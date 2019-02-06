В Тольятти росгвардеец, защищая пожилого мужчину, отправил в нокдаун двух громил-грабителей

Тольяттинец Антон Гиндин незнакомому с ним человеку может показаться совсем неспортивным. Худой, щуплый парень, мол, кого он защитит, что может сделать? Положить двух бугаев, например. Дело в том, что Антон Гиндин – прапорщик, который служит в центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.

В тот вечер Антон был дома. Он отдыхал, когда услышал, что во дворе кто-то кричит. Думал не долго - выбежал на улицу. Возле подъезда он увидел пожилого мужчину, который сидел на бордюре.

- Мужчину кто-то избил. Довольно сильно, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области. – Прапорщик Гиндин начал оказывать пострадавшему первую помощь. В этот момент на него набросился неизвестный молодой человек.

Нападавший был чуть ли не вдвое крупнее Антона – плотный, мощный парень, он отборно матерился и попытался ударить росгвардейца. Антон не растерялся, сумел защититься и мощным ударом отправил нападавшего бугая в нокдаун.

Не успел росгвардеец опомниться, как появился второй молодчик. Он тоже попытался скрутить избить Антона, но нарвался на несколько приемов борьбы. Росгвардеец ловко обездвижил громилу и вернулся к пострадавшему. В этот момент подоспели и полицейские.

Оказалось, что два бугая, которых положил прапорщик Гиндин, – грабители. Они украли вещи у сына 60-летнего мужчины. Молодой человек попытался дать отпор грабителям, но не смог. Тогда на помощь пришел отец, но молодчики избили его. В этот момент и появился Антон Гиндин.

- Благодаря профессиональным действиям военнослужащего Росгвардии преступление было раскрыто «по горячим следам», а подозреваемых задержали и привлекли к уголовной ответственности, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Сейчас командование ведомства решает, как наградить отличившегося сотрудника.