Между наукой и производством не должно быть барьеров: тольяттинский ученый рассказал, что поможет России конкурировать с Западом

Главное - практическая отдача

По словам Сергея Васильевича, сегодня и академическая, и вузовская наука оторвана от реального промышленного производства и не всегда может потеснить более расторопные западные фирмы.

- Полгода назад на заседании Центрального совета ВОИР президент РАН Александр Сергеев прямо сказал собравшимся, что без развития прикладной науки и внедрения изобретений не стоит ждать прорыва в области фундаментальных исследований, - говорит доктор технических наук, профессор Тольяттинского госуниверситета, начальник бюро по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности ПАО «Тольяттиазот» Сергей Афанасьев. - Это же подчеркнул и Владимир Путин на недавней встрече с представителями научной общественности. По его словам, государство не может тратить огромные деньги только ради публикаций научных исследований в рейтинговых изданиях, то есть нужна и весомая практическая отдача.

Сергей Васильевич считает, что в первую очередь Самарской области следует ожидать роста активности в таких направлениях как медицина, промышленная экология, нефтедо-быча, нефтехимия и нефтепереработка, аэрокосмический кластер. Первое обусловлено ростом в нашем регионе различных заболеваний, в первую очередь онкологических. Данное обстоятельство стало главным фактором создания на базе Тольяттинского гос-университета Центра медицинской химии, который напрямую касается проблем онкологии.

Вопрос интенсификации нефтедобычи с использованием новых прорывных методов также оправдан, как и необходимость разработки и внедрения технологии переработки нефтешламов и отходов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

- В этом направлении уместно объединить усилия наших технических вузов, - считает ученый. - Также развитие нефтехимии в области немыслимо без вовлечения в этот процесс таких крупных химических предприятий как ПАО «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Сибур-Тольятти» и других. Однако успех может быть достигнут только путем устранения существующих ныне барьеров между вузовской наукой и производством.

Технологии - производству, «под ключ»

Сергей Васильевич не сомневается: тольяттинцы могут уверенно конкурировать с ведущими западными фирмами.

- В конце 20-го столетия в ПАО «Тольяттиазот» нами разработана и реализована уникальная технология получения связующего для производства древесных плит, которое ныне используется на десятках деревообрабатывающих предприятий РФ, - вспоминает Сергей Афанасьев. - Внедрение нового продукта оздоровило на них экологическую и экономическую ситуацию. Технология запатентована нами, к патентам есть интерес и за рубежом. В качестве еще одного примера может быть назван жаропрочный сплав для изготовления труб, используемых в производствах аммиака и метанола. Наш сплав оказался гораздо лучше импортной разработки, и это подтверждено головным институтом ЦНИИчермет.

Сегодня тольяттинский университет также может предложить предприятиям «под ключ» ряд проектов, которые защищены многочисленными патентами на изобретение.

В частности, для ООО «Сибур-Тольятти» ученые готовы предоставить современную технологию и оборудование по получению формальдегида в производстве изопрена, решив тем самым экологическую проблему образования многотоннажных высокотоксичных сточных вод. Пакет предложений для ПАО «Тольяттиазот» включает технические решения по переработке сотен тысяч тонн углекислого газа, ныне выбрасываемых в атмосферу, оптимизации установок получения карбамидоформальдегидного концентрата за счет рационального использования пара. Хороший задел создан по решению в части утилизации отходов производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот».

- Возможности Самарской науки достаточно высоки. Не случайно, что два вуза области получили статус опорных, - считает Сергей Афанасьев. - Главное - использовать интеллектуальный потенциал для создания и внедрения новых инноваций. Сегодня время работает против нас, и это должен понять каждый.