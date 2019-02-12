2019-02-12T16:12:02+03:00
Здоровье

Дважды триумфаторы

Медицинский университет «Реавиз» победил сразу в двух номинациях конкурса «Клиника года-2018»
Александра БЕЛОВА
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В конкурсе "Клиника года" "Реавиз" был представлен сразу в четырех номинациях.В конкурсе "Клиника года" "Реавиз" был представлен сразу в четырех номинациях.Фото: Андрей КУРОЧКИН
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В прошлом году Медицинский университет «Реавиз» отмечал свой первый большой юбилей – четверть века. За этот срок сделано немало. При образовательном учреждении создан ряд собственных клинических баз, в том числе многопрофильная клиника, сеть стоматологий и аптек. В многопрофильной клинике «Реавиз» оказывают помощь более чем по 80 специальностям, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь и услуги по программе ОМС. Клиника оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая компьютерный томограф, Си-дугу, с помощью которого можно сделать компьютерную томографию всего тела. Имеется операционный блок, реанимационное и поликлиническое отделения для взрослых и детей, лаборатория, круглосуточные стационар и травмпункт, а также есть своя сеть аптек с возможностью производства лекарств и косметики. В 2014 году была открыта первая стоматологическая клиника, на базе кафедры стоматологии последипломного образования, под руководством доктора медицинских наук, профессора Сергея Ивановича Буланова. Врачи клиникивладеют самыми современными, передовыми стоматологическими технологиями и пациенты могут получить полный комплекс услуг и сверкающую улыбку. В клиники Медицинского университета «Реавиз» можно обратиться с любым вопросом, касающимся диагностики, лечения и профилактики. Поэтому в конкурсе «Клиника года-2018»университет был представлен сразу в четырех номинациях - «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая семейная клиника», «Лучшая стоматологическая клиника»и «Лучший травматологический пункт». В двух номинациях – «Лучшая семейная клиника» и «Лучшая стоматологическая клиника» - Медицинский университет «Реавиз» одержал уверенную победу.

- Сегодня мы оказываем самарцам полный спектр медицинских услуг, что подтверждает и наша победа в номинации «Лучшая семейная клиника», - говорит проректор по лечебной работе Медицинского университета «Реавиз», кандидат медицинских наук, доцентПавел Николаевич Золотарев. – Мы рады, что пациенты отдают предпочтение именно нашим врачам: уже второй раз мы становимся фаворитами горожан в конкурсе «Клиника года».

КАК НАС НАЙТИ

Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 243.

Многопрофильная клиника «Реавиз»

reaviz.com/about/kliniks/mnogoprofilnaya-klinika/

Стоматология «Реавиз»

reaviz.com/about/kliniks/stomatologicheskaya-klinika/

Многопрофильная клиника РЕАВИЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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