Помните Магнитогорск? Самарские больницы и департаменты мог "заминировать" шутник-терррорист из Владивостока

С самого утра во вторник Самара стояла на ушах: в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в крупных больницах объявили тревогу, людей просят выйти на улицу. Редакционный водитель рассказал, что около Дорожной больницы стоят пациенты, кто-то в бинтах. Приходилось выходить и стареньким бабушкам. Тут же пришло сообщение из больницы им. Середавина - здесь тоже врачи прервали прием, людей просили покинуть здание. Кинологи с собаками осмотрели больницу им. Ерошевского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/688864" frameborder="0"></iframe> Самарскую детскую больницу №1 эвакуировали из-за телефонных "террористов".

- В детской больнице им. Ивановой просили покинуть здание. Сидим на вещах, - пожаловались жительницы города, которые находились на стационарном лечении со своими детьми.

Люди мерзли на улице

Коснулась волна "минирований" не только больниц.Покинуть рабочие места пришлось сотрудникам департамента опеки и попечительства.

- Утром заминировали отдел опеки на Куйбышева, 44 . Так что не только больницы попали под раздачу. Были и пожарные, и скорая, и собаки - все в полном объеме, - рассказала жительница города Оксана.

Все здания проверяли кинологи

В пресс-службе правительства Самарской области уточнили, что действительно, сообщения с угрозами в регионе получали.

- Анонимные сообщения об угрозе заминирования, поступившие на электронную почту лечебных учреждений г.о. Самары, проверяются правоохранительными органами, - рассказали здесь.

В письмах угрожали повторением истории в Магнитогорске. И предлагали проверить все учреждения города, так как "террористы следят".

Вот такое письмо получали в десятках регионов

По данным источников ни одно сообщение не подтвердилось. А "Комсомольской правде" стало известно, что полиция задержала предполагаемого "шутника". Им оказался работник железной дороги из Владивостока. Именно он, по мнению источников "КП" в правоохранительных органах и устроил переполох по всей стране. Возможно, за молодым человеком кто-то стоит и "минирование" было не его задумкой.

Напомним, что такие же "эвакуации" прошли во многих регионах. Везде приходили письма - в больницы, в школы.

В Самаре эвакуировали крупные больницы из-за анонимных угроз. Что происходит? 00:00 00:00

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