«Ты че, мразь?»В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида
В Самаре 30 января произошла перестрелка. На пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской мужчина начал стрелять в бродячих псов. Очевидцы сняли происходящее на камеру.
Прострелили руку за то, что заступился
Судя по видео, мужчина в черной куртке начинает стрелять в стаю бродячих собак рядом. За животных вступается прохожий. Между горожанами начинается перепалка. Потом к конфликтующим подъезжает черный Land Cruiser 200. Из внедорожника выходит трое мужчин, которые очевидно на стороне стрелка. Мужчины выясняют отношения.
— Ты че, мразь? Будешь за меня как за инвалида отвечать! — пытается прийти в себя от болевого шока пострадавший.
— Она укусила меня и пыталась напасть на женщину, — объясняет свою позицию стрелок.
Пострадавший мужчина — местный житель, который держит собак у себя дома.
— Сегодня он как обычно вывел собак на утреннюю прогулку, — рассказывает соседка собачника Екатерина Яндукова. — Какая-то из собак начала лаять на проезжавшую машину. Из нее вышел мужчина, достал нож и два раза ударил пса ножом. Потом он взял пистолет и начал стрелять по собаке и по ее хозяину.
Перестрелка в центре Самары.
Мужчине прострелили руку, у него раздроблена кость. Пса Лорда, который попытался вступиться за своего хозяина, тоже ранили. У него три ножевых и два огнестрельных ранения.
Как в 90-е
— Эти собаки никогда никого не кусали, — рассказывает Екатерина. — Очень хорошо общались с людьми, социализированные. Раненый пес очень ласковый, зовут Лорд. У него один глаз не видит: бельмо. О каком нападении может речь идти?
По словам соседей, пострадавший абсолютно адекватен: инвалид, одна нога спротезирована. О том, кто напал на собак, пока ничего не известно.
— Есть ощущение, что эти люди имеют отношение к администрации. Как только хоязина увезли в больницу, тут же приехали из отлова и попытались забрать оставшихся собак. Как будто спцеиально ждали. Я случано увидела и не позволила этого сделать, — вспоминает местная жительница Екатерина Яндукову. — На каждую собаку у хозяина есть ветеринарный паспорт, они не бездомные. А потом нам намекнули: «Как вопрос будете решать — сажать или как-то по другому?»
В полиции хозяину рассказали, что пробили злоумшыленников по автомобмльным номерам, но домой к ним попасть пока не могут. Видео вызвало резонанс в социальных сетях. Зоозащитники просят наказать стрелявших, которые «как в 90-е», и предлагают собрать деньги на лечение заступнику. В ГУ МВД России по Самарской области выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU