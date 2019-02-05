«Планируем стать регионом по подготовке «пляжников» со всей России»: итоги визита министра спорта РФ Павла Колобкова в Самарскую область

В Самару в понедельник, 4 февраля, с рабочим визитом прибыл министр спорта России Павел Колобков. Он оценил спортивную инфраструктуру региона и узнал о планах Самарской области в этой сфере. Подводим итоги визита Колобкова в областную столицу.

Сегодня в Самарской области спортивный резерв готовят 48 организаций – это 173 отделения по 60 видам спорта. Профессионалов и юных спортсменов в регионе 43600 человек. 800 спортсменов входят в сборные России.

С 1 февраля в Самаре в СК «Молодежный» на улице Аэродромной начал работать экспериментальный федеральный проект по спортивному тестированию. Фото: департамент информационной политики СО

С 1 февраля в Самаре в СК «Молодежный» на улице Аэродромной, где базируется Центр подготовки сборных региона, начал работать экспериментальный федеральный проект по спортивному тестированию. Там специалисты могут определить предрасположенность ребенка (6-12 лет) к тому или иному виду спорта. Всего параметров 45, все тесты бесплатные.

Пока такие центры открылись только в нескольких регионах. Проект тестируют.

- Проект очень интересный. Сейчас открыто 7 подобных площадок. Вместе с тем, считаем возможным скоординировать работу этих центров и центров тестирования ГТО - их в стране открыто 2,5 тысяч, - отметил Павел Колобков.

Спортом в Самарской области занимаются 43600 человек. Фото: департамент информационной политики СО

Работники Центра уверяют, что к ним уже выстроилась очередь – все расписано на 2 месяца вперед.

- Проект очень важен, - уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Как известно, не бывает неталантливых детей – все дети талантливы. Но часто человек себя в дальнейшем не может реализовать, потому что изначально выбрал не тот вид деятельности или вид спорта. Здесь специалисты на основе научных методик помогают ребятам выбрать тот вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов.

Проект будет развиваться, уверяет глава региона, например, медицинский университет предложил дополнить тестирование генетическим обследованием.

Самарская область будет принимать участие в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Его цель – увеличить количество россиян, которые занимаются спортом. В частности, к 2024 году физкультурой и спортом должны заниматься, согласно проекту, около 55% граждан. При этом среди детей и молодежи этот показатель должен быть больше 80%.

Визит министра спорта РФ в Самару. Фото: департамент информационной политики СО

На реализацию проекта в Самарской области выделят деньги из федеральной казны. Причем, по словам министра спорта, наш регион в числе лидеров по объему переведенных средств.

Местные власти планируют сделать Самарскую область регионом подготовки спортсменов-пляжников.

- У нас есть инвестиционные проекты, в том числе по пляжным видам спорта, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров. - Мы хотели бы в дальнейшем претендовать на то, чтобы стать регионом по подготовке «пляжников» со всей России. Но для этого мы должны создать условия. Есть целый ряд направлений и крупных проектов, которые мы сегодня обсуждаем.

Самарская область хочет стать регионом по подготовке «пляжников». Фото: департамент информационной политики СО

Напомним, около стадиона «Самара Арена» собираются построить круглогодичный Дворец пляжных видов спорта. В него планируют инвестировать около 200 млн рублей. Там создадут детские академии по пляжному футболу и волейболу.

В Самаре базируется клуб по пляжному футболу «Крылья Советов», который играет в элитном дивизионе чемпионата страны. Однако своей школы у команды нет.