Александр Водолазов: «Мы в ответе за наших пациентов»

Торжественная церемония награждения призеров акции, которую уже в третий раз проводит в Самаре «Комсомольская правда» прошла 1 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета. В числе тех, кому отдали свои голоса самарцы, - многопрофильная клиника «Ринос», победитель в номинации « Услуги в области оториноларингологии». Главный принцип работы клиники – индивидуальный подход к любому вопросу, к каждому человеку.

- Мы в ответе за своих пациентов, - говорит главный врач многопрофильной клиники «Ринос», врач-отоларинголог Александр Водолазов. Сотрудники клиники никогда не отказываются даже от самых сложных пациентов, оказывая медицинскую помощь в полном объеме. Причем, обратиться в клинику можно не только с проблемами уха, горла носа. В «Риносе» широко представлена детская и взрослая стоматология, детская неврология, мануальная терапия, хирургия кисти и пластическая хирургия, дерматовенерология и многое другое. Прием ведет физиотерапевт.

- Основное направление нашей работы – оториноларингология. В условиях дневного стационара мы проводим операции под наркозом, поэтому у нас есть и реанимация, - продолжает главный врач.

Врачи «Риноса» стараются быть в курсе последних медицинских достижений: они посещают семинары, научные конгрессы, регулярно проходят курсы повышения квалификации. При этом используются только традиционные, проверенные временем, надежные способы лечения, гарантирующие результат. Так, применение эндоскопической и молекулярно-резонансной хирургии позволяет свести к минимуму болезненные ощущения после вмешательства. Поэтому и пациентов в клинике становится больше с каждым годом. Одна из самых распространенных проблем, которую здесь помогают решить самарцам – это тонзиллит: хроническое воспаление миндалин. Он выявляется у 30-40 процентов пациентов, которые приходят на прием к отоларингологу. Удивительно, но горло при этом может не болеть, хотя некоторые люди жалуются на регулярные ангины. А вот синдром хронической усталости наблюдается достаточно часто. Выявить заболевание в таком случае можно только при визуальном осмотре. На помощь приходит радиоволновая хирургия. После этого о проблемах можно забыть на 5-7 лет. Не менее успешно врачи клиники лечат аденоиды, гемангиомы, исправляют искривления перегородки.

Главным итогом прошедшего года главный врач клиники «Ринос» считает победу в народном голосовании, организованном «Комсомольской правдой». Для этого дружному медицинскому коллективу пришлось потрудиться.

- Мы всегда стараемся, чтобы пациенты уходили от нас довольными. Мы одно из немногих медучреждений, которое предоставляет гарантию на свои услуги. Если у человека после оказанной ему помощи или проведенной операции вновь возникают те же проблемы со здоровьем, все дальнейшие процедуры проводятся бесплатно для него. Для нас это принципиальный момент, - говорит Александр Водолазов.

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