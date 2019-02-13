Я могу съесть ваш заказ! Откровения курьера по доставке еды в Самаре

В современном мире еду проще не приготовить, а заказать из ближайшего ресторана. Час-полтора ожидания и в дверь уже стучит человек в желтой форме. Курьеры службы доставки Яндекс.Еда в Самаре появились не так давно, но к их виду уже привыкли. Мы узнали, кто идет туда работать, почему желтосумочные постоянно сидят в "Макдональдсах" и чем удивляют курьеров обычные жители. Представляем откровения курьера - доставщика еды.

57000 шагов за смену

Я закончил архитектурно-строительный университет и понял, что это не мое. Решил уехать в Нижний и учиться на переводчика, сейчас коплю деньги. Решил подзаработать, доставляя еду. По всем параметрам я подходил: русский язык знаю, в городе не потеряюсь. Пришлось закупиться, правда, портативными зарядками: телефоны на морозе быстро разряжаются, а без них нельзя.

Мне нравится, что я сам определяю, сколько буду работать. То же самое, что в такси, только без машины. График свободный, сам решаешь, во сколько начнешь. Главное, чтобы в неделю вышло не меньше трех дней.

Пешие курьеры у нас зарабатывают 70 рублей за час и 50 рублей за заказ. Мой личный рекорд - это 17 заказов за день. Так что в неделю получается очень даже неплохо. Есть и приятные бонусы, премии. Ходить я люблю, за 12-часовую смену могу легко нашагать 57 000 шагов, это примерно 55 км.

Авто-курьеры зарабатывают больше: 100 рублей за час и 70 рублей за заказ. 17 доставок в день для них не рекорд. Они и по 24 легко делают. А мне пешком ходить приятнее, тем более чаще всего люди заказывают еду не слишком далеко от дома. Общественным транспортом пользуюсь - у меня студенческая сезонка, хитрю немножко, зато могу экономить на проезде.

Для работы нужно хорошо знать городФото: Альберт ДЗЕНЬ

Гамбургеры с доставкой на дом

Я часто дежурю в "Маке" на Полевой, просто отсюда очень популярная доставка. Хотя я не понимаю: сверх цены заказа нужно доплатить еще 100 рублей. И это - за счастье есть гамбургер с колой на диване? Но здесь тепло, есть вай-фай, и если даже заказ прилетел в ближайший ресторан - можно быстро доехать туда.

Мы не ходим за мосты и дальше проспекта Кирова. Район, где ты сегодня будешь работать, ты выбираешь сам. Как правило, эти локации располагаются в крупных торговых центрах или вблизи популярных ресторанов, радиус доставки от ресторана - 4 км.

Работает система просто: в приложении мне приходит оповещение, какой ресторан, адрес, заказ, адрес и телефон клиента. Дальше я прихожу туда, говорю свое имя и номер заказа. Сотрудники собирают его, проверяют и отдают. Я упаковываю его в термосумку и спешу к клиенту.

Опаздывать нельзя, за это нас штрафуют. Время, которое можно провести в пути, рассчитывает приложение. Есть у нас такое правило, если ты принес заказ, а заказчик никак не выходит на связи, и ты уже все перепробовал, чтобы с ним связаться, но все безрезультатно - заказ можно съесть. Конечно, это не приветствуется, ведь мы должны кормить людей, а не себя, но терять много времени впустую тоже не хочется. А если в сумке предыдущий заказ, куда складывать новый? Вот и приходится его или раздавать, или съедать. Но для того, чтобы так сделать, мы должны попробовать несколько раз связаться с клиентом, по всем каналам: звонить по телефону, в дверь, в домофон, и не меньше 15-20 минут.

Брокколи захватили мою сумку

Больше всего мне запомнился первый день работы. Заказывали суп с тертым брокколи, и я сразу почувствовал, что-то не ладно. Нет у меня доверия к таким супам. Как в воду смотрел. Только отошел от ресторана, решил проверить все ли нормально. И что я вижу? Тертые брокколи по дну моей термосумки расползлись. Сначала запаниковал, потом понял, что пролилось немного. Вытер все салфетками и повез дальше.

Форму мы получаем один раз на все время работы, но если во время выполнения заказа произошло непредвиденное, в офисе есть запасной комплект.

Так осенью меня с ног до головы облила машина, ну хоть выжимай. Написал супервайзерам и мне тут же заменили форму.

Самому старшему из нас больше 70 лет

Меня в нашем кругу называют поцелованным приложением. Уже несколько раз было, что мы сидели вместе с другими ребятами, а мне прилетали подряд пять заказов. А один раз был огромный заказ, который мы доставляли впятером, кстати, все из того же ресторана. Заказ пришел одному курьеру, а потом логисты уже добавляли ему помощников. Везли в обычную панельку, там праздновали день рождения и решили не заморачиваться с готовкой.

У нас очень сильное братство, даже если мы не знакомы с идущим на встречу курьером, мы обязательно кивнем друг другу, пожмем руку или просто улыбнемся. А вот люди до сих пор на нас смотрят с удивлением. Возраст курьеров разный. Есть даже 70 летний дедушка. Очень даже бодрый. Но больше, конечно, молодежи.

Неработающие лифты и пропуск на крышу высоток

Зато доступ открыт почти на любую крышу

Приложение и правда меня любит иногда даже слишком. По закону подлости, если ты отнес заказ и до конца твоей смены осталось минут 5, тебе упадет еще один. Мне уже 6 раз так везло. Из-за этого пришлось задерживаться, отказаться от заказа нельзя. Опоздание, отказ от заказа, жалобы - все это снижает рейтинг.

Наши главные враги - это лестницы в высотных домах, когда лифт не работает, и гололёд. Да и зимой без теплого кофе очень сложно.

Есть у моей работы еще один огромный плюс - мы легко можем пройти в любую высотку города. Разумеется, если туда есть заказ. Мне нравится фотографировать наш город с верхнего этажа.

За такими красивыми видами грех не гоняться

Салфетка с телефоном

Многие думают, что нам дают щедрые чаевые, но увы, это не совсем так. Я сегодня путешествовал с одним таксистом, который приехал из Краснодара, но так же побывал и в других крупных городах страны, и он сказал, что в Самаре люди не любят давать чаевые. Я с ним соглашусь. Но, меня это не обижает, ведь я выполняю свою работу и выполняю ее хорошо, мне этого достаточно. А чаевые - это не обязательный, но приятный сюрприз, который хорош в меру, а то к нему очень быстро привыкаешь.

В основном люди встречают нормально. Меня удивляет, когда выходят в трусах, или распахнутом халате, как будто мы не люди и перед нами не стыдно. А вот девушки чаще всего ждать заставляют на площадке, но приоденутся все.

Кто-то рассказывал, как его приглашали на ужин, посмотреть футбол, у меня такого не было. Вот только однажды девушка написала на салфетке номер телефон. Увы, салфетку я потерял. Очень хочется с ней связаться, объяснить, что не позвонил, только потому что потерял номер, и передать привет.

Топ самых интересных доставок:

1. Как-то мне заказали обед из "Макдональдса" прямо на парковку этого же ресторана. Это было и смешно, и хитро, ведь очередь у кассы действительно была внушительная.

2. Однажды попросили доставить бургеры без котлеты. Удивил меня и шашлык из сома.

3. Московские курьеры доставляли еду звёздам типа Гуфа и Басты. Увы, в Самаре не так. Но лично мне довелось доставлять еду самарскому видеоблогеру, который снимает ролики про баскетбол. На его канале более 30 000 подписчиков, а том числе и я. И вот однажды несу горячие пончики, а дверь мне открывает он. Я очень удивился и заказу, и тому, что сделал этот заказ мой кумир.