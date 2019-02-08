СамГТУ помогает Новокуйбышевскому НПЗ рекультивировать почву

Под землей, но под контролем

Современное цивилизованное производство немыслимо без охраны природы и окружающей среды. И пока ученые во всем мире думают о снижении парникового эффекта и предотвращении глобального потепления, новокуйбышевские нефтепереработчики и их самарские коллеги от науки разрабатывают решения сугубо прикладного характера. Эти технические решения, может быть, и не замедлят таяния ледников в Арктике, зато существенно помогут окружающему миру здесь и сейчас.

Сотрудничество СамГТУ как «кузницы кадров» с заводом всегда было плотным, а с началом модернизации предприятия только усилилось. Например, на заре обновления, в 2007 году, для строительства установок каталитического крекинга, изомеризации и риформинга специалисты Научно-аналитического центра промышленной экологии вуза готовили площадки - демонтировали старое оборудование и инженерные сети, а также меняли на территории грунт.

- Мы полностью контролировали весь нулевой цикл проекта, - рассказала доктор технических наук, доцент кафедры химической технологии и промышленной экологии Ольга Тупицина. - Вели авторский надзор за подготовкой площадок к строительству - замена грунта проводилась послойно, каждый грунт - обладатель сопроводительного паспорта карьера, в каждом указаны все свойства, которые требовал проектировщик.

Модернизация идет полным ходом более десятка лет, а темы для совместной работы вуза и завода не иссякают. Например, научными сотрудниками СамГТУ разработан проект строительства площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов для АО «НК НПЗ». Площадка является комплексным природоохранным сооружением, предназначенным для переработки нефтесодержащих отходов. В основе лежит технология, запатентованная специалистами СамГТУ и прошедшая согласование в государственных контролирующих органах. Ввод в эксплуатацию площадки биодеструкции позволит перерабатывать отходы производства и производить из них рекультивационный материал.

Площадка биодеструкции - один из приоритетных проектов экологической политики НК НПЗ. Фото: АО "НК НПЗ"

На завод - с готовыми идеями

Производство, претендующее на статус наукоемкого, требует и от коллектива постоянной работы научной мысли. А чтобы коллектив пополнялся думающими сотрудниками, завод активно участвует в развитии потенциала своих будущих кадров. Новокуйбышевский НПЗ - площадка для профессионального роста студентов техникумов, а также многих вузов. Ежегодно на заводе проходят практику более 200 учащихся техникумов и более 100 студентов университетов. Среди них не только студенты базовой «кузницы кадров» - СамГТУ и других самарских вузов, но и высших учебных заведений из других регионов: Казанского ГТУ, Российского гос-университета нефти и газа имени Губкина (Москва), Грозненского государственного нефтяного технического университета.

- Cписок учебных заведений, с которыми организовано взаимодействие НК НПЗ, растет с каждым годом, расширяется география регионов сотрудничества, - рассказал начальник отдела планирования и развития персонала Александр Обрезков. - Сегодня на производственных площадках мы принимаем практикантов не только Самарской области, но и учащихся ведущих вузов страны. В частности, практику на нашем предприятии проходят и студенты МГУ им. М.В. Ломоносова. Одной из самых высоких оценок для нас является тот факт, что, побывав на практике однажды, студенты стремятся вновь вернуться к нам на завод и расширить свои производственные знания.

Для студентов-практикантов здесь разработана специальная обучающая программа, включающая в себя лекционные и практические занятия в Учебном центре, а также непосредственное знакомство с производством в цехах. Но, конечно, самыми интересными, полезными и ценными для студентов являются профильные практические работы на уникальных тренажерах-имитаторах, позволяющих практически в реальном времени управлять технологическими процессами производства со всеми их тонкостями, разнообразием операций и последствий, к которым может привести любое неверно принятое решение.

С одной стороны, ребята лучше узнают дело, к которому их готовят педагоги, с другой - проникаются «заводским духом». В итоге на предприятие попадает целеустремленная, талантливая, трудолюбивая молодежь, горящая желанием не только хорошо выполнять свои обязанности, но и развивать производство. Смелый шаг в этом направлении уже сделан: в рамках подписанного между Новокуйбышевским НПЗ и Самарским государственным техническим университетом соглашения о сотрудничестве студенты вуза принимали участие в формировании предложений по проектированию новой заводской установки ЭЛОУ- АВТ-2, входящей в инвестиционную программу предприятия. Нефтепереработчики получают от молодежи новаторские идеи, экономические и рационализаторские предложения.

- Ребята получают бесценный опыт и возможность составить кадровый потенциал градообразующего гиганта, - говорит заместитель генерального директора АО «НК НПЗ» Елена Калманович. - На завод после вуза они приходят не только с желанием работать, но и с готовыми идеями по улучшению производства - в темах дипломных работ часто фигурируют производственные проблемы, которые будущие нефтепереработчики успешно решают.

Многое ли связывает Политех и НК НПЗ? Достаточно сказать, что более 800 сотрудников НПЗ получили образование в СамГТУ!