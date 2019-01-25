Короли и манкурты: громкие театральные премьеры в Самаре в феврале 2019

Самара вот-вот станет колыбелью нового балета, который собирается покорить мир. 15 и 16 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета состоится одна из самых громких и ожидаемых премьер - балетного спектакля "Три маски короля".

Это уникальное шоу - большой эксперимент, поставить, который решено было именно в Самарском академическом театре оперы и балета. Для создания спектакля собралась команда мировых звезд.

- Изначально это была идея известного современного композитора Михаила Крылова. Мы с ним давно обсуждали возможность создания совместного проекта, решили, что это обязательно должен быть балет. К нам присоединился автор идеи меценат Вячеслав Заренков, - рассказал главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Для создания спектакля собралась команда мировых звездФото: Антон СЕНЬКО

Балетмейстером спектакля стал всемирно известный артист балета, балетмейстер Мариинского театра Юрий Смекалов. Над балетом "Три маски короля" с труппой самарского театра он работает уже больше месяца. И работы еще предстоит немало, ведь, по словам балетмейстера, его произведение обладает уникальной хореографией.

- В хореографическом тексте тоже будет некая эклектика. Он будет принимать и форму неоклассики, и такие направления как контемпорари, и партеринг, - рассказал Юрий Смекалов. - Мы наем, что в самарском театре практически не было современного танца, поэтому мы специально проводили для артистов мастер-классы по всем этим стилям, чтобы привить им новые направления.

"Три маски короля" - эксперимент не только с точки зрения хореографии, но и сюжета.

- Я его изрядно переработал и постарался его превратить в балет-притчу. Потому что в первую очередь это философские размышления на тему

характеров, масок, которые мы надеваем ежедневно на себя и существуем с ними, - раскрыл замысел постановки Юрий Смекалов.

Как отметил еще один звездный член команды всемирно известный артист балета, ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров, не смотря на название спектакля, масок в нем гораздо больше.

- Я выхожу на сцену одним, но потом в процессе трансформации своего героя я могу поменять как три маски, так и тридцать три. Меняют маски вместе с нами и зрители, и каждый свои, - отметил Шкляров.

По словам создателей балет "Три маски короля" можно отнести к жанру антиутопии. Причем, судя по всем художественным средствам, она будет иметь фантастический окрас.

В частности "Три маски короля" - это один из немногих балетов, в котором создатели будут экспериментировать с музыкой, добавляя туда компьютерного, электронного звучания.

Все танцевальное действие будет разворачиваться на фоне очень необычных декорации, гигантской маски-трансформера.

- Она будет трансформироваться то в город, то в кабинет Юлия, главного героя, то в зал заседаний, то в парк, - рассказал Юрий Смекалов. - А благодаря нашему художнику по видеомеппингу, у нас будет интересный меппинг на эту маску, она будет демонстрировать разные характеры. Она сможет и плакать, и смеяться. Кроме этих декораций мы используем много других художественных методов, которые формируют пространство совершенно разным образом. Но главный акцент мы, конечно делаем на хореографии.

Детали рассказали во время пресс-завтракаФото: Антон СЕНЬКО

Совершенно необычны для балета и афиши. Там нет демонстрации движения, хореографических изгибов. Зрителям сразу дают образ, образ главного героя - короля и трех его масок, от человеческой простоты до отражающейся в глазах жажды власти. Хотя по словам исполнителя главной роли на премьере, солиста Мариинского театра Владимира Шклярова, его герой на сцене меняет гораздо больше масок.

Увидеть их все, а возможно надеть и снять свои самарские зрители смогут на премьере балет "три маски короля" 15 и 16 февраля.

Больше премьер

Перед тем как посетить балет "Три маски короля" стоит увидеть еще одну премьеру. 2 февраля театр "Грань " состоится премьера спектакля «Манкурт» по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».

Этот спектакль создается в рамках проекта по поддержке театров малых городов. Его выпускает наш режиссер Виктор Трегубов, - рассказал художественный руководитель театра-студии Грань Денис Бокурадзе.

По его словам тема "манкуртизма", потери своих корней, отказа от прошлого, поднятая в этой постановке сейчас очень актуальна.

Как и зачем помнить прошлое. Ответ на этот вопрос зрители могут узнать в спектакле театра Грань Манкурт 2 февраля 2019 года.

Также в следующем месяце на премьеру зрителей ждет театр СамАрт. Ромео и Джульетта - классика жанра в новой постановке 13 и 14 февраля.

И сразу следом премьера в Самарском академическом театре драмы им. Горького "Мой бедный Марат". История о любовном «треугольнике»15 и 16 февраля в театре драмы.

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