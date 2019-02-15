Не откладывай на завтра: как взять выгодный кредит в Самаре и не испортить свой кредитный рейтинг

Так что же делать, если зубы уже болят, холодильник сломался, горящий тур манит приятной ценой, а в кошельке как назло прямо сейчас пусто? Именно поэтому потребительские кредиты в Самаре становятся все более востребованными и не менее выгодными. Как выбрать самый привлекательный кредит, не переплатить за заемные деньги? И что делать, если в тяжелые времена пришлось подпортить кредитную историю? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты в пресс-центре «КП-Самара».

Брать стали больше и чаще

2018 год для рынка потребительского кредитования выдался очень динамичным. По данным экспертов рынка, выросли объемы выдач кредитов – и причина этого в снижении ставок.

- Ставки по кредитам снижались на 0,35 процентных пункта, по кредитным картам – на 0,73, а по автокредитам – на 0,72, - рассказала доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика промышленности и производственного менеджмента» СамГТУ Лариса Ильина. – Сейчас, конечно, после повышения ставки Центробанка кредиты не могут становиться еще доступнее, но по прогнозам регулятора в первом квартале 2019 года наблюдается небольшое, но снижение процентных ставок.

- Процентные ставки в среднем по рынку составляют от 9 до 14% в зависимости от банка и продукта, который он предлагает, - прокомментировала управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. – Эти ставки достаточно комфортны для потребителя, поэтому мы не ожидаем снижения внимания со стороны заемщиков. Напротив, мы прогнозируем рост активности. По информации Центрального банка рынок кредитования физических лиц Самарской области вырос на 48,5 миллиардов рублей или 19%. Это соответствует общей динамике по стране. В январе спрос на потребительские кредиты не уменьшился и, по нашим прогнозам, будет расти, несмотря на возможное повышение ставок.

По статистике Самарская область сегодня находится на 41 месте из 85 регионов по закредитованности населения. Это значит, что теоретически клиенты готовы брать новые кредиты и для них это не станет непосильной нагрузкой. В среднем работающие клиенты стали должны банкам на 30 тыс. рублей больше, чем год назад.

- Розничный кредитный портфель Самарского филиала Россельхозбанк увеличился за 2018 год на 10 % и превысил 6,9 млрд рублей, - отметил заместитель директора самарского филиала АО Россельхозбанка Алексей Ларгин.

Рост спроса на кредитные продукты подтверждают и в Самарском отделении Сбербанка: объем кредитного портфеля физических лиц за прошедший год вырос на 22%. По данным ЦБ прирост по объему кредитования в России в 2018 году составил 22,8%, при том что в 2017 году по отношению к предыдущему году только 13,2%.

- Основное влияние оказал рост ипотечного рынка – в 2018 году мы наблюдали настоящий бум ипотечного кредитования. В Самаре и Самарской области было выдано ипотечных кредитов на сумму около 31 млрд.рублей, что на 39% выше уровня 2017 года, при этом объемы потребительского кредитования также значительно превысили уровень 2017 года и составили почти 28 миллиардов рублей, - говорит руководитель направления жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк Ольга Третьякова. – Отсутствие изменений по ключевой ставке согласно решению Совета директоров Банка России «Оставить ключевую ставку без изменений» от 8 февраля текущего года позволяет говорить о том, что в ближайшие 2-3 месяца радикального повышения кредитных ставок не планируется.

На круглом столе рассказали, что потребительские кредиты в Самаре становятся все более востребованными и не менее выгоднымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредит нужен на ремонт и отдых

Средний кредитный чек самарцев в минувшем году увеличился в два раза. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий. Большим спросом во всех банках пользуется такой продукт как рефинансирование – люди ищут наиболее выгодные варианты погашения потребительских кредитов и ипотеки.

- Сейчас самарцы предпочитают брать потребительские кредиты, а не автокредиты, чтобы купить автомобиль, - отмечает заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Самарской области Дарья Сикритова.

Самарцы, кстати, в этом отношении «на передовой». Средний чек потребительского кредитования по России составляет 141 тыс. руб. Москвичи лидируют – 320 тыс. руб. Наши земляки, по данным Сбербанка, занимают в среднем 270 тыс. руб.

Вместо наличных – кольцо для оплаты

Эксперты считают - время кредитов наличными уходит в прошлое. У самарцев, как и европейцев, и американцев, все более популярны кредитные карты.

- Наши соотечественники уже привыкли к эквайрингу, поэтому потребность в наличных средствах снижается. Если думать о глобальных перспективах, то такая необходимость и вовсе может сойти на нет. Потребительские кредиты наличными, как во всех развитых западных странах, могут уйти в историю, - считает заместитель директора Самарского филиала ОАО «Россельхозбанк» Алексей Ларгин.

Эксперт связывает это явление с повышением финансовой грамотности населения. Люди стараются решать свои финансовые проблемы, используя основные преимущества такого вида займа. Например, беспроцентный период, чтобы свести к минимуму финансовые затраты, если деньги нужно позаимствовать на относительно небольшое время. У Россельхозбанка есть интересные предложения кредитным картам, где есть cashback до 10%, опция бесплатного снятия наличных, бесплатное обслуживание для активных клиентов, накопление бонусных баллов.

Вместе с картами, идя в ногу со временем Россельхозбанк, предлагает своим клиентам платежное кольцо. Красивый и модный аксессуар всегда находится на руке — вам больше не надо носить с собой пластиковые карты и наличные деньги, можно даже не брать телефон и смарт-часы. С его помощью можно оплачивать покупку товаров и услуг простым движением руки, используя для защиты ПИН-код.

Особый упор сегодня делается на дистанционные каналы банковского облуживания.

Впрочем, это направление в приоритете у всех банков. Сбербанк признан «Самым инновационным банком» среди розничных Банков Центральной и Восточной Европы по мнению журнала Global Finance за использование передовых технологий и новейших подходов к обслуживанию клиентов.

Банк «Открытие» расширил количество интернет-партнеров до 14 тысяч и это число постоянно растет.

Плохая репутация? Выход есть

У каждого россиянина теперь есть персональный кредитный рейтинг – от 250 до 850 баллов. От него зависит решение, которое примет банк в отношении конкретного заемщика. Сам же человек может запросить данные в Банке кредитных историй и узнать о себе все. В рейтинге учитывается все – прошлая и текущая кредитная история, социально-демографический статус и даже данные о родственниках и созаемщиках.

- Клиент, набравший 690-850 баллов, имеет отличную оценку кредитной истории и может сам выбирать любой банк и рассчитывать на самые выгодные условия по кредиту . 650-690 – стандартный балл, при котором человеку доступны общие условия кредитования. 600-650 баллов – удовлетворительная оценка кредитной истории – кредит возможен, но условия будет диктовать банк. 500-600 балов позволят получить лишь определенные виды кредитов, по повышенной ставке, на небольшой срок, возможен отказ по кредиту. 300-500 баллов – отказ банков с высокой степенью вероятности. В этом случае человеку будут доступны только микрозаймы, - объяснила Ольга Третьякова.

Что же делать людям с плохой кредитной историей? Можно ли повысить свой рейтинг?

- Банк оценивает платежеспособность заемщика по текущей кредитной истории, - рассказала Зарина Плукчи. – Eсли 10 лет назад человек по молодости и неопытности допускал просрочки, а сегодня демонстрирует платежную дисциплину, то кредитный рейтинг изменится. Если у клиента в течение последних трех лет безупречная кредитная история, она перевесит просрочку многолетней давности. Очень важен последний год истории. Важно не допускать просрочки более 30 дней – это большой минус в кредитном портрете. Если клиент обращается за займом, имея высокую степень закредитованности, это тоже минус, даже если он при этом аккуратно гасит платежи.