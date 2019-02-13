2019-02-13T20:08:24+03:00
Происшествия

Надругался, а потом принес шоколадку: в Самаре анестезиолога хотят на 5 лет отправить в колонию за изнасилование пациентки

Опытный врач Юрий Черников признает, что вступал в контакт со светской львицей Эрикой Б., но он думал, что все было по обоюдному согласию
Михаил ГОРЮНОВ
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Юрий Черников не ожидал, что женщина подаст на него заявление об изнасилованииЮрий Черников не ожидал, что женщина подаст на него заявление об изнасилованииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семейные люди

О «Центре косметологии и пластической хирургии», расположенном в самом центре Самары, пару лет назад узнали по всей России. «Прославился» он благодаря опытному врачу-анестезиологу. Правда, 60-летний Юрий Черников отличился не в профессиональной среде, а в преступной — 2 августа 2017-го, считают следователи, он изнасиловал 32-летнюю пациентку — Эрику Б. Дело, в котором силовики разбирались целый год, дошло до суда и уже близится к завершению.

Эрика, замужняя светская львица, пришла в клинику сделать коррекцию груди. Черников давал ей наркоз, следил за состоянием женщины. По версии правоохранителей, после операции он воспользовался беспомощным состоянием женщины и надругался над ней.

Эрика считает, что обидевший ее мужчина должен ответить по закону Фото: соцсети

Эрика считает, что обидевший ее мужчина должен ответить по законуФото: соцсети

Юрий — примерный семьянин, отец двоих детей — в свою очередь, как узнал, что на него написали заявления — пришел к стражам порядка с повинной. Он признает, что половой акт был, но уверяет — по обоюдному согласию. Партнерша все видела, осознавала и даже способствовала. На следующий день, когда доктор принес потерпевшей противозачаточные и шоколадку, они даже обсуждали случившееся.

Прославились на всю Россию

— Она решила пожаловаться на Черникова через 2-3 дня после выписки из медицинского учреждения. Получила заключение от гинеколога и по какой-то причине пошла к силовикам, — говорил «КП-Самара» сразу после задержания медика его тогдашний адвокат Вадим Сафронов, попавшийся впоследствии на взятке. — Он видел ее реакцию — одобрение и удовольствие. Она была в сознании, и не звала на помощь. Изнасилование, это когда подавляют физически, здесь этого не было.

Коллеги обвиняемого также шокированы — пример для подражания, знаток своего дела, никогда не позволявший сомневаться в своих профессиональных навыках. Как такое могло произойти?

Скандальную историю обсуждали на федеральном ТВ Фото: скрин с видео

Скандальную историю обсуждали на федеральном ТВФото: скрин с видео

Тем не менее Эрика настаивала на своем, даже отправилась рассказать свою историю на федеральное телевидение. Она приняла участие в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» на телеканале НТВ.

— Я поставила цель, чтобы этот человек ни одного другого своими руками не трогал. И эта цель для меня выполнена, — заявила тогда пострадавшая.

Более того, позже Эрика объявила в социальных сетях поиск других жертв Черникова. Но, показывают материалы по преступлению, таковых не нашлось.

Отправьте его в колонию, денег не надо

В Ленинский районный суд уголовные дела Юрия Черникова — изнасилование и насильственные действия сексуального характера — поступили в конце августа 2018-го года. Сегодня, 13 февраля, состоялись прения. Анестезиологу грозит реальный срок.

— Гособвинитель запросил для него 3 с половиной года по одной статье, и 3 с половиной по другой. С учетом частичного сложения этих сроков обвинение считает, что подсудимому нужно назначить наказание в виде 5 лет колонии общего режима, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Денежных средств Эрика со своего обидчика требовать не стала. В период следствия Черников выплатил пострадавшей миллион рублей.

Приговор по этом неоднозначному преступлению будет вынесен в ближайшее время. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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