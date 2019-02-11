ИДК: Рака можно не бояться, если регулярно обследоваться

Врачи предупреждают: онкологические заболевания не прощают пренебрежительного отношения к своему здоровью. Здоровье – единственный ресурс, на который не стоит жалеть времени и денег.

- Прохождение маммографии раз в два года для своевременного выявления заболеваний молочной железы недостаточно, - считает врач онколог-маммолог Клинического госпиталя «ИДК» Марина Буканова. – Я рада, что наш госпиталь «ИДК» работает совместно с территориальным фондом медицинского страхования и большую часть исследований мы можем проводить в рамках ОМС. К платным услугам отношение людей неоднозначно: взять кредит на покупку айфона многие считают более выгодным, чем потратить деньги на свое здоровье. Хотя небольшие вложения в обследования могут сохранить жизнь.

Марина Буканова

Многие, заподозрив у себя рак, боятся идти к специалисту. Одних пугает возможность лишиться органа (например, груди), других – сам факт госпитализации.

- Сегодня лечение онкологических заболеваний ориентировано на сохранение органа – если раньше, чтобы убрать опухоль, удаляли всю молочную железу, прихватывая для уверенности соседние ткани, сегодня лечение является органосохранным, - говорит Марина Буканова. – И не только лечение молочной железы – чтобы убрать образование в легких или печени, можно вместо большой операции использовать радиочастотную абляцию. Для этого не обязательно даже класть человека в больницу.

- Еще десять лет назад онкологические заболевания в четвертой стадии были неизлечимы, но сегодня это не так, - добавляет врач-рентгенолог, к.м.н., зав. отделения лучевой диагностики Клинического госпиталя «ИДК» Денис Королев. – Развиваются и терапия, и хирургия, идущая по пути снижения инвазии – уменьшения инвалидизации пациента и улучшения качества его жизни. Это развитие не только лапароскопических практик, но и рентгенохирургических вмешательств. Мы можем подойти к опухолям через мельчайшие проколы, ориентируясь на изображение, получаемое при помощи компьютерного томографа и другого оборудования. Можно установить специальные электроды и уничтожить эти опухоли термическим воздействием.

Денис КоролевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В борьбе с раковыми опухолями все средства хороши. Но цель врачей «ИДК» – не только победить онкологическое заболевание, но и сохранить здоровье остальных органов пациента.

- Немаловажно сопроводительное лечение онкологических больных, - подчеркивает врач-онколог высшей категории, химиотерапевт Клинического госпиталя «ИДК» Елена Липаева. – Химиотерапия и другие виды лечения вызывают у пациентов страх, тогда как каждый год появляется много новых сопроводительных препаратов, облегчающих состояние больных, проходящих лечебный курс. Они позволяют пациентам смягчить побочные эффекты кардиотоксичности и гепатотоксичности, сохранять работоспособность и качество жизни во время курса терапии. В нашем госпитале можно лечиться как на коммерческой основе, так и по ОМС, наше учреждение пользуется успехом даже среди жителей соседних регионов.

Елена ЛипаеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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