У нас сейчас век гаджетов - компьютеров, планшетов. Я думаю, пусть лучше дочка будет занята спортом или съемками, чем сидеть в интернете и ловить весь интернетовский негатив.

Юлия и сама модельной внешности. Однажды мама и дочка даже вместе участвовали в конкурсе красоты.

- Диана уговорила меня, я пошла туда, чтобы ее поддержать. В итоге Диана заняла первое место, а я второе, - застенчиво делится Юлия. - Звали еще, но я не модель. Мне это не очень интересно. В таких конкурсах должна участвовать молодежь, но я не имею в виду детей и Диану, для нее это все еще рано. Участия в одном, двух конкурсах, я считаю, достаточно.

Диане модельная внешность досталась от мамы Юлии.Фото: Личный архив героя публикации

ВОПРОС РЕБРОМ

Ребенок-модель: благо или зло? И когда начинать?

Семейный психолог Алена ТЕРЯЕВА:

- То, как модельная карьера повлияет на формирование ребенка, напрямую зависит от родителей и их целей. Если они не зациклены на достижении успеха, внимательно относятся к желаниям и настроениям ребенка и уделяют достаточно внимания другим сферам его развития, это может стать полезным навыком для будущей жизни.

Если же родители реализуют через детей свои неудовлетворенные амбиции, то они способствуют формированию зависимости от оценки окружающих, соревновательности и внутренней убежденности в том, что любовь нужно заслужить, что в будущем может весьма негативно проявиться.

Сказано на Радио КП - Семейный психолог Алена Теряева 00:00 00:00

Диана любит фотографироваться, примерять разные образы.Фото: Личный архив героя публикации

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как дети становятся моделями?

Кстати, почти при каждом модельном агентстве работает свой психолог. Он не только помогает детям подготовиться к показам, съемкам, но и в случае необходимости может немного приостановить маму, желающую всеми силами, правдами и неправдами, сделать из ребенка модель.

- Когда мама с ребенком приходит в модельное агентство, первым делом с ними проходит собеседование, на котором четко определяется, кто что хочет. Если интересы обоюдно совпадают, ребенок занимается, если нет, то не занимается. Например, если мама приходит и говорит, что ребенок с нуля через неделю должен работать на лучших мировых подиумах, согласиться на это и пообещать золотые горы могут только лукавые модельные агентства. Модельное дело - это в первую очередь работа, - напоминает призер российской Недели моды в Москве, официальный представитель национального конкурса «Мисс Россия», организатор конкурсов «Мисс Самара», «Невеста России» и других конкурсов красоты Рафаэль Давыдов.

Работа начинается только тогда, когда ребенок сам хочет этим заниматься, а родители готовы его поддержать.

- Лучше, чтобы ребенок, который хочет стать моделью, уже имел какой-то опыт, например, в хореографии, бальных танцах. Тогда ему будет легче заниматься, быстрее придут победы на конкурсах, работа будет продуктивнее. Внешность, конечно, важна, но кроме внешности, должна быть изюминка. Если ребенок очень красивый, а на сцене стесняется, скорее всего, он не сможет добиться высоких результатов. Однако в детском модельном деле все очень относительно, здесь миллион «но», - отмечает Рафаэль Давыдов.

В детском модельном бизнесе нет таких жестких критериев, как во взрослом, главное - индивидуальность ребенка и его желание учиться. Мода меняется каждые полгода. То же самое можно сказать и про взрослых моделей. Лица постоянно меняются. То в тренде была славянская внешность, потом корейская. Раз в полгода меняется все, но к детям это, скорее всего, подходит меньше. Здесь важна изюминка, - уверяет Рафаэль.

Сказано на Радио КП - Призер российской неделе моды в Москве, официальный представитель национального конкурса Мисс Россия, организатор конкурсов красоты Рафаэль Давыдов 00:00 00:00

Для Дианы участие в фотосессиях в качестве модели - это хобби.Фото: Личный архив героя публикации

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как обезопасить своего ребенка при участии в конкурсах

Можно ли родителям быть уверенными, что после фотосессии в модельном агентстве за углом и участия в каком-нибудь онлайн-конкурсе красоты фотографии их детей не появятся на «взрослом» сайте? Совет будущим моделям дала адвокат Ольга Белова:

- Прежде чем рассказать родителям, как защитить свои права при передаче изображения, нужно определиться с некоторыми мифами, которыми окружены фотоматериалы в СМИ. Первое - исключительные авторские права на фотоснимки, выполненные профессиональным фотографом, фотографом-любителем или иным третьим лицом, принадлежат этому лицу. Если вы не сами сделали снимки своего чада и путем заключения договора не приобрели исключительные права на произведения, защищать вам будет нечего.

Второе заблуждение: не все фотоматериалы подлежат защите. Напротив, абсолютно все фотографии являются объектами авторского права. Судебная практика такова, что не требуется доказывать наличие творческого художественного замысла для определения объекта защиты.

Третье, если фотография лично передается для участия в детском конкурсе, то передаются и права на ее использование. Это верно только в том случае, если при передаче снимка было подписано соответствующее соглашение. Если нет, то передача снимка для участия в конкурсе красоты изображенного на нем ребенка вовсе не дает права организаторам использовать снимок как захочется. Так же, как и передача снимков фотографом лицам, на них изображенным не дает последним эксклюзивного авторского права на изображения.

Поэтому будьте внимательны при подписании соглашений. Убедитесь, что, передавая авторские права на снимки, сначала вы их приобрели.

Прежде чем послать снимки своего ребенка на конкурс, лучше все хорошенько взвесить.

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