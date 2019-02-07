Несколько раз похищали и кормили шашлыком: самарцы нашли своего пса-самоеда, потерявшегося 4 года назад

Чудесная история с настоящим диснеевским сюжетом разыгралась на днях в Самаре. Пропавший 4 года назад при загадочных обстоятельствах малыш-самоед Бальчин в начале февраля нашелся и вернулся в семью!

Пришел в семью прямо перед Новым годом

— Он родился в Казахстане, в сентябре 2014 года, а мы приобрели его в декабре — прямо перед Новым годом. Года полтора я хотела такую собаку, все про эту породу уже знала. Купили за 35 тысяч рублей, благодаря помощи Светланы Ореховой и ее питомника «Лунный ветер» выбрали щенка по фотографии и когда его привезли в город, забрали, Радости были полные штаны! — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» счастливая хозяйка собаки Анастасия Сапрыкина.

Песика искали всей СамаройФото: соцсети

Пушистого, похожего на медвежонка, песика назвали Бальчин. Он стал любимцем семьи, ладил с детьми, питомца планировали использовать в различных выставках, но в феврале 2015 года случилось непредвиденное.

— Я пошла с ним гулять, отпустила с поводка. Он за угол забежал, смотрю — его уже нет! — вспоминает Анастасия. — Я сразу бегом домой, первым делом позвонила Свете (прим. Ореховой). Она посоветовала группу «Я потерялся». Объявление составила, фотографию туда, разместила. Мониторила комментарии с семи утра.

Строители поймали на веревку и кормили шашлыком

Отписалась женщина, сообщившая, что ее сын-полицейский видел похожую потеряшку в районе торгового центра «Аврора». Это где-то в 9 километрах от Кирова/Черемшанская, где пропал Бальчин. Сапрыкина, несмотря на ранний час, нашла ее телефон и немедленно позвонила.

— Естественно, он не мог за ночь сам преодолеть такое расстояние. Скорее всего его посадили в машину, а там он как-то свинтил от похитителей или что-то еще. А позариться мог кто угодно — в возрасте 4 месяца они просто белый плюшевый комок! — предполагает наша собеседница.

Бальчин встретил хозяев в сильно потрепанном видеФото: соцсети

Анастасия с близкими приехала по нужному адресу, провела поквартирный обход, раздала людям фото щенка, даже связалась с директором ТЦ. И появилась зацепка.

— Директор «Авроры» пустил нас в комнату с камерами. Просмотрели и обнаружили, что его узбеки, которые там тогда что-то строили, поймали на веревку, завели в свою коморку, накормили шашлыком. Все это видно на этих камерах, — говорит Анастасия. — Они, видимо, думали, что он на самовыгуле с соседних домов, поиграли с ним, покормили его и отпустили...

Больше Балчина в тех краях не объявлялся. Его владельцы искали несколько месяцев, но все тщетно. В июле 2015-го они завели нового самоеда — Арчи, который родился в Москве. Впрочем, Анастасия признается, что надежды найти «первенца» не исчезали никогда и она постоянно проверяла, что там пишут под постами о розыске «Вконтакте». А еще проверяла каждую информацию об исчезновении собаки нужной ей породы — а вдруг?

Встреча самоеда, который пропадал 4 года, с хозяйкой .

Попался отлову

Годы шли, но ситуация не менялась. Днем 1 февраля 2019 года специалист службы отлова Алексей Богданов с коллегами по работе ехали по улице Уральской — это уже Куйбышевский район, 10 километров от «Авроры» — и к ним под колеса чуть не угодил грязненький, взрослый самоед.

— Решили остановиться, поиск хозяев на месте не дал результатов и было решено его забрать с собой, так как по состоянию шерсти — колтуны и грязь — было видно, что скитается он не первый день, — объясняет Алексей журналисту «КП-Самара».

Песик не скрывал радости во время встречиФото: соцсети

Собака породистая, отвозить ее в к другим безнадзорным животным, попавшимся в отлов, не стали. Пса отправили волонтерам на передержку в приют «Зооспасение».

— Поступил к нам, 4 года, самец. Проверили клеймо, связались с заводчиками и вышли на хозяев. Какое же было удивление, что это оказался Бальчин, которого искали 4 года назад! — не скрывает удивления сотрудница «Зооспасения» Елена Сухова. — Мы сразу связались с хозяевами собаки, они, естественно, не поверили.

Мы сразу узнали друг друга!

Долгожданная встреча состоялась 2 февраля.

— Это вообще шок! Пришла с работы, мне Светлана Орехова пишет — «Нашелся Бальчин», — не скрывает волнения Анастасия Сапрыкина. — Я не думала не секунды, мы его любим, скучали по нему, хотела забрать в тот же день, но договорились на второе число. Приехали туда, он сидел в клетке и бурно отреагировал на нас. Вспомнил! И даже отзывается на свою кличку, хотя столько времени прошло! Мы сразу узнали друг друга!

У Бальчина с Арчи сложились отличные отношенияФото: соцсети

Но где же был самоед все эти 4 года? Чем занимался. Анастасия провела небольшое расследование и уже нашла ответы на эти вопросы:

— Я раньше работала в торговом центре в «Амбар», это Куйбышевский район. И бывшая коллега написала мне — «Видела, что вы собаку нашли. Не знаю, как тебе сказать, но ваш пес все это время жил от нас на соседней улице — на Кряжу, на Оружейной.

Хочу посмотреть в глаза человеку, который ее забрал

Как предполагают владельцы Бальчина, их любимца туда скорее всего завезли, вряд ли он добежал туда сам.

— Какой-то мужчина там, я хочу посмотреть этому человеку в глаза, потому что не верю, что он не знал, что собака разыскивается, — продолжает Анастасия. — Во-первых, Аврора была вся увешана объявлениями, ими пестрил интернет, в каждом магазине в «Авроре» меня знают лично. Плюс у этого мужчины были две такие собаки, они постоянно от него сбегали.

Сейчас Бальчин снова чувствует себя как домФото: соцсети

В версию о том, что новый хозяин купил ее самоеда, настоящая владелица Бальчина не верит:

— Человек, покупающий собаку за такие деньги, не может себе позволить, чтобы она была в таком состоянии. Мы его еле отмыли!

Ближайшие планы Анастасии — встретиться с этим незнакомцем и пообщаться. Но главное для нее сегодня — ухаживать за Бальчином и Арчи, которые, к слову, прекрасно ладят и ведут себя, как старые друзья.