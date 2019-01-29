2019-01-29T17:06:45+03:00
Общество

Помните Магнитогорск? Самарские больницы и департаменты мог "заминировать" шутник-терррорист из Владивостока

Письмо с угрозами получили в крупных больницах города, на месте работали МЧС и скорые
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре "заминировали" больницыВ Самаре "заминировали" больницы
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С самого утра во вторник Самара стояла на ушах: в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в крупных больницах объявили тревогу, людей просят выйти на улицу. Редакционный водитель рассказал, что около Дорожной больницы стоят пациенты, кто-то в бинтах. Приходилось выходить и стареньким бабушкам. Тут же пришло сообщение из больницы им. Середавина - здесь тоже врачи прервали прием, людей просили покинуть здание. Кинологи с собаками осмотрели больницу им. Ерошевского.

Самарскую детскую больницу №1 эвакуировали из-за телефонных "террористов".

- В детской больнице им. Ивановой просили покинуть здание. Сидим на вещах, - пожаловались жительницы города, которые находились на стационарном лечении со своими детьми.

Люди мерзли на улице

Люди мерзли на улице

Коснулась волна "минирований" не только больниц.Покинуть рабочие места пришлось сотрудникам департамента опеки и попечительства.

- Утром заминировали отдел опеки на Куйбышева, 44 . Так что не только больницы попали под раздачу. Были и пожарные, и скорая, и собаки - все в полном объеме, - рассказала жительница города Оксана.

Все здания проверяли кинологи

Все здания проверяли кинологи

В пресс-службе правительства Самарской области уточнили, что действительно, сообщения с угрозами в регионе получали.

- Анонимные сообщения об угрозе заминирования, поступившие на электронную почту лечебных учреждений г.о. Самары, проверяются правоохранительными органами, - рассказали здесь.

В письмах угрожали повторением истории в Магнитогорске. И предлагали проверить все учреждения города, так как "террористы следят".

Вот такое письмо получали в десятках регионов

Вот такое письмо получали в десятках регионов

По данным источников ни одно сообщение не подтвердилось. А "Комсомольской правде" стало известно, что полиция задержала предполагаемого "шутника". Им оказался работник железной дороги из Владивостока. Именно он, по мнению источников "КП" в правоохранительных органах и устроил переполох по всей стране. Возможно, за молодым человеком кто-то стоит и "минирование" было не его задумкой.

Напомним, что такие же "эвакуации" прошли во многих регионах. Везде приходили письма - в больницы, в школы.

В Самаре эвакуировали крупные больницы из-за анонимных угроз. Что происходит?

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