«На остановке от холода дрожат даже собаки»: как самарцам избежать обморожений и быстро согреться

«Эх, и морозище!», «Че так холодно? Зима, хорош!», «Как же хочется тепла и отсутствия снега!» - как только отгремели новогодние праздники самарцы стали мечтать о весне. А тут неожиданно пришли морозы.

«Толи старость пришла, то ли на улице и правда январские морозы», «Вчера видела, как собака на остановке от холода дрожала» - горожане жалуются на морозы и продолжают мечтать о весне. А вот народные приметы напоминают, что в феврале лучше не о тепле мечтать, а носки шерстяные искать: «Февраль — месяц лютый, спрашивает: как обутый?», «В феврале солнце на лето, зима на мороз». Как не замерзнуть в предстоящие морозы мы узнали у доктора медицинских наук, доцента, главного терапевта Олега Фатенкова.

- Главные проблемы нашей морозной зимы обморожение частей тела и общее переохлаждение организма. Этим проблемам особенно подвержены люди с ослабленным болезнями, общим переутомлением или голодом организмом, - уверяет врач. - С пристальным вниманием стоит следить за собой тем, кто перенес различного рода травмы, особенно холодовые. Не нужно забывать, что голодный человек замерзает быстрее сытого. Риск переохлаждения и обморожения выше у курильщиков. К факторам риска отнесу тесную, влажную одежду и обувь. Если человек в морозную погоду на улице мало двигается или неподвижен, то он наверняка быстро замерзнет.

Так что, чтобы морозы к вам не подобрался лучше вспомнить о здоровом образе жизни и активном спорте. Ну, а если мороз уже успел навредить, Олег Фатенков подсказал, как согреться без вреда для здоровья.

- Самолечение в том числе при переохлаждении и обморожениии опасно для жизни. Первая помощь в этом случае включает в себя ряд простых правил, которые помогут сохранить здоровье. Необходимо побыстрее оказаться в теплом помещении, снять промерзшие вещи, растереть кожу мягкой тряпочкой смоченной в теплой воде, выпить горячий чай, лечь в постель, накрывшись несколькими одеялами, - рекомендует медик. - На обмороженные участки стоит наложить термоизолирующие повязки из бинта, ваты и сверху клеенки. Повязку нужно тщательно зафиксировать, чтобы при движении она не причиняла боль. После оказания первой помощи необходимо вызвать врача или обратиться в травмпункт.

Есть несколько ошибок, которые могут допустить замерзшие, пытаясь быстро согреться. Олег Фатенков отмечает, что если вы действительно очень сильно замерзли, отогреваться лучше поэтапно. Ни в коим случаи нельзя растирать пострадавшие участки кожи снегом, спиртом и прочими веществами. Это лишь усугубит спазм сосудов и усилит обморожение.

Несколько простых правил, которые позволят вам сохранить здоровье в морозную погоду:

- Верхняя одежда и обувь должна быть свободной и непромокаемой!

- Одевайте термобелье, шерстяные носки, теплые водолазки и свитеры, варежки, шапки и шарфы. Прослойка воздуха между одеждой очень хорошо держит тепло.

- Не стоит употреблять спиртное, перед тем как отправиться на улицу в морозную погоду.

- Не курите на морозе.

- Смажьте открытые участки тела защитным кремом перед выходом на улицу.

- Избегайте соприкосновения кожи с металлом в мороз.

- Стоит на время отказаться от ношения колец, сережек и других украшений из металлов.

- Прячьтесь от ветра на улице.

- Поешьте перед выходом на улицу.

- Помогите другим людям, попавшим в беду. Вы можете заметить у постороннего человека признаки обморожения в виде побеления частей тела. Скажите ему об этом. Возможно, в следующий раз вас предупредят об опасности.