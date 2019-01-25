2019-01-24T13:52:18+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, танцы на льду, ритм-танец
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото: International Skating UnionНикита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото: International Skating Union
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Третий день чемпионата Европы по фигурному катанию в 2019 откроют танцы на льду. В пятницу, 25 января, на «Минск-Арене» пары покажут ритм-танцы. Начало соревнований – в 11:25 по московскому времени.

Сборную России будут представлять дуэты Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Евдокимова / Егор Базин.

Расклад

Наш сильнейший дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов поборются за «золото» с главными претендентами на медали высшей пробы французами Гибриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Этот дуэт завоевывал золотые медали чемпионатов мира (в 2015, 2016 и 2018 годах) и «серебро» Олимпиады 2018. Почти наверняка навяжут борьбу фаворитам и итальянцы Шарлен Гийяр и Марко Фаббри.

Серебряные и бронзовые призеры чемпионата России дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Софья Евдокимова / Егор Базин тоже не намерены отбывать номер на первенстве Старого света. Тем более, что наши фигуристы не уступают ни одной другой паре турнира. Выделяются только французы, но и с ними можно бороться.

Трансляция

Ритм-танцы в дисциплине «Танцы на льду» дуэты представят в пятницу, 25 января. Онлайн-трансляция начнется в 11:25 по московскому времени.

Фигурное катание, чемпионат Европы 2019, танцы на льду, ритм-танец.

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