“Он едет в никуда, совсем один!”: ветеран Великой Отечественной укатил с Украины в Самару, зная только адрес родни, которую не видел 50 лет

“Пытался сойти на каждой станции - думал, уже Москва”

Петр Васильевич Мясников в новой куртке, подпоясанный кожаным армейским ремнем, щурится на свет и осторожно, шаг за шагом, опираясь на трость, спускается по ступенькам из вагона. Станция Самара, конечная, приехали.

Три дня назад 92-летний ветеран собрал в два чемодана нехитрые пожитки, захлопнул дверь в своей квартирке в городе Луцк Волынской области (Западная Украина), поехал на вокзал, купил билет и сел в поезд. Ехал с пересадками — сначала до Москвы, а потом в Самару. В кармане – бумажка с адресом племянника: Самара, ул. Промышленности…

Тот самый дом, адрес которого был написан на бумажке у ветеранаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сашку – так зовут сына старшего брата Петра Васильевича – он видел только 50 лет назад. Где-то в начале 70-х годов он последний раз приезжал в Куйбышев, к брату Мише и его большой семье в гости. После этого только писал письма, ответные доходили не все, особенно после 2015 года, когда две страны разделила пропасть непонимания.

- Я обещал Сашке, что приеду в гости. Вот собрался и поехал. Я же родился там, в Куйбышевской области (до 1991 года именно так называлась Самарская область). Военные свои обещания выполняют! Да и надоело это все, я с соседями там даже не общаюсь. Я там один. Нет никого. А здесь родня...- ветеран обнимает племянника на перроне вокзала.

Петр Васильевич преодолел длинный путьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проводница прощается с Петром Васильевичем, будто не желая отпускать. За 12 часов в поезде ветеран успел обаять полвагона. А когда ехал до Москвы, пытался сойти на каждой станции.

- Он всю дорогу рассказывал, как служил, как по родным скучает, - улыбается проводница поезда Москва-Орск. - Вот и торопился побыстрее выйти, видимо. Непростой мужчина, чай любит, волновался постоянно.

Юлия очень помогла почти потерявшемуся дедушке

Одна из пассажирок Юля, которая возвращалась в столицу от родственников, взяла над одиноким дедушкой шефство. Испугалась, что пропадет он в дороге, или кто-то ограбит беспомощного деда. Именно она помогла пенсионеру в столице пересесть на поезд до Самары, напоила чаем, дала записку со своим номером телефона и позвонила в «Комсомолку»…

Кто же его встретит?

История деда – ветерана, который едет с запада Украины в поволжскую столицу один с двумя чемоданами и бумажкой в кармане, взволновала редакцию “КП”-Самара”.

Как он доберется один? Кто его встретит на вокзале? Ведь племянник ничего о его приезде не знает. Да и живет ли он в Самаре? А что, если нет? Куда дедушка пойдет? На вокзале спать будет? Ограбят, заболеет…

Пока Петр Васильевич на нижней полке гонял чаи и рассказывал всем соседям свою историю, журналисты принялись искать его родню. Надеялись, что теория шести рукопожатий существует не только в кино.

В открытой базе данных по указанному адресу нашли городской номер телефона. ответа нет. Отправили по адресу корреспондента - не открывают.

Позвонили в управляющую компанию, пусть, мол, старший по подъезду проверит…

Параллельно искали в социальных сетях внучатых племянников. Но совпадений по фамилии Мясников было слишком много.

А вот и отрывок из той работы Виктории Лукиян

Узнать чуть больше о Мясниковых удалось благодаря найденной в сети работе школьницы Виктории – она писала о своей семье, дяде, дедушке.

Оставалось самое главное - найти самого племянника. Здесь мы поняли, что без помощи полиции не обойтись. Руководитель пресс-службы областного ГУМВД Сергей Гольдштейн передал нашу просьбу начальнику отдела организации розыска управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковнику полиции Сергею Королеву. Утром 8 февраля у нас был мобильный номер Александра Михайловича.

Но на звонки не было ответа, а поезд прибывал в 13.00.

- Возьмете ветерана на время? Ведь некуда ему… - на нашу просьбу в областном госпитале ветеранов отреагировали сразу: “Конечно привозите! Разберемся, поможем”.

Новый вокзал восхитил Петра ВасильевичаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако везти Петра Васильевича в госпиталь с поезда не пришлось. его племянник отозвался за час до прибытия.

- Петр Васильевич? Да, конечно, знаю. Едет к нам? Вы меня ошарашили, конечно, - для Александра Михайловича наше известие стало сюрпризом. Дядя действительно обещал наведаться в гости, но было это лет пять или даже больше назад.

Самарские родственники ветерана с Украины не придали словам значения, а в голове у Петра Васильевича мысль зрела. вот он и отправился в дальний путь.

“Ты всю Самару на уши поставил!”

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/690806" frameborder="0"></iframe> Самарская "Комсомолка" встретила ветерана, который вернулся с Украины на родину.Евгения ВАСИНА

В час дня Александр Михайлович был около вагона: проводница уже встречала его, тут же подсказала, где искать ветерана. И уже через несколько минут дядя и племянник обнимались на перроне.

Дедушка говорит, что сразу узнал племянникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ну, елки-палки, я никак не насмотрюсь на Сашу! У меня есть фото, где ты еще ребенок. Тебе там лет 7-8! Сашу я быстро узнал, потому что у меня фотографии есть. А вот жену его не знаю, - Петр Васильевич говорит громко, смеется заразительно. Соседи из вагона интересуются: куда, мол, дедушку повезете? Александр Мясников их успокаивает: все получилось у деда, нашел он родных. Дядю шутливо успокаивает “всех уши поставил!”

- Мой отец Михаил был старше брата на три года. Его уже давно нет на этом свете, а дядя Петя вон какой, живой, энергичный, - немного смущенно улыбается племянник. Гость у него, конечно, нежданный. Но не восхищаться мужеством и энтузиазмом бодрого старика, легко проехавшего на поезде пол-России, невозможно.

Вот и добрался дедушка, куда стремилсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кто устал? Я? Да что тут уставать, вон лежал только и чай пил! – дедушка бодро шагает по ступенькам в привокзальном тоннеле. С удивлением рассматривает новый вокзал. Уверенно садится в машину.

В гостях у племянника он сразу просит чаю, щедро накладывает в чашку сахар.

- Знаете, как нас там, на Украине называли всегда? Русские водохлебы. А я вот самарский водохлеб, - гордится он.

Чаевничать Петр Васильевич очень любитФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поговорить не с кем и пенсия - 14,5 тыс. рублей

В чемодане у ветерана самое дорогое: медали, удостоверения, паспорта и семейные фотографии. Александр Михайлович говорит: всего в семье было три брата и две сестры, Виктора и Михаила уже нет в живых, Анна и Нина затерялись где-то на Дальнем Востоке. Петр, как и старший брат, стал военным, воевал с немцами, участвовал в войне с Японией, служил по всему Союзу, а потом осел в Луцке. Тогда границ между странами не было, да для ветерана они, кажется, и сейчас не существуют.

На фото - Петр Мясников в молодостиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А вот самая главная драгоценность у меня, смотрите, - Петр Васильевич берет в морщинистые руки открытку, на которой детским почерком выведены поздравительные слова.

- Это Вика писала, - улыбается Александр, узнав почерк внучки.

- А она где? Далеко? Увидимся еще? Это хорошо, - радуется дедушка. И тут же вываливает из кошелька другие свои богатства – гривны, рубли, все вперемешку.

Все документы он тоже взял с собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня пенсия тут, я 6000 гривен получаю (около 14,5 тыс рублей – прим. редакции). И ключи от квартиры взял с собой. А документы у меня внук Юрка забрал, на квартиру, но я ему не разрешал это. Я пока погостить приехал, а может, и останусь, посмотрю, как встретите. Так вы уж сами если что распоряжайтесь квартирой-то, - вздыхает ветеран. – А то мне и общаться там не с кем. Одна соседка - да и та пьет.

У Петра Васильевича давно не было внимательных слушателейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Видно тяжело ему там было одному”

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/690821" frameborder="0"></iframe> Ветеран вернулся в Самару, а пенсия осталась на Украине.Ольга АФАНАСЬЕВА

Петру Васильевичу с семьей повезло меньше, чем брату. У Михаила дружные дети, у них уже свои дети, внуки. А у ветерана с Украины жена ушла, один сын трагически погиб, занимаясь спортом, второй пропал. Воспитывал он внука, которого назвали в честь скончавшегося сына. Но – по его словам – дружбы у деда и парня не получилось. Наверное, поэтому и сорвался он с места и рванул через сотни километров в Самару, где его когда-то душевно встречали.

ЗА чаем ветеран рассказал свою историюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы рады дядю видеть, не знаем пока, чем сможем помочь ему, особенно если он захочет остаться. Жалко его, видно, что не с кем было поговорить. Да и пенсия – разве это деньги? Не знаю, какое уж там отношение к ветеранам. Но если он там счастлив и захочет вернуться – поможем ему обратные билеты купить, конечно же, - разводит руками Александр.

С собой к племяннику ветеран привез старые письмо, фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дедушка же допивает уже четвертую кружку чая и только довольно крякает – вкусно. Вечером на этой небольшой кухне соберется вся семья, и Петр Васильевич познакомится и с женой племянника, и с его детьми, и с внуком Владом, приедет в гости к украинскому прадедушке и Вика – летописец семейных историй.

Все свое главное богатство ветеран захватил с собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверное, за этим и ехал ветеран через полстраны – за вниманием, улыбкой родных людей, добрым словом. Для человека, который прошел не одну войну, важно увидеть, за что же он сражался. И понять - все это было не зря.

Орден Великой Отечественной войныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

“КП”-Самара” будет следить за судьбой дедушки. Если у вас есть желание помочь Петру Васильевичу делом или советом, обращайтесь в редакцию по телефону 270-69-10, или пишите в комментариях под этой статьей, в группах “КП”-Самара” в соцсетях.