2019-02-08T22:46:36+03:00
Происшествия

В Самаре бунтующие заключенные устроили пожар в исправительной колонии№5

Сейчас обстановка стабилизирована и колония работает в штатном режиме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Два года назад в колонии проводили проверку законности содержания осужденныхДва года назад в колонии проводили проверку законности содержания осужденных
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8 февраля в Самаре произошли беспорядки и пожар в исправительной колонии общего режима №5, которая располагается в Куйбышевском районе на ул. Утевская. Как расскзали в пресс-службе УФСИН, осужденные устроили конфликт во время ужина.

- 15 человек пострадали во время драки, получили ссадины и ушибы, им на месте оказали медицинскую помощь, - рассказали в УФСИН.

Госпитализация никому не понадобилась. Но дракой дело не закончилось. Осужденные свалили в одну кучу матрацы в одном из отрядов и подожгли их. Сотрудники колонии пытались сами потушить огонь, но в итоге пришлось привлекать спасателей и сотрудников МЧЯС. На место выезжали нексколько пожарных машин.

Известно, что возгорание удалось потушить достаточно быстро (уже примерно в 21.40 огонь был ликвидирован). Помещения от огня не пострадали. С конфликтом между заключенными также разобрались, всех успокоили и приняли меры, чтобы подобное не повторилось.

Тем не менее, по данным других источников, в конфликте пострадали люди. У одного из заключенных по словам собеседников КП-Самара есть ножевые ранения.

На место происшествия выезжали руководители УФСИН России по Самарской области и глава внутренней сллужбы генерал-лейтенант Рамиз Алмазов. Также в колонию пригласили сотрудников прокуратуры. Будет проведена проверка работы сотрудников колонии.

Сейчас по сообщениям от УСИН ситуация в колонии стабильная, осужденных поместили в локальные участки их секторов. Колония работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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