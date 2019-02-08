Модернизируй это! Как молодые специалисты на Сызранском НПЗ двигают науку вперед

Для молодежи СНПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») дипломная выпускная работа - далеко не последний проект, требующий научных изысканий. Покинув студенческую скамью и влившись в коллектив нефтяников, они вместе со статусом молодого специалиста приобретают и возможность влиять на производственные процессы, улучшая их и модернизируя. Ведущий инженер отдела разработки планов развития АО «СНПЗ» Максим Вдовенко, и сам в недавнем прошлом молодой специалист, сегодня выступает в роли наставника и научного руководителя инициативных талантливых ребят. Первых подопечных взял в 2015 году, а уже в 2016-м Александр Антонов и Александр Денисов под его научным руководством победили в финале научно-технической конференции молодых специалистов компании «Роснефть» с работой «Модернизация установок гидроочистки дизельного топлива для условий АО «СНПЗ» и других дочерних ПАО «НК «Роснефть».

- Ребята выбирают темы для разработки из широкого спектра: оборудование, технология, энергетика и т.д., - рассказал Максим Сергеевич. - В основном темы связаны с расширением товарной корзины, улучшением производства, повышением его конкурентоспособности, возможностью быть на шаг впереди. Моя задача - помочь ребятам сориентироваться в вопросе, подсказать, с какой стороны лучше подойти к решению, где найти дополнительную информацию, указать на узкие места проекта.

Сегодня «под крылом» Максима Вдовенко трое молодых специалистов разрабатывают новый способ получения арктического топлива. Тема актуальна, ведь на большей территории нашей страны людям и технике зимой приходится трудиться в условиях лютых морозов. Сначала проект будет защищаться на базе СНПЗ, потом - на кустовой конференции, а дальше, возможно, и на финальном этапе - в Москве. На «коленке» такую работу не реализуешь - чтобы вывести точную формулу, нужно экспериментировать, иметь хорошую лабораторную базу. И здесь трудно переоценить сотрудничество с вузами.

- Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми профильными университетами, - говорит Максим Вдовенко. - Ребята проходят у нас производственную практику и со временем пополняют наш коллектив. Чтобы улучшить подготовку будущих кадров, завод помогает совершенствовать вузовскую материальную базу. Например, в сызранском филиале СамГТУ на средства нашего предприятия открыты две новые современные лаборатории - общей и органической химии и химической технологии. От этого выигрывают все: студенты, вузы и, в конечном счете, производство.