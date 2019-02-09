Менделеев, водка и оловянная чума: как я вместе со всей Самарой писала открытую лабораторную

В эти выходные ко Дню науки всем самарцам предложили проверить свои естественнонаучные знания. В этом году о науке вообще будут говорить часто и много: все-таки 150 лет прошло со дня гениального открытия Дмитрия Менделеева, когда ему приснилась (или нет) периодическая таблица.

Всероссийская открытая лабораторная предназначалась и для взрослых, и для школьников. Но в аудитории Самарского университета почему-то в основном собрались в основном абитуриенты. Может быть, акция не так широко рекламировалась, как тотальный диктант? И зря. Отвечать на коварные вопросы по химии, физике, географии и биологии оказалось еще интереснее, чем расставлять запятые. И если восьмиклассники гордо хмыкали - ха, да мы-то это чуть ли не вчера на уроке проходили, то взрослым приходилось поломать голову. Зато на нашей стороне был жизненный опыт и логика.

Цветы меняли цвет, повинуясь воле бесцветной жидкостиФото: Евгений КОТМЫШЕВ

День Открытой лабораторной в университете решили сделать настоящим праздником. В основном, опять же для абитуриентов. Хотя и родители, и журналисты глаз от стола с пробирками не отрывали. Ну а что, если вам уже за 30, то меняющая цвет жидкость из под капусты или лавовый светильник из подручных средств уже и удивить не может? Кстати, химичить взялся сам врио ректора вуза Владимир Богатырев. Он признался, что это - чуть ли не впервые после школы.

Масло, краситель и шипучая таблетка - и получается вот такая красотаФото: Евгений КОТМЫШЕВ

- В школе я, кстати, химией увлекался. Не только на уроках опыты проводил, но и дома. Например, очень много времени потратил на то, чтобы получить эфирное масло из розы, сделать духи и подарить маме. А взрывать нет, ничего не взрывал, - открестился Владимир Богатырев. Наверное, слукавил.

К опытам никто не остался равнодушнымиФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Полюбовавшись на то, как из пробирок ползет змеевидная пена, а шипучий аспирин превращает смесь масла и красителя в вулкан, все отправились на лабораторную. В бланках - пять разделов, вопросы из всех областей, ну кроме гуманитарных. На меня, как на журналиста, смотрели со смешанным чувством сострадания и превосходства. Но меня разбирал азарт: в школе не просто так хлеб в столовой ела, кроме физики - по всем предметам пятерки. И не зря. То, что трехцветными бывают только кошки, берусь доказать: вот вам раскладка по хромосомам. А вот вопрос про Менделеева и водку подводит... Ну кто же знал, что уважаемый первооткрыватель периодической таблицы только описал в своей работе перипетии смешивания воды и спирта в пропорциях 60 к 40. И сделал какие-то выводы, касательно изменения объема жидкости и его непостоянства. А вот 40% водку узаконили уже в советское время, вводя ГОСТ на алкогольные напитки.

Писать лабораторную пришли и дети, и взрослыеФото: Евгений КОТМЫШЕВ

А вот вопрос про то, что человек может жить с одним полушарием мозга, щелкаю как орешек. Подумаешь, некоторые и вообще без мозга умудряются обходиться. Ответ на вопрос про то, могут ли животные питаться с помощью фотосинтеза, просто угадываю, вспоминая, что бывают же зеленые ящерки. И вот он, мой звездный час - вопрос про то, занимают ли протий, дейтрий и тритий одну клетку в Периодической таблице заставляет задуматься всех соседей - десятиклашек и выпускников. Перешептываются, а я уверенно ставлю галочку! Спасибо, Марь Иванна, уж про водород и его изотопы я запомнила.

С медоносными насекомыми тоже все просто. Я только предполагаю, что муравьи умеют это делать, но точно знаю: тли выделяют сладковатую жидкость, ее едят муравьи, а медом там и не пахнет. Спасибо детским книжкам про путешествия Карика и Вали.

В бланках чуть больше двадцати вопросовФото: Евгений КОТМЫШЕВ

С техникой и физикой у меня не все гладко, прощаем гуманитария, смутно умудряюсь только преположить, что уж расстояния, равные величине атомного ядра, уже научились измерять, все же 21 век. И опять спасибо нашей учительнице по химии, точно помню, что пуговицы делали из олова со свинцом, поэтому не могли они рассыпаться на мундирах наполеоновских солдат из-за "оловяной чумы", поражающей этот элемент периодической таблицы в чистом виде. Вот в том, что в теле человека больше кислорода, чем водорода ошибаюсь.

Географические задания вызывают у меня смутное желание зевнуть. Скорее проставляю варианты - дважды угадываю. Ого, мне бы ЕГЭ сдавать!

В итоге - 18 баллов, неплохо. Победителей лабораторной награждают - школьники молодцы, но и взрослые тоже не отстали. Я обретаю новые знания и уверенность в том, что нужно почаще слушать какие-нибудь научные подкасты, что ли. А то стыдно не знать, например, что новейшие телескопы уже способны триллионы, а не жалкие миллиарды звезд различать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/690961" frameborder="0"></iframe> Химические фокусы от врио ректора Самарского университета.

Кстати, посмотреть еще больше всяких тестов и заданий можно здесь.