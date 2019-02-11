Рак не пройдет: самарцам рассказали, как предупредить страшное заболевание

Не затягивайте, а то будет поздно

«У вас рак» - слова, которые боятся услышать от врача люди во всем мире. Ученые проводят годы в поисках путей решения проблемы, но панацеи пока нет. Тем не менее, врачи научились, используя комплекс разных технологий, существенно продлять жизнь даже безнадежных больных. Продолжительность жизни населения и в целом увеличилась, из-за чего у онкологов работы прибавилось.

- Рак – заболевание, характерное в большей степени для старшей возрастной группы, - рассказал главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ СОКОД, д.м.н Андрей Орлов. – По итогам 2018 года в регионе зарегистрировано более 16 000 случаев рака. Традиционно в Самарской области высокая онкологическими заболеваемость – рак диагностируется у 508 человек на 100 тысяч населения. Но заболеваемость растет, а показатель смертности снижается.

Андрей ОрловФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в регионе чаще всего врачи диагностируют рак кожи, молочной железы и кишечника, который по итогам 2018 года вышел на первое место. К сожалению, люди не уделяют обследованиям должного внимания, и когда попадают к специалистам, зачастую бывает поздно. Летальных исходов можно избежать, если вовремя проходить обследования в рамках диспансеризации (раз в три года) и профилактических осмотров (ежегодно). Скрининговые исследования включают мазок шейки матки, маммографию, кал на скрытую кровь и ПСА, а также колоноскопию во втором этапе диспансеризации. Большинство онкологических заболеваний носит наружную локализацию: часто опытному фельдшеру или акушеру достаточно осмотра и перечня жалоб, чтобы направить пациента на первичное обследование.

А вот у детей чаще всего встречаются другие злокачественные новообразования.

- В детстве в основном встречаются мезенхимальные опухоли, а не раки, - говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детской онкологии; заведующий отделением ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» Андрей Шамин. – Более 50% в структуре заболеваемости занимают гемобластозы – лейкозы и лимфомы. Заболеваемость понемногу растет – сегодня она составляет 17 человек на 100 тысяч детского населения, т.е. ежегодно заболевают 90 детей. Смертность, к счастью, снижается – до двух человек на 100 тысяч. Детские заболевания лечатся более отзывчивыми терапиями, и в ремиссию удается вывести 90% пациентов. Но наша цель – излечение, для чего мы используем все возможные методы и средства как нашей области, так и федеральных центров.

Андрей ШаминФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый нацпроект спасет жизни

С 2019-м годом врачи связывают большие надежды – стартует «антираковый» нацпроект РФ, рассчитанный пока на ближайшие шесть лет. Финансовые вливания в эту область позволят вывести на новый уровень и диагностическую, и терапевтическую базы учреждений региона.

- Для нас это очень отрадное событие, - отмечает Андрей Орлов. – Внимание, которое власть планирует уделить проблеме, позволит нам перейти на новый этап оказания помощи – как с точки зрения качества диагностики, так и проводимой терапии. Ожидается, что в Самарской области на базе крупных поликлиник и районных больниц будут открыты 12 Центров амбулаторной онкологической помощи. В них появится оборудование, которое позволит проводить всю первичную и уточняющую диагностику, максимально приближая помощь к пациенту. Запланировано выделение средств на переоснащение онкологических диспансеров Самары и Тольятти, а также дополнительные средства в рамках программы ОМС на лекарственное обеспечение. Это позволит использовать современные химиотерапевтические препараты, существенно расширить диапазон таргетной и иммунологической терапии.

Страх убивает

Доктора сходятся во мнении: для профилактики серьезных заболеваний на первое место выходят регулярные обследования. Однако врачи-диагносты сталкиваются не только с нежеланием пациентов обследоваться, но и с другой проблемой: люди, начитавшись страшилок в интернете или потеряв близких, сами себе «назначают» обследования.

- Первым пунктом всегда должно быть посещение врача-клинициста, в случае подозрений на рак – врача-онколога, - считает врач-рентгенолог, к.м.н., зав. отделения лучевой диагностики Клинического госпиталя ИДК Денис Королев. – Когда в семье кто-то заболевает раком, по родственникам прокатывается «волна» онконастороженности. Они готовы делать МРТ всего тела, которое позволит увидеть все опухоли, но это неправильно. Нужно прийти к онкологу, который в зависимости от пола, возраста, наследственности пациента назначит ему адекватное обследование или успокоит человека, если обследование ему пока не требуется.

Денис КоролевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если повод для опасений действительно есть, важно начать лечение как можно раньше, а для этого – получить верный диагноз. В Самаре есть все диагностические возможности – от традиционных до самых современных. Например, тремя отделениями представлен Медицинский институт имени Сергея Березина – именно в центрах МИБС делается 15% всех МРТ-исследований в России.

- Я более 30 лет занимаюсь лучевой диагностикой и очень рад, что сегодня у врачей-онкологов есть выбор методов лечения – химиотерапия, лучевая терапия, - говорит главный врач Медицинского института им. Сергея Березина в Самаре Олег Головчук. – В составе нашей сети в 2008 году был создана Онкологическая клиника Медицинского института Березина Сергея под Санкт-Петербургом, имеющая в своем арсенале такие уникальные радиохирургические установки как гамма-нож, кибер-нож и линейный ускоритель. В прошлом году в Центре появился протонный ускоритель – медицинский циклотрон последнего поколения. У пациентов есть возможность там лечиться, получая лучевую терапию мировых стандартов – в Центре лечатся не только граждане России и стран СНГ, но и пациенты со всего мира. Лечение стоит в 2-3 раза дешевле аналогичного лечения за рубежом.

Олег ГоловчукФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решаем проблему, а не калечим

Как правило, для борьбы с раковой опухолью используется не одна терапия, а целый комплекс. «Залп из всех орудий» часто невозможно произвести, не задев другие органы.

- Токсическая кардиопатия, возникающая в ходе химиотерапии, зачастую является причиной того, что человек не доживает даже до полного излечения от онкологического заболевания, - говорит заведующий отделом функциональных исследований Самарского диагностического центра Геннадий Пичко. – Наш центр оснащен оборудованием, позволяющим использовать методики контроля кардиотоксичности. Оценка серошкального изображения стенок левого желудочка позволяет сделать вывод о сократительной способности сердца. Контролируя в ходе химиотерапии этот параметр, можно вовремя менять дозы и препараты, не дожидаясь, пока накопление препарата приведет к необратимому эффекту. Эхография – еще один инструмент для врача-онколога: он сможет лечить человека от опухоли, избегая поражений сердечно сосудистой системы пациента.

Геннадий ПичкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие слышали о другой новейшей диагностической процедуре - позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). Суть процедуры в том, что пациенту в кровь вводится небольшое количество глюкозы, меченой радиоактивным фтором. Наиболее «жадные» раковые клетки забирают больше глюкозы, поэтому сканирование показывает ее скопления – опухоли.

- Увидеть изменения на уровне клеток позволяет только ПЭТ – в этом принципиальное отличие технологии от структурных диагностических методов, - говорит главный врач Обособленного подразделения «Центр ядерной медицины г.Тольятти» ООО «ПЭТ-Технолоджи» Татьяна Селиверстова. – Пациенты приходят к нам для первичного стадирования, оценки эффективности лучевой и химиотерапии, для выяления возможного рецидива заболевания на самом раннем этапе. Результат исследования позволяет онкологу выбрать наилучшую для пациента стратегию лечения.

Татьяна СеливерстоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи-онкологи возлагают большие надежды на передовые методы диагностики и профилактики , позволяющие не только выявить рак, но и предвосхитить его появление. Хотя об окончательной победе онкологических заболеваний речи пока не идет, ученые упорно работают над решением проблемы.

- Для меня прошлый год ознаменовался невероятным прорывом в лечении до недавнего времени безнадежной опухоли - диссеминированной меланомы,- говорит врач-онколог Многопрофильной клиник Реавиз, врач высшей категории, д.м.н, профессор Ирина Королева. – Всего за два последних года появилось сразу несколько таргетных и имммуноонкологических препаратов, принципиально изменивших судьбу больных. Под воздействием этих лекарств опухоли тают на глазах.

Ирина КоролеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть правил, которые позволят снизить риск онкологии

- Не набирать лишний вес

- Есть достаточно клетчатки – овощей, фруктов и круп

- Сохранять физическую активность – 5 часов упражнений (или ходьбы) в неделю

- Вести счастливую семейную жизнь (для женщин – своевременное материнство и кормление грудью)

- Проходить своевременные обследования

- Вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек (курения и злоупотребления алкоголем).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691206" frameborder="0"></iframe> В пресс-центре "Комсомольской правды" прошла встреча, посвященная Дню борьбы с онкозаболеваниями.

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