"Ася никогда не обидит ребенка": в Тольятти живет лучшая собака-терапевт в России

Такая пушистая собачка!

Асе в этом году исполнится шесть лет. Большую часть своей собачьей жизни она посвятила медицине. Черно-белая красотка породы бордер-колли – известнейший в Тольятти терапевт, Ася может поладить с любым ребенком, легко переносит повышенное внимание и постоянные обнимашки. Благодаря помощи четырехлапого доктора у детей с ДЦП и синдромом Дауна возрастают лучше способность к концентрации, усидчивость и внимательность.

- Работа с собакой позволяет таким ребятам лучше освоить пространственное мышление, улучшить навыки самообслуживания, - говорит дрессировщица Ида Ринге, которая и работает с собакой. – Например, Ася занимается с маленькой Лизой. Месяц регулярных занятий уже приносит свои плоды: время концентрации при выполнении упражнений увеличилось, Лиза стала гораздо реже отвлекаться.

Ася очень добрая и послушная собака

Для детей подобная терапия с собакой очень полезна. Многие смогли побороть страхи и уже не впадают в панику при виде животного.

- Однажды к нам на занятия пришла Алена – вспоминает Ида - Когда девочка увидела Асю, сразу обняла ее и не отпускала до конца терапии. И все время приговаривала: «Собачка! Собачка добрая, собачка пушистая! Соба-ачка!» Сложно передать всю радость от работы с такими детками. Наша задача в такие моменты не разрушить, а поддержать хрупкий мостик зарождающегося контакта ребенка и собаки.

Это – любимая работа

Для Аси игры с детьми – это уже привычный и очень радостный труд. За год собака вместе с хозяйкой Идой Ринге побывала в разных частях страны: от Крыма до Владивостока. Тренер и ушастый врач проводили DogУроки и Dog Квесты в детских лагерях «Артек» и «Океан». В родном Тольятти они занимаются с воспитанниками школы-интерната №5 и проводят DogУроки. А начиналось все с игры.

- Асю мне подарили на день рождения, и это был самый неожиданный илучший подарок! - рассказал "КП - Самара" Ида - Порода бордер колли мне нравилась давно. Я засматривалась на видеозаписи, где одна из самых известных в мире дрессировщиков Мэри Рэй танцевала со своими собаками. Когда у меня появилась Ася, мы стали учить разные трюки и даже поставили танец «Чарли Чаплин и малыш». С ним мы, кстати, выиграли в видеосоревнованиях в 2015году.

Дети в восторге от четырехлапого терапевта

Сначала Ида стала заниматься с Асей аджилити – это вид спорта, в котором собака должна пройти через ряд препятствий. Для таких занятий важно полное взаимопонимание между человеком и хозяином, это пригодилось и для канистерапии.

Когда Асе исполнился год, Ида стала участвовать с четвероногой любимицей в городских мероприятиях и праздниках. Собака танцевала под музыку, играла с детьми в мяч и даже прыгала вместе с ними через скакалку. Иногда собаку и ее хозяйку приглашали на праздники к детям с ОВЗ. Девушка признается, что каждый раз переживала из-за того, как малыши отреагируют на Асю. Больше всего пугало то, что ситуация может выйти из-под контроля. Тогда Ида поняла: чтобы заниматься с детьми, нужно пройти специальное обучение по канистерапии. Это специальный метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак.

Ася - прекрасный и добрый друг

Отметили в столице

Недавно Ида и Ася победили на премии BestRussianDog. Четвероногий терапевт из Тольятти стала лучшей в номинации «Лучшая собака-терапевт 2018 года». Хозяйка собаки признается: для них победа стала сюрпризом.

- Анкету Аси отправила наш наставник в канистерапии Ника Могилевская – я об этом дажене знала, - вспоминает дрессировщица. – А потом выяснилось, что мы победили. Уверена, что в России есть сильные и опытные собаки-терапевты и, конечно, канистерапевты и инструкторы, у которых нам ещё стоит поучиться. Просто у нас был очень активный старт в этом направлении: поездки, много практики, мероприятия, проекты – и все за один год. Я думаю, что эксперты поддержали наше активное начало и работу нашего Клуба.

Представители Клуба «ВолгаДогСпорт» обещают, что не разочаруют экспертов. И продолжат развивать канистерапию в Тольятти. Уже сейчас наравне с Асей тестирование на пригодность к канистерапии прошли еще шесть собак. Две из них начали практиковать реабилитацию с воспитанниками школы-интерната. А тестовый DogУрок должен пройти уже в феврале в одной из школ Тольятти.

Собака никогда не обидит малыша

- В наших планах на весну – начать занятия по пара-аджилити с воспитанниками школы-интерната №5. – рассказывает Ида. - Это отличный повод совместить терапию с со спортом. Конечно, наша цель - вовсе не тяжелые тренировки, а развитие физической активности, координации и внимания у детей. Ребята смогут заниматься вместе с собаками и спортсменами нашего клуба «ВолгаДогСпорт».