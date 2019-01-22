Эпидемия гриппа уже на пороге Самарской области: специалисты о том, что делать, чтобы не заболеть

Грипп на пороге

Ежегодно пик эпидемии ОРВИ и гриппа приходится в Самарской области на конец января – начало февраля. Однако это не значит, что болезнь приходит по расписанию. В прошлом году, например, количество заболевших перевалило за границу эпидемического уровня целых два раза. Всплески пришлись на февраль и март. Так что нужно быть во всеоружии постоянно.

Тем более, что эпидемия гриппа уже подобралась к границе Самарской области. В регионе все еще фиксируют неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако количество заболевших растет.

- По состоянию на вчерашний день [21 января, - прим. ред «КП-Самара»] заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений, - рассказывает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова. – Но тенденция к эпидемическому подъему наметилась. Если сравнивать с цифрами прошлой недели, то рост заболеваемости – до 50%.

Грипп на пороге и в прямом смысле. Сейчас эпидемия лютует в 13 регионах России. Среди них и Татарстан, который граничит с Самарской областью.

Берегитесь осложнений

Эксперты выделяют три вида гриппа, который можно подхватить в нашем регионе – H1N1, гонконгский H3N3 и вирус гриппа B. Самый популярный - традиционно H1N1.

- Это очень злокачественный штамм гриппа, - предупреждает заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. – Осложнения развиваются очень быстро. Опознать его можно по очень высокой температуре, как правило, сильной одышке, болям в мышцах, слабости, сухому надсадному кашлю.

Специалисты предупреждают – если чувствуете, что заболеваете, не надо заниматься самолечением и ждать чего-то, идите к врачу. Так можно избежать осложнений, которыми очень опасен грипп.

В последнее время растет количество случаев заболевших пневмонией. Ее подхватывают, как правило, люди, у которых снижен иммунитет: те, у кого ВИЧ-инфекция, хронические заболевания (больное сердце, больные легкие) и т.д. Также грипп очень опасен для детей и беременных.

Осложнения могут привести к смерти. За прошлую неделю в Самарской области от гриппа умерли два человека. Оба были не привиты.

Поэтому никогда не пренебрегайте своим здоровьем и идите к врачу. Только он сможет провести грамотное лечение.

- При недомогании сразу идите в поликлинику к участковому врачу, - настоятельно рекомендует Татьяна Сочинская. - Участковый врач хорошо знает пациентов, знает, как их лечить, какие у них болезни. Не надо ждать, а потом звонить в скорую помощь. Пациенты думают, что приедет скорая и их вылечит. Она занимается симптоматическим лечением и при первых показаниях госпитализирует больного. Если сразу обращаться к врачу, то и скорая не понадобится. Врач проведет комплексное лечение, скорректирует его, если нужно, чтобы не возникло осложнений. И не нужно при первом недомогании бежать в аптеку и самому, без ведома врача, закупаться лекарствами. Это может навредить.

Что делать, чтобы не заболеть

Избежать гриппа можно. В первую очередь, это сделают те, кто привился. Таких в Самарской области больше 1,59 млн человек. Это почти 50% от всего населения региона. На 12% больше, чем в прошлом году.

Сейчас уже бежать делать прививку поздно. Во-первых, очень высок риск заболеть. Во-вторых, вакцина кончилась – всем желающим сделали прививки еще осенью.

Однако не надо рвать на себе волосы и готовиться пить пилюли. Есть несколько советов, которые помогут вам противостоять гриппу или ОРВИ. Они, кстати, будут полезны и привитым.

- Включите в свой рацион имбирь, лимон, мяту. Очень полезно пить имбирный чай или клюквенный морс.

- Цитрусовые, киви, сладкий перец, кисломолочные продукты, твердый сыр, говядина, отварная рыба, морковь, сметана, изюм, курага – ваши друзья, они помогут не заболеть.

- Ограничьте время пребывания в местах массового скопления людей.

- Если куда-то собираетесь, захватите с собой медицинскую маску. Не надо стесняться пользоваться ей, когда рядом кто-то кашляет или чихает. Если нет маски, можно воспользоваться платком.

- Ведите здоровый образ жизни и сбалансировано питайтесь.

- При контактах с больными только по согласованию с врачом можно принимать какие-то иммуномодулирующие препараты.

Если все это не помогло и грипп взял верх, не переносите болезнь «на ногах». Это может привести к осложнениям, а еще вы можете заразить окружающих.