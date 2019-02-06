В Самаре подвели итоги конкурса «Клиника года-2018»

1 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали победителей и призеров ежегодного конкурса «Клиника года». С 2014 года Издательский дом «Комсомольская правда» проводит этот конкурс во многих регионах России, Самарская область не стала исключением - здесь конкурс прошел уже в третий раз, собрав рекордное количество участников и голосующих. В течение трех месяцев жители губернии выбирали медицинские учреждения, которые, по их мнению, достойны носить звание «Клиника года».

- У нашего бренда очень большая аудитория. Особенно ценно, что в этом конкурсе за вас голосовали наши читатели и ваши пациенты, - поприветствовала медиков директор Самарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Наталья Сизая. - Своим трудом и вниманием вы завоевали их признание, и, надеюсь, будете оправдывать его в будущем.

Сергей Вдовенко: - Доверие пациентов должно стать стимулом для дальнейшего развития.Фото: Андрей КУРОЧКИН

- Спасибо «Комсомолке» за плодотворное сотрудничество и освещение актуальных для нашего региона тем, - сказал заместитель министра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко. - Этот конкурс показывает действительное отношение пациентов к тем медучреждениям, и государственным, и частным, которые сегодня стали победителями и лауреатами в различных номинациях. Все вы работаете ради общей цели - сохранения здоровья людей. Я уверен: доверие, которое выразили вам сегодня пациенты, станет стимулом для дальнейшего развития самарских клиник. Здоровье - это то, что важно для каждого. Ежегодно в медицинской сфере появляются новые технологии. Поэтому лечебным учреждениям как никогда важно быть открытыми, рассказывать о своей работе и держать планку. И победа в конкурсе, и просто участие в нем - лучшее доказательство качества работы.

Конкурс «Клиника года» ИД «Комсомольская правда» проводит с 2014 года.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Директор Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Александр Вавилов отметил, что главным итогом прошлого года он считает опыт, полученный во время проведения чемпионата мира по футболу. Больница им. Пирогова была отмечена наградой «Клиника года» в двух номинациях: «Лучший роддом» и «Лучший травмпункт».

- Мы отработали инновационную модель в лечении экстренных пациентов 24 часа ежедневно во взаимодействии со «скорой помощью». В практику внедрены пациентоориентированные технологии. Это не просто слова - и по окончании чемпионата система успешно работает на благо горожан. И, возможно, поэтому они голосовали за нас в конкурсе «Клиника года». Это значит, мы оказываем качественные и профессиональные услуги, - подчеркнул Вавилов.

В числе победителей конкурса - медицинский лучевой центр «МЛЦ», многопрофильная и стоматологическая клиники РЕАВИЗ, медицинский центр «Самарская школа ультразвука», клиника «Мать и Дитя - ИДК», больница им. Т.И. Ерошевского, многопрофильная клиника «Ринос», Самарский областной кардиологический центр, Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, центр репродуктивной медицины «Династия», Самарский областной кожно-венерологический диспансер, лечебно-диагностический центр иммунологии и аллергологии, медицинская компания «Наука», лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza, медицинский центр «Открытие», санаторий «Самарский», Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, медицинский центр «Эксперт», центр остеопатии доктора Коваленко и федеральная сеть клиник «РЕАЦЕНТР».

Церемонию награждения украсило выступление джазового коллектива Marvisla trio, а после официальной части все гости посетили спектакль «Эсмеральда» в исполнении актеров Самарского театра оперы и балета.