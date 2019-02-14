"Он сделал предложение сразу после знакомства": выйти замуж за иностранца русской Золушке помог старославянский язык

Любовь, я тебя ищу!

Еще пару лет назад жизнь самарчанки Анны Сетиной проходила у прилавка табачного киоска. Друзья и знакомые удивлялись: что забыла там умная и красивая женщина с высшим образованием? Анечка же только вздыхала: куда же еще податься библиографу в надежде заработать на жизнь? К своим 39 годам Анна успела побывать замужем, развестись, женщина одна воспитала сына Артема, проводила его в армию... Но душа русской красавицы как у Пушкина "все ждала чего-нибудь..." Тем более по телевизору в любимых сериалах в 39 лет жизнь героинь только начиналась: они встречали олигархов, находили настоящую любовь...

- А чем я хуже, - подумала Анна. И отправилась в брачное агентство. Для себя она сразу решила: кавалер ей нужен с другим менталитетом. Поэтому поиски было решено начать среди иностранных женихов.

Вот только денег у русской Золушки не было даже на фотосессию - а без этого в картотеку не попасть. Анна приуныла, но на помощь пришел сын. Артем находился далеко от дома, отдавая долг Родине, но поднял на уши всех друзей и нашел для мамы визажиста, фотографа. С одним диском с фото из Ботанического сада и пришла Аня в брачное агентство "ALLA" к Татьяне Карповой.

Лучший подарок на день рождения

Анна заполнила анкету, отдала фото и снова вернулась к обычной жизни. Женщина готовилась отпраздновать юбилей, а свахи шерстили женихов. И вот фотографию самарчанки увидел серб Звонко Павлович. И пропал.

Первую встречу кавалер назначил даме в скайпе. Была только одна проблема: серб не знал русский язык. А вот Анна тут же вспомнила уроки старославянского.

- Вот и пригодился диплом библиографа, первый раз, - смеется она. - Вспомнила все, что знала, в общем, нашли мы общий язык, поговорили, даже шутили.

Уже после первого видеоразговора серб предложил очаровавшей его красавице: выходи за меня замуж! Женщина решила, что это шутка, но согласилась.

Вернулась с другой фамилией

Шутка-шуткой, а через несколько дней Звонко пригласил Анну на свидание в Белград. Женщина согласилась встретиться, а перед полетом подготовила документы для замужества – на всякий случай. Уже через несколько дней Звонко встречал свою суженную в Берлине: здесь серб владеет небольшим рестораном сербской кухне. У влюбленных оказалось много общего: оба любят природу, обожают животных... На второй день Звонко напомнил самарчанке о своем предложении, и Анна снова согласилась.

- Мне уже не 20 лет, я не хотела тратить время на раздумья, - раскрывает секрет успеха женщина. - Во время прогулки мы зашли в красивое здание, оно оказалось ЗАГСом. Мы поняли – что это наш шанс, тем более документы у меня были в кармане. Хотя, признаюсь, до последнего думала, что это окажется очередной нашей шуткой.

В Самару Анна вернулась уже под фамилией мужа – Павлович. Теперь, чтобы переехать к мужу, ей нужно было сдать экзамен по немецкому языку. Сотрудницы агентства скоропостижному замужеству удивились, но не сильно

- Мужчины-сербы очень ответственно относятся к выбору женщины и не боятся трудностей., - объясняет Татьяна Карпова, руководитель брачного агенства «ALLA». –Французы или итальянцы еще могут пойти на попятную, но сербы уверены: женщина дана им богом, а все остальное – в его руках. Поэтому Звонко сразу позвал нашу Анечку замуж. И они уже в браке начали строить семью.

«Я боялась оставить сына, но поняла, что пора жить для себя»

Восемь месяцев Анна учила немецкий язык, несколько раз Звонко приезжал в Россию: молодожены прокатились по Золотому кольцу, побывали в Питере. Сын Артем убедил маму: не нужно бояться своего счастья.

- Я очень боялась оставить сына, но поняла, что пора начать жить для себя, признается Анна. - Но все же уехала в Германию и стала работать вместе с Звонко в ресторане. Могу обслужить гостей, а могу встать за бар. Мы много путешествуем по разным странам, и везде я рассказываю про Россию. В будущем мы с мужем планируем увидеть Байкал зимой. В Самару я приезжаю раз в год, встречаюсь с семьей и друзьями. Я очень благодарна им за то, что поддержали меня.