2019-02-13T01:07:27+03:00
Спорт

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед»: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 февраля

Представляем вашему вниманию обзор главных событий первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019 «Манчестер Юнайтед» – «Пари Сен-Жермен»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Погба (на фото) в ответном матче с «ПСЖ» не сыграет из-за красной карточки. ФОТО: twitter.com/ManUtdПогба (на фото) в ответном матче с «ПСЖ» не сыграет из-за красной карточки. ФОТО: twitter.com/ManUtd
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Сказка Сульшера кончилась. Беспроигрышный марш «Манчестер Юнайтед» грубо прервал французский гигант «ПСЖ». Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошел на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Первая в истории официальная встреча «МЮ» и «ПСЖ» получилась жесткой. Обе команды играли довольно грубо и не гнушались колотить друг другу по ногам. Больше всех доставалось Ди Марии, который вернулся на «Олд Траффорд» впервые после того, как снял футболку «МЮ». Парижане в долгу не оставались и отвечали на грубость грубостью. Результат – вынужденная замена Джесси Лингарда на Алексиса Санчеса под занавес первого тайма. Всего же судья только за первую половину матча выписал аж пять горчичников.

С точки зрения футбола первый отрезок встречи запомнился меньше. Хозяева хоть и начали с агрессивного прессинга, все равно играли как-то аккуратно, боясь, что «ПСЖ» подловит их на контратаке и закатит мяч в ворота Де Хеа. А шансы огорчить испанского вратаря «МЮ» у парижан были. Правда, запомнился только удар Ди Марии из оффсайда. Да и тот окончился сейвом Де Хеа.

Матч получился очень жестким. ФОТО: twitter.com/ManUtd

Матч получился очень жестким. ФОТО: twitter.com/ManUtd

У «Манчестера» тоже были возможности организовать что-то серьезное, но – как ни странно – Рашфорда и Лингарда подводила техника. Линделеф тоже разок приложился по воротам Буффона – ударил из-за пределов штрафной. Не попал. Так и закончили 0:0.

К началу второго тайма у «Манчестера» осталась только одна замена. Сульшеру пришлось выпустить Хуана Мату – Марсьялю, судя по всему, так наколотили по ногам, что продолжить игру француз не смог.

Парижане начали очень активно и постепенно грамотными действиями в атаке перекрывали «МЮ» все поры. Это принесло свои плоды. Не прошло и 10 минут, как Преснель Кимпембе после подачи углового в прыжке отправил мяч в сетку ворот Де Хея.

На этом французы не остановились и продолжили бомбардировать оборону «МЮ» опасными атаками и загнали почти всех «дьяволов» к своей штрафной. Где-то не везло, где-то не хватало мастерства. На 62 минуте получилось все. «ПСЖ» в четыре передачи доставил мяч со своей половины поля на быстроногого Мбаппе. Молодой француз аккуратно вложил снаряд в сетку. «МЮ» - «ПСЖ» 0:2.

Ответная игра пройдет 6 мартав Париже. ФОТО: twitter.com/ManUtd

Ответная игра пройдет 6 мартав Париже. ФОТО: twitter.com/ManUtd

Под занавес встречи преимущество гостей стало слишком большим. Атаки сыпались одна за другой, игроки «Манчестера» без стеснения фолили на парижанах, желтые карточки то и дело вылетали из кармана арбитра. Случилось и удаление. Поле покинул Поль Погба. Ответный матч чемпион мира пропустит.

Парижане и без Неймара с Кавани – мощная сила, а вот манкунианцам надо солидно прибавлять, чтобы на что-то надеяться в ответном матче. Он пройдет 6 марта в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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