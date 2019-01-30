«Ты че, мразь?»В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида

В Самаре 30 января произошла перестрелка. На пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской мужчина начал стрелять в бродячих псов. Очевидцы сняли происходящее на камеру.

Прострелили руку за то, что заступился

Судя по видео, мужчина в черной куртке начинает стрелять в стаю бродячих собак рядом. За животных вступается прохожий. Между горожанами начинается перепалка. Потом к конфликтующим подъезжает черный Land Cruiser 200. Из внедорожника выходит трое мужчин, которые очевидно на стороне стрелка. Мужчины выясняют отношения.

— Ты че, мразь? Будешь за меня как за инвалида отвечать! — пытается прийти в себя от болевого шока пострадавший.

— Она укусила меня и пыталась напасть на женщину, — объясняет свою позицию стрелок.

Пострадавший мужчина — местный житель, который держит собак у себя дома.

— Сегодня он как обычно вывел собак на утреннюю прогулку, — рассказывает соседка собачника Екатерина Яндукова. — Какая-то из собак начала лаять на проезжавшую машину. Из нее вышел мужчина, достал нож и два раза ударил пса ножом. Потом он взял пистолет и начал стрелять по собаке и по ее хозяину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/689152" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Самары.

Мужчине прострелили руку, у него раздроблена кость. Пса Лорда, который попытался вступиться за своего хозяина, тоже ранили. У него три ножевых и два огнестрельных ранения.

Как в 90-е

— Эти собаки никогда никого не кусали, — рассказывает Екатерина. — Очень хорошо общались с людьми, социализированные. Раненый пес очень ласковый, зовут Лорд. У него один глаз не видит: бельмо. О каком нападении может речь идти?

По словам соседей, пострадавший абсолютно адекватен: инвалид, одна нога спротезирована. О том, кто напал на собак, пока ничего не известно.

— Есть ощущение, что эти люди имеют отношение к администрации. Как только хоязина увезли в больницу, тут же приехали из отлова и попытались забрать оставшихся собак. Как будто спцеиально ждали. Я случано увидела и не позволила этого сделать, — вспоминает местная жительница Екатерина Яндукову. — На каждую собаку у хозяина есть ветеринарный паспорт, они не бездомные. А потом нам намекнули: «Как вопрос будете решать — сажать или как-то по другому?»

В полиции хозяину рассказали, что пробили злоумшыленников по автомобмльным номерам, но домой к ним попасть пока не могут. Видео вызвало резонанс в социальных сетях. Зоозащитники просят наказать стрелявших, которые «как в 90-е», и предлагают собрать деньги на лечение заступнику. В ГУ МВД России по Самарской области выясняют обстоятельства произошедшего.