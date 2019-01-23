Кому положены льготы на вывоз мусора в Самарской области в 2019 году и как их получить

480 тыс. человек в Самарской области получат ежемесячную компенсацию и льготы на вывоз мусора в 2019 году. Эта мера поддержки коснется определенных категорий граждан. Так, было принято специальное решение, что дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет будут платить по сниженному тарифу с коэффициентом 0,7. Таким образом, за 1 кв.м. необходимо будет заплатить 3,178 рубля. То же самое касается одиноко проживающих пенсионеров.

- Также продолжат получать льготы ветераны, люди, имеющие права на получение субсидий. Для этого не нужно больше делать никаких шагов. Такие льготополучатели должны оплатить квитанцию, а затем , когда поставщики ЖКУ подадут информацию о начисленных платежах. Начисление произойдет автоматически, - сообщают в правительстве Самарской области.

В число тех, кому положены льготы за вывоз мусора (обращение с ТКО) входят:

- ветераны труда, труженники тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи,

- инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.

Им не нужно предоставлять какие-то сведения в органы социальной защиты населения.

Первый раз компенсацию планируют выплатить в марте 2019 года (если вы вовремя оплатили все квитанции). Эту сумму перечислят на лицевой счет гражданина с 5 по 25 число месяца. Либо же выдадут деньги вместе с пенсией в почтовом отделении.

Какую компенсацию за обращение с ТКО получат жители Самарской области:

Компесанция 50% за обращение с ТКО: Инвалиды ВОВ, участники ВОВ с инвалидностью и без, инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники с инвалидностью и без, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф, ветераны труда, реабилитированные лица, труженники тыла, многодетные семьи.

Компенсация 100% за обращение с ТКО: специалисты госветслужбы в селах и пгт., медицинские и фармработники проживающие и трудящиеся в селах и пгт, соцработники, педагоги, работники культуры в селах и пгт.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, что уже в январской квитанции жители города увидят изменения. В ней появится строка "Обращение с ТКО". Раньше эта сумма определялась непосредственно управляющей компанией и входила в часть тарифа "Содержание и ремонт жилья". Теперь расчеты должны стать более прозрачными.