2019-02-18T00:37:21+03:00
Общество

Заводская изнанка или почему от хлеба не толстеют: репортаж с самарского хлебозавода №5

Длинные печи, автоматы, упаковывающие готовый хлеб, ротационные духовые шкафы – журналисту «Комсомолки» удалось побывать на одном из самых современных предприятий Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Как делают настоящий и полезный хлеб?.

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На Самарском хлебозаводе №5 продолжается масштабная модернизация производства, появились новые автоматизированные линии и современные печи. Я уже была раньше на предприятии, но в этот раз мне впервые удалось ознакомиться со всеми этапами производства и заглянуть в каждый цех.

В первом прямо на наших глазах бесформенное тесто превращается в ровные маленькие «кругляши» и единой цепочкой по конвейеру они отправляются в расстоечные шкафы, чтобы там отстояться и придать будущему хлебу нужную форму. «Отдохнув» пару часов, заготовки попадают в огромную печь, а на выходе мы получаем румяный, воздушный, всем известный ржаной хлеб «Старосельский». Начальник производства «Самарского хлебозавода №5» Ирина Бурова разломала для нас один каравай и ароматный горячий пар быстро распространился вокруг нас:

- Мы готовим «Старосельский» по традиционной технологии, на производство одной партии нам требуется около 8 часов, ведь мы сами делаем жидкие закваски, а это сложный трудоемкий и длительный процесс. Для этого у нас есть отдельный цех. Не все заводы могут себе позволить работать по такой технологии.

Рядом работает автоматизированная линия для выпуска различных хлебов Gastol. Мы ее застали, как раз в процессе производства «Деревенского» с отрубями. Линия полностью автоматическая: сразу после выпекания хлеб остужается резким потоком воздуха, затем робот за секунду упаковывает хлеб и остается только разложить его по ящикам и отправить в торговые сети города.

Линия для производства формовых хлебов - одно из приобретений периода реконструкции Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Линия для производства формовых хлебов - одно из приобретений периода реконструкцииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но самая новая линия на заводе -«Шебекинская» для производства батонов, и мы одними из первых увидели ее в деле. Здесь тоже всю работу на себя взяла машина, оператору лишь нужно правильно настроить температуру и задать нужный рецепт. Пока на конвейре горчичные батоны получают свои фирменные надрезы, из печи уже выходят батоны молочные. Удержаться было сложно, поэтому мы попробовали его с пылу с жару. Кстати, в цехе тоже очень жарко, температура около печей доходит до + 28-30 °C.

- Да, у нас жарко, зато мы не поправляемся. Я считаю, что это навязанный обществу стереотип, что от хлеба сразу поправляешься. Нет, главное есть в меру и побольше двигаться, а хлеб – это только дополнительная энергия. Вот посмотрите какие у нас все стройные, - шутит Ирина Бурова.

Пройти мимо ароматных пирогов с творогом очень сложно Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пройти мимо ароматных пирогов с творогом очень сложноФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Отдохнуть от жары нам удалось в цехе сдобы и слоенных изделий. Все дело в том, что тесто для булочек не любит жары и именно поэтому его вымешивают со льдом до нужной консистенции и только потом оно отправляется на раскатку. Для этого завод приобрел линию Fritsch, которая не только спрессовывает до 250 слоев теста, чтобы изделие получилось максимально воздушным, но и выдает разные основы, а также можно выбрать начинку и отрегулировать ее количество. Но сами булочки, приобретают форму, благодаря рукам пекарей. На каждую слойку с абрикосом уходит буквально пара секунд, и я представила на минуту сколько лет тренировок мне потребуется, чтобы вот так же ловко управляться с тестом?

Здесь слоеные изделия расстаиваются Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Здесь слоеные изделия расстаиваютсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока мы смотрели, как тесто становится слойкой, из вертикальных печей MIWE уже достали готовые «Бейглы» с шоколадом и вареной сгущенкой, которые пользуются просто невероятной популярностью у жителей Самары.

Нам удалось попробоать бейгл с пылу с жару Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Нам удалось попробоать бейгл с пылу с жаруФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы долго работали над его рецептом, технологи вложили очень много труда, ведь очень сложно «подружить» тесто с начинкой, и сделать так, чтобы шоколад или сгущенка равномерно растеклись по бублику, - рассказала Ирина Бурова, пока мы дегустировали горячую выпечку.

Бездрожжевой вариант "ЗОЖ" подойдет даже самым строгим поборникам здорового образа жизни

Бездрожжевой вариант "ЗОЖ" подойдет даже самым строгим поборникам здорового образа жизни

Еще одна гордость завода - хлеб ЗОЖ из пророщенного зерна, который полностью оправдывает свое название. Есть классический пшеничный, ржано – пшеничный бездрожжевой, а любителям пряных вкусов стоит попробовать «заварной» бездрожжевой. О пользе этого хлеба вам расскажет любой спортсмен или приверженец строгого правильного питания: много витаминов, правильные углеводы, низкий гликемический индекс и при этом яркий вкус.

Хлеб ЗОЖ да еще и прямо из печи! Отказаться невозможно!

Хлеб ЗОЖ да еще и прямо из печи! Отказаться невозможно!

Завершили мы экскурсию в недавно построенном огромном здании, здесь скоро тоже закипит жизнь, ведь у хлебозавода большие планы на будущее:

- Сейчас мы выпускаем более 100 видов продукции, около 40 тонн в сутки. Модернизация необходима, от этого зависит работа предприятия, его развитие. Каждый год мы разрабатываем около 25 новинок, и, конечно, рост позиций и популярность продукции требуют расширения производства. За последние несколько лет инвестиции составили более 500 млн. рублей. Помимо этого, мы не забываем проявлять внимание к городу, у нас крепкая социальная политика. В рамках программы «Строим детям» мы построили уже три детские площадки. В этом году построим еще одну, но на этот раз инклюзивную, - поделился планами операционный директор «Самарского хлебозавода №5» Владимир Кондратьев.

Так что, если вы хотите помочь, но не знаете как - купите любой батон под ТМ «Семейные традиции», именно с продажи этих батонов часть денег идет на строительство детских игровых комплексов. И тут точно уже не поспоришь, что хлеб может быть и вкусным, и полезным.

А вы какой хлеб любите? Делитесь в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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