Больница им. Семашко стала победителем конкурса «Клиника года-2018»

Городская больница №2 имени Николая Александровича Семашко открылась во время Великой Отечественной войны. За более чем 70 лет работы она завоевала любовь горожан. Не случайно в конкурсе «Клиника года» они отдали медучреждению победу сразу в двух номинациях - «Лучший травмпункт» и «Лучший роддом».

В прошлом году при помощи высококвалифицированных специалистов больницы им. Семашко появились на свет почти четыре тысячи малышей. Здесь применяются самые современные технологии родовспоможения, практикуются семейно ориентированные и партнерские роды. Для этого в роддоме есть все условия: к роженицам относятся с особым вниманием, а неонатологи больницы выхаживают детей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Поэтому будущие мамы приезжают сюда со всей Самарской области. Не менее напряженно и эффективно работает и травматологический пункт. Он тесно взаимодействует с травматологическим отделением стационара, которое дежурит семь дней в неделю. Пациентов много – около 100 человек в сутки и более 30 тысяч в год.