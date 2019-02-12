2019-02-12T15:22:19+03:00
Здоровье

Больница им. Семашко стала победителем конкурса «Клиника года-2018»

Медучреждение стало победителем в двух номинациях - «Лучший роддом» и «Лучший травмпункт»
Ирина ИСАЕВА
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Самарская городская клиническая больница №2 им. Семашко.

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Городская больница №2 имени Николая Александровича Семашко открылась во время Великой Отечественной войны. За более чем 70 лет работы она завоевала любовь горожан. Не случайно в конкурсе «Клиника года» они отдали медучреждению победу сразу в двух номинациях - «Лучший травмпункт» и «Лучший роддом».

В прошлом году при помощи высококвалифицированных специалистов больницы им. Семашко появились на свет почти четыре тысячи малышей. Здесь применяются самые современные технологии родовспоможения, практикуются семейно ориентированные и партнерские роды. Для этого в роддоме есть все условия: к роженицам относятся с особым вниманием, а неонатологи больницы выхаживают детей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Поэтому будущие мамы приезжают сюда со всей Самарской области. Не менее напряженно и эффективно работает и травматологический пункт. Он тесно взаимодействует с травматологическим отделением стационара, которое дежурит семь дней в неделю. Пациентов много – около 100 человек в сутки и более 30 тысяч в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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