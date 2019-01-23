Находка древнейшей «чёрной смерти» под Самарой вошла в топ-10 мировых открытий археологии

Сайт Archeology.org опубликовал список десяти важнейших открытий мировой археологии в 2018 году. Наряду с мастерской мумий в Египте и древнегреческим судном, обнаруженным на дне Черного моря у побережья Болгарии, в топе оказалась и находка из Самарской области.

Ещё в 2015 году в Кинельском районе возле поселка Михайловский группа самарских археологов под руководством Виктора Цибина и Виталия Кондрашина исследовала курганный могильник бронзового века. Среди прочих находок в одном из курганов было найдено погребение двух человек, на костях которых самарский антрополог Александр Хохлов обнаружил необычные следы. Останки были переданы для анализов в германскую лабораторию.

Итоги исследования были опубликованы в июне прошлого года в журнале Nature и стали настоящей сенсацией в научном сообществе. Глава Института исследований истории человечества Макса Планка Йоханнес Краузе доказал, что бубонная чума, уничтожившая значительную часть населения Европы в XIV веке, происходит от штамма, обнаруженного под Самарой.

Первое письменное упоминание об этой страшной болезни относится к VI веку, когда эпидемия распространилась из Египта до Британских островов. Эпидемия известна как «Юстинианова чума». Только в одном из крупнейших городов в мире того времени Константинополе в день умирали от болезни до 10 тысяч человек.

Штаммы, найденные под Самарой в Михайловском курганном могильнике, существенно меняют представление об этой болезни. И удревняют первые известные свидетельства о ней более чем на две тысячи лет. Погребения из Кинельского района датируются XVII веком до нашей эры. Например, они на несколько столетий древнее, чем эпоха знаменитого египетского фараона Тутанхамона.

Науке известны и более древние свидетельства о чуме (находка из Армении датируется V тысячелетием нашей эры), но это был более безопасный вид болезни, который не вызывал такой массовой смертности, как бубонная чума. Эпидемия же «черной смерти» XIV века уничтожила по разным оценкам от трети до половины населения Европы и Ближнего Востока. Не миновала она и территорию Древней Руси. Например, в городе Глухове, согласно летописи, вообще не осталось живых.

Бубонная чума существует до сих пор, но её последствия облегчаются благодаря медикаментозным вмешательствам и значительно улучшившимся условиям гигиены. Тем не менее, последняя крупная вспышка «черной смерти», случившаяся на Мадагаскаре в 2017 году, унесла жизни более 200 человек.

В то же время, специалисты отмечают, что костные останки из погребений бронзового века в Самарской области не могут стать источником заражения. Бубонная чума распространяется через укусы блох или инфицированных ими животных (например, крыс). Ход течения болезни характеризуется появлением бубонов - болезненных воспалений лимфатических узлов. Чаще всего, паховых, но также и подмышечных.