2019-02-12T15:50:55+03:00
Здоровье

Санаторий «Самарский»: волжский курорт для детей и взрослых

Победитель конкурса «Клиника года-2018»
Александра БЕЛОВА
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Санаторий "Самарский".

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Санаторий находится вдали от городской суеты, в экологически чистой зеленой зоне Самары. До Волги – сто метров. Вокруг – Жигулевские горы. Здесь можно не только замечательно провести время, но и восстановить здоровье. Самарцы об этом хорошо знают. Поэтому волжская здравница в конкурсе «Клиника года-2018» победила в номинации «Лучшее санаторно-курортное учреждение Самарской области».

- Мы относимся к нашим отдыхающим не как к пациентам, а как к гостям, - говорит главный врач санатория «Самарский», врач-терапевт высшей категории Ольга Фокина. – Мы предлагаем совместить отдых с комплексной профилактикой здоровья. Курс индивидуально подобранных процедур придаст бодрости и сил, а также поможет избежать осложнений со здоровьем в будущем.

К услугам желающих вернуть себе жизненные силы озоновые и серные ванны, грязелечение, сильвинитовая спелеокамера, барокамера, и другие приятные процедуры. В общем, сплошное удовольствие. Поэтому за любимый санаторий читатели «КП» голосовали особенно активно.

- Еще в октябре от наших постоянных гостей из Москвы, я узнала, что голосование иедет полным ходом. Они позвонили и сказали: «Ольга Алексеевна, мы за вас проголосовали!» Это было очень приятно, - рассказывает Ольга Фокина.

Волжская здравница - победитель конкурса "Клиника года-2018" Фото: Андрей КУРОЧКИН

Волжская здравница - победитель конкурса "Клиника года-2018"Фото: Андрей КУРОЧКИН

Вообще, география гостей санатория «Самарский» достаточно обширна: Санкт-Петербург, Челябинск, Казахастан. И не только. Всего за 2018 год здесь уже отдохнули более трех с половиной тысяч человек.

- После чемпионата мира нашими большими друзьями стали футбольные болельщики из Австралии, Колумбии и Бразилии, - улыбается главный врач. – Иностранцы жили у нас во время своего пребывания в Самаре и сейчас пишут письма с благодарностями и теплыми отзывами. Уверяют, что обязательно вернутся. А мы ждем. И зарубежных отдыхающих, и наших соотечественников. Для них мы постоянно разрабатываем новые и эффективные методики оздоровления.

КАК НАС НАЙТИ?

Адрес: Самара, 9-я просека, д.4

Тел. (846) 302-13-13

samarskiy.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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