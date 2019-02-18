Заводская изнанка или почему от хлеба не толстеют: репортаж с самарского хлебозавода №5

На Самарском хлебозаводе №5 продолжается масштабная модернизация производства, появились новые автоматизированные линии и современные печи. Я уже была раньше на предприятии, но в этот раз мне впервые удалось ознакомиться со всеми этапами производства и заглянуть в каждый цех.

В первом прямо на наших глазах бесформенное тесто превращается в ровные маленькие «кругляши» и единой цепочкой по конвейеру они отправляются в расстоечные шкафы, чтобы там отстояться и придать будущему хлебу нужную форму. «Отдохнув» пару часов, заготовки попадают в огромную печь, а на выходе мы получаем румяный, воздушный, всем известный ржаной хлеб «Старосельский». Начальник производства «Самарского хлебозавода №5» Ирина Бурова разломала для нас один каравай и ароматный горячий пар быстро распространился вокруг нас:

- Мы готовим «Старосельский» по традиционной технологии, на производство одной партии нам требуется около 8 часов, ведь мы сами делаем жидкие закваски, а это сложный трудоемкий и длительный процесс. Для этого у нас есть отдельный цех. Не все заводы могут себе позволить работать по такой технологии.

Рядом работает автоматизированная линия для выпуска различных хлебов Gastol. Мы ее застали, как раз в процессе производства «Деревенского» с отрубями. Линия полностью автоматическая: сразу после выпекания хлеб остужается резким потоком воздуха, затем робот за секунду упаковывает хлеб и остается только разложить его по ящикам и отправить в торговые сети города.

Линия для производства формовых хлебов - одно из приобретений периода реконструкцииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но самая новая линия на заводе -«Шебекинская» для производства батонов, и мы одними из первых увидели ее в деле. Здесь тоже всю работу на себя взяла машина, оператору лишь нужно правильно настроить температуру и задать нужный рецепт. Пока на конвейре горчичные батоны получают свои фирменные надрезы, из печи уже выходят батоны молочные. Удержаться было сложно, поэтому мы попробовали его с пылу с жару. Кстати, в цехе тоже очень жарко, температура около печей доходит до + 28-30 °C.

- Да, у нас жарко, зато мы не поправляемся. Я считаю, что это навязанный обществу стереотип, что от хлеба сразу поправляешься. Нет, главное есть в меру и побольше двигаться, а хлеб – это только дополнительная энергия. Вот посмотрите какие у нас все стройные, - шутит Ирина Бурова.

Пройти мимо ароматных пирогов с творогом очень сложноФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Отдохнуть от жары нам удалось в цехе сдобы и слоенных изделий. Все дело в том, что тесто для булочек не любит жары и именно поэтому его вымешивают со льдом до нужной консистенции и только потом оно отправляется на раскатку. Для этого завод приобрел линию Fritsch, которая не только спрессовывает до 250 слоев теста, чтобы изделие получилось максимально воздушным, но и выдает разные основы, а также можно выбрать начинку и отрегулировать ее количество. Но сами булочки, приобретают форму, благодаря рукам пекарей. На каждую слойку с абрикосом уходит буквально пара секунд, и я представила на минуту сколько лет тренировок мне потребуется, чтобы вот так же ловко управляться с тестом?

Здесь слоеные изделия расстаиваютсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока мы смотрели, как тесто становится слойкой, из вертикальных печей MIWE уже достали готовые «Бейглы» с шоколадом и вареной сгущенкой, которые пользуются просто невероятной популярностью у жителей Самары.

Нам удалось попробоать бейгл с пылу с жаруФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы долго работали над его рецептом, технологи вложили очень много труда, ведь очень сложно «подружить» тесто с начинкой, и сделать так, чтобы шоколад или сгущенка равномерно растеклись по бублику, - рассказала Ирина Бурова, пока мы дегустировали горячую выпечку.

Бездрожжевой вариант "ЗОЖ" подойдет даже самым строгим поборникам здорового образа жизни

Еще одна гордость завода - хлеб ЗОЖ из пророщенного зерна, который полностью оправдывает свое название. Есть классический пшеничный, ржано – пшеничный бездрожжевой, а любителям пряных вкусов стоит попробовать «заварной» бездрожжевой. О пользе этого хлеба вам расскажет любой спортсмен или приверженец строгого правильного питания: много витаминов, правильные углеводы, низкий гликемический индекс и при этом яркий вкус.

Хлеб ЗОЖ да еще и прямо из печи! Отказаться невозможно!

Завершили мы экскурсию в недавно построенном огромном здании, здесь скоро тоже закипит жизнь, ведь у хлебозавода большие планы на будущее:

- Сейчас мы выпускаем более 100 видов продукции, около 40 тонн в сутки. Модернизация необходима, от этого зависит работа предприятия, его развитие. Каждый год мы разрабатываем около 25 новинок, и, конечно, рост позиций и популярность продукции требуют расширения производства. За последние несколько лет инвестиции составили более 500 млн. рублей. Помимо этого, мы не забываем проявлять внимание к городу, у нас крепкая социальная политика. В рамках программы «Строим детям» мы построили уже три детские площадки. В этом году построим еще одну, но на этот раз инклюзивную, - поделился планами операционный директор «Самарского хлебозавода №5» Владимир Кондратьев.

Так что, если вы хотите помочь, но не знаете как - купите любой батон под ТМ «Семейные традиции», именно с продажи этих батонов часть денег идет на строительство детских игровых комплексов. И тут точно уже не поспоришь, что хлеб может быть и вкусным, и полезным.

А вы какой хлеб любите? Делитесь в комментариях.