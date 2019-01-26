Букин и Степанова получили серебро Чемпионата Европы 2019, Кацалапов и Вероника Синицына до медали не дотянули

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова взяли серебро в танцах на льду на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. В произвольной программе они получили 125,04 балла, установив по словам Татьяны Тарасовой личный рекорд. Всего у пары 206,41 баллов. Они отлично откатали программу, с минимальными огрехами, ни разу не ошибившись в сложных элементах.

- Мы рады, что завоевали медаль, получили серебро, для нас это огромный шаг вперед, это будет подстегивать нас идти дальше, - отметила на пресс-конференции Александра Степанова. И поблагодарила журналистов за их добрые слова о том, что пара показывает в программах настоящие чувства.

- Я думаю, что глобального отдыха не планируется, мы отдохнули, когда вернемся будет два дня перерыва, потом мы будем более детально разбирать наши ошибки и готовиться к чемпионату мира, - рассказала Александра.

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон - лучшие фигуристы Старого Света. Твиттер ISU

Первыми на ЧЕ 2019 ожидаемо стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Четырехкратные европейские чемпионы, обладатели серебряных медалей Олимпиады - 2018, установили рекорд в ритм-танце, всего же они набрали 217.98 баллов.

- Мы безумно гордимся своей страной, у Франции давно не было двух золотых медалей в фигурном катании, мы рады, что помогли этого добиться и будем праздновать всей командой, - рассказали французы.

На третьей строчке оказались итальянцы Марко Фаббри и Шарли Гиньяр. 199,84 балла.

А вот российские фавориты Вероника Синицина и Никита Кацалапов оказались лишь четвертыми из-за обидного падения партнера на твиззлах во время ритм-танца. Произвольную программу пара откатала с минимумом ошибок и сумела набрать 193, 95 балла, по результатам только призвольной программы это третье место!

- Мы рады, что смогли собраться после вчерашнего. Программа была сложная, результат не идеальный, но мы смогли показать наши эмоции и замечательную хореографию, - рассказал Никита Кацалапов. Вероника Синицына добавила, что пара вряд ли будет где-то выступать до Чемпионата мира, на котором она надеется показать все же свой лучший результат.

Софья Евдокимова и Егор Базин - дебютанты Чемпионата Европы. Твиттер ISU

В десятку лучших вошла еще одна российская пара. Егор Базин и Софья Евдокимова, дебютанты чемпионата Европы, выдали гладкий и чувственный прокат и заняли 9 место.

- Мы надеялись, что Соня и Егор войдут в десятку, и они очень оправдали наши ожидания – заняли девятое место, - рассказал «КП»- Самара» отец фигуристки Геннадий Евдокимов. – Мы думаем, что они будут двигаться вперед, если позволит здоровье. Судьи снизили ребятам немного баллов, но мы надеемся, что это объективно. Но на наш взгляд некоторые европейские пары технически проигрывают Соне и Егору – у них очень хороший уровень хореографии.

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